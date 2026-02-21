Antalya\'da İnşaatta Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Antalya'da 5 katlı inşaatın çatı katından düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdiği 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay anında oğlunun başında "Oğlum ölmeyecek" diyerek feryat eden baba ve yakınları, gencin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı.

Olay, 16 Şubat Pazartesi günü Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi 138. Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı tamamlanmak üzere olan 5 katlı apartmanın inşaatında duvar ustası olarak çalışan Hüseyin Demirtosun, çatı katında vincin bıraktığı malzemeleri almak istediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

"Oğlum ölmeyecek"

İnşaatta aile bireyleriyle birlikte çalıştığı öğrenilen Demirtosun'un yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında şantiyede bulunan baba Şahabettin Demirtosun'un, "Oğlum, oğlum ölmeyecek, çabuk hastaneye götürün" diyerek gözyaşları içinde sağlık ekiplerine seslenmişti.

Gözyaşlarıyla cenazesini teslim aldı

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Hüseyin Demirtosun, hastanede süren 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Demirtosun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gencin cenazesi, babası ve yakınları tarafından bugün gözyaşları içinde teslim alındı.

Hüseyin Demirtosun'un cenazesinin Varsak Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA