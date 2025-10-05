Antalya'da çocukları yakmaya çalışan kadına ceza verilmedi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Antalya'da çocukları yakmaya çalışan kadına ceza verilmedi

Antalya\'da çocukları yakmaya çalışan kadına ceza verilmedi
05.10.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

6 çocuğun üzerine benzin döküp yakmaya çalıştığı iddia edilen kadın akıl sağlığı gerekçesiyle serbest bırakıldı.

Antalya'da 6 çocuğun üzerine benzin döküp yakmaya çalıştığı iddiasıyla yargılanan Nazmiye Ş. hakkında, akıl sağlığı yerinde olmadığı gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi. Mahkemenin kararı aileleri şoke ederken, "İlla çocuklardan birinin ölmesi mi gerekiyordu" diyen aileler, avukatları aracılığıyla dosyayı istinaf mahkemesine taşıyacaklarını açıkladı.

Çocukları benzinle yakmaya çalışan sanığa, akıl sağlığı yerinde olmadığı için ceza verilmedi

7 KEZ KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜSTEN YARGILANIYORDU

Olay, 28 Mayıs 2024 tarihinde Kepez ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde meydana geldi. Apartmana olaydan bir ay önce taşınan Nazmiye Ş., mahallede oyun oynayan 6 çocuğun üzerine benzin dökerek yakmaya çalıştı. Çocukların aileleri olaya müdahale ederek faciayı önledi. Çocuklarının çığlıklarını duyan Aynur ve Alihan Ç. çifti hızla aşağı inerek Nazmiye Ş.'nin elindeki çakmağı düşürdü. Elinde bıçakla direnen kadın, ardından apartmanın çatı katına çıkarak camdan sarktı. Olay yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, 4 saat süren çabaların ardından kadını bulunduğu yerden indirdi.
Apartmandan indirilen Nazmiye Ş. ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken apartmanın girişinde çocukların yakınları tarafından saldırıya uğradı. Polis ekipleri kalabalığı güçlükle sakinleştirdi. Olay sırasında karın boşluğuna darbe alan Nazmiye Ş., ambulansla hastaneye kaldırıldı. Nazmiye Ş. gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesinde "7 kez kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan yargılanan sanığın karar duruşması 2 Ekim 2025 tarihinde görüldü.

Çocukları benzinle yakmaya çalışan sanığa, akıl sağlığı yerinde olmadığı için ceza verilmedi

RAPORDA "PSİKOTİK BOZUKLUK" TESPİTİ

Mahkeme dosyasına giren Adli Tıp Kurumu 4. İhtisas Kurulu raporunda, sanığın "cezai sorumluluğunu ortadan kaldıracak düzeyde psikotik bozukluk" tanısı bulunduğu belirtildi. Raporda, Nazmiye Ş.'nin suçu işlediği sırada fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve davranışlarını yönlendirme yeteneğini kaybettiği ifade edildi. Mahkeme, bu rapor doğrultusunda sanığın cezai sorumluluğunun bulunmadığına hükmederek ceza verilmesine yer olmadığına hükmetti. Sanığın, yüksek güvenlikli bir sağlık kurumunda koruma ve tedavi altına alınmasına karar verildi. Kurumun belirli aralıklarla düzenleyeceği raporlarda tehlikeliliğin ortadan kalktığının bildirilmesi halinde infaz hakimliği kararıyla serbest bırakılabileceği belirtildi.

Mahkeme ayrıca, sanık hakkında daha önce uygulanan yurt dışı çıkış yasağı ve konutu terk etmeme şeklindeki adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasına hükmetti.

Çocukları benzinle yakmaya çalışan sanığa, akıl sağlığı yerinde olmadığı için ceza verilmedi

"TOPLUM VİCDANINI SARSMIŞTIR"

Mağdur ailelerin Avukatı Abbas Doğan, duruşma çıkışında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Henüz çocuk yaşta evlatların hayatına kasteden bir saldırı nedeniyle açılan davada, mağdur ailelerin aylarca süren adalet arayışı dün büyük bir hayal kırıklığıyla sonuçlanmıştır. Mahkeme, sanığın akıl hastalığı bulunduğu gerekçesiyle 'ceza verilmesine yer olmadığı' kararı vermiştir. Bu karar, yalnızca mağdurları değil, bu olaya tanıklık eden herkesi derinden yaralamıştır. Bir annenin çocuklara bıçak ve yanıcı madde ile zarar vermeye teşebbüs ettiği vahim bir saldırının ardından hiçbir cezai yaptırım uygulanmaması, toplum vicdanını sarsmıştır. Bu karara karşı istinaf yoluna başvuracağız. Adaletin yalnızca kanun maddelerine değil, vicdanlara da hitap etmesi gerektiğine inanıyoruz."

"İLLA BİRİMİZİN ÇOCUĞUNUN ÖLMESİ Mİ GEREKİYORDU"

Üzerine benzin dökülen çocuklardan ikisinin babası Özer D., verilen karara tepki göstererek şöyle konuştu: "Bu kararı doğru bulmuyorum. 10 çocuğun üstüne benzin dökülüp öldürmeye teşebbüsten sadece 1 yıl içeride kalıyor, sonra davalar sürüyor, en sonunda serbest kalıyor. Çocuklarımız çok şükür sağlam ama illa birinin ölmesi mi gerekiyordu? Kadının ceza almasını istiyoruz. Olayın istinaftan dönüp yeniden yargılanmasını talep ediyoruz. Çocuklar hala korkuyor, 'baba gelecek mi' diye soruyorlar. Ceza almasını istiyoruz ve dışarıda gezmesini istemiyoruz."

"KORKU İÇİNDE YAŞIYORUZ"

Çocuklardan birinin annesi Semra K. ise "Ceza almasını istiyoruz, hala çocuklarımız ve biz korkuyoruz. Dışarıda rahat değiliz" dedi. Olayda 3 çocuğu zarar gören Aynur Ç. de, "Bu kararı kabul etmiyoruz, adalet istiyoruz. Korku içinde yaşamak istemiyoruz, çocuklarım hala korkuyor. Mahkemenin kararından sonra psikolojim daha da bozuldu. Bir an önce tekrar cezaevine girmesini istiyorum" ifadelerini kullandı.

KARAR İSTİNAFA TAŞINIYOR

Mağdur ailelerin avukatı Abbas Doğan, karara karşı Antalya Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapacaklarını belirterek, ailelerle birlikte karara itiraz ettiklerini ve hukuki mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi. Doğan, "Amacımız yalnızca müvekkillerimizin değil, tüm toplumun adalet duygusunu korumaktır. Bu kararın istinaf sürecinde yeniden değerlendirilmesini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Mahkeme, antalya, 3-sayfa, Güncel, Çocuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Antalya'da çocukları yakmaya çalışan kadına ceza verilmedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig’in köklü ekibinde istifa şoku Başkan hemen devreye girdi Süper Lig'in köklü ekibinde istifa şoku! Başkan hemen devreye girdi
Kış lastiği uygulamasında kritik değişiklik Kış lastiği uygulamasında kritik değişiklik
Diyanet’te köklü değişim Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı Diyanet'te köklü değişim! Erdoğan, Ali Erbaş dönemi kadrolarını görevden aldı
Düğün salonundaki tartışmada silahlar konuştu Düğün salonundaki tartışmada silahlar konuştu!
Türkiye’den Hamas’ın ateşkes yanıta ilk yorum: Katkı sağlamaya devam edeceğiz Türkiye'den Hamas'ın ateşkes yanıta ilk yorum: Katkı sağlamaya devam edeceğiz
Trump’ın Hamas’a yanıtı Netayahu’yu şaşkına çevirdi Trump'ın Hamas'a yanıtı Netayahu'yu şaşkına çevirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas’ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hamas'ın Gazze planına yanıtı kalıcı barış için önemli bir adım
İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor Orduya Gazze talimatı İsrail planın ilk aşamasına hazırlanıyor! Orduya Gazze talimatı
Geçen hafta 5.4 ile sallanan Kütahya’da korkutan bir deprem daha Geçen hafta 5.4 ile sallanan Kütahya'da korkutan bir deprem daha
Bariyer otomobile ok gibi saplandı Bariyer otomobile ok gibi saplandı
“Sokaklarda ölmek istemiyorum“ diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti "Sokaklarda ölmek istemiyorum" diyen Yeşilçam oyuncusu Recep Bülbülses hayatını kaybetti
Beyninde kitle tespit edilen Lara’dan yeni haber Beyninde kitle tespit edilen Lara'dan yeni haber
MasterChef’te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu İşte aldıkları ceza MasterChef'te kural ihlali yapan yarışmacılar belli oldu! İşte aldıkları ceza

10:35
Sadettin Saran’ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
Sadettin Saran'ın fotoğrafı sosyal medyayı ikiye böldü
10:06
Özel: İmamoğlu’nun adaylığına engelleme olursa, Mansur Yavaş bizim için bir diğer önemli aday
Özel: İmamoğlu'nun adaylığına engelleme olursa, Mansur Yavaş bizim için bir diğer önemli aday
09:33
Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
Bitcoin tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü
09:19
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe peruğunu çıkarıp halay çekti
Sahnede kendinden geçen Yıldız Tilbe peruğunu çıkarıp halay çekti
09:18
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor
Elektrik faturasında yeni dönem başlıyor
07:47
600 bin TL’lik altın bulunan keseyi alan kişiler, yüz tanıma sistemiyle tespit edildi
600 bin TL'lik altın bulunan keseyi alan kişiler, yüz tanıma sistemiyle tespit edildi
02:50
İsrail, Gazze’de 3 noktada varlığını sürdürmeyi planlıyor
İsrail, Gazze'de 3 noktada varlığını sürdürmeyi planlıyor
00:04
Son günlerin en çok konuşulan konusuydu Bakan Fidan’dan ’KAAN’ tartışmalarına son nokta
Son günlerin en çok konuşulan konusuydu! Bakan Fidan'dan 'KAAN' tartışmalarına son nokta
23:54
Deniz Çoban’dan bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir
Deniz Çoban'dan bomba iddia: Derbi tekrar edilebilir
23:17
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onayladığında ateşkes başlayacak
Trump: İsrail ilk çekilme hattını kabul etti, Hamas onayladığında ateşkes başlayacak
22:49
Genç kadın, etek giydiği gerekçesiyle tanımadığı kadının saldırısına uğradı
Genç kadın, etek giydiği gerekçesiyle tanımadığı kadının saldırısına uğradı
22:38
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nden büyük provokasyon Komandoların attığı slogan olay
Güney Kıbrıs Rum Yönetimi'nden büyük provokasyon! Komandoların attığı slogan olay
21:55
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Nefesleri kesen derbide her şey var, kazanan yok
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.10.2025 10:45:32. #7.12#
SON DAKİKA: Antalya'da çocukları yakmaya çalışan kadına ceza verilmedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.