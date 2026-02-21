Antalya'da İnşaatta Düşen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da İnşaatta Düşen Genç Hayatını Kaybetti

Antalya\'da İnşaatta Düşen Genç Hayatını Kaybetti
21.02.2026 13:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

22 yaşındaki Hüseyin Demirtosun, inşaatta düşüp 4 gün süren yaşam mücadelesinin ardından vefat etti.

Antalya'da 5 katlı inşaatın çatı katından düşerek ağır yaralanan 22 yaşındaki genç, kaldırıldığı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde verdiği 4 günlük yaşam mücadelesini kaybetti. Olay anında oğlunun başında "Oğlum ölmeyecek" diyerek feryat eden baba ve yakınları, gencin cenazesini gözyaşları içinde teslim aldı.

Olay, 16 Şubat Pazartesi günü Muratpaşa ilçesi Bahçelievler Mahallesi Pamir Caddesi 138. Sokak'ta öğle saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yapımı tamamlanmak üzere olan 5 katlı apartmanın inşaatında duvar ustası olarak çalışan Hüseyin Demirtosun, çatı katında vincin bıraktığı malzemeleri almak istediği sırada dengesini kaybederek zemine düştü.

"Oğlum ölmeyecek"

İnşaatta aile bireyleriyle birlikte çalıştığı öğrenilen Demirtosun'un yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı genç, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay sırasında şantiyede bulunan baba Şahabettin Demirtosun'un, "Oğlum, oğlum ölmeyecek, çabuk hastaneye götürün" diyerek gözyaşları içinde sağlık ekiplerine seslenmişti.

Gözyaşlarıyla cenazesini teslim aldı

Yoğun bakımda tedavi altına alınan Hüseyin Demirtosun, hastanede süren 4 günlük yaşam mücadelesinin ardından dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Demirtosun'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na sevk edildi. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından gencin cenazesi, babası ve yakınları tarafından bugün gözyaşları içinde teslim alındı.

Hüseyin Demirtosun'un cenazesinin Varsak Mezarlığı'nda öğle namazına müteakip defnedileceği öğrenildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Antalya, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Antalya'da İnşaatta Düşen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü Dev maçtan günler sonra ortaya çıkan görüntü
Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar Mücevher diye çaldılar, yakından bakınca neye uğradıklarını şaşırdılar
ABD, İran’a saldırırsa neler olur İngilizler 7 olasılık sıraladı ABD, İran'a saldırırsa neler olur? İngilizler 7 olasılık sıraladı
Eski sevgilisinden Vinicius Junior’u zora sokacak sözler Eski sevgilisinden Vinicius Junior'u zora sokacak sözler
Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı Uyuşturucu soruşturmasında ifade veren Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli serbest bırakıldı
Demet Özdemir’den esprili yorum: Bir kısır eksikti Demet Özdemir'den esprili yorum: Bir kısır eksikti

13:06
Numan Kurtulmuş’tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
Numan Kurtulmuş'tan süreç mesajı: Ramazan sonrası yasal düzenlemelerin gündeme gelmesi şart
12:58
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
Sıkıntı büyük: Otomobil devi, çok tutulan modelini geri çağırmaya başladı
12:45
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
Kazmayı vurdukları mezardan altın fışkırdı
12:29
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı Caninin kimliği şoke etti
Hırsızlık için girdi, anneyi boğup kızını bıçakladı! Caninin kimliği şoke etti
12:14
’Baba kız doğada’ hesabıyla tanınan Murat Kurtal’ın acı kaybı
'Baba kız doğada' hesabıyla tanınan Murat Kurtal'ın acı kaybı
12:08
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Bu belirtiler varsa dikkat: Oruç başladı, hastaneler dolup taşıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.02.2026 13:30:18. #7.11#
SON DAKİKA: Antalya'da İnşaatta Düşen Genç Hayatını Kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.