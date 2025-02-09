Yunus polisinin acı ölümü! Geriye bugün için yaptığı planın paylaşımı kaldı

3.Sayfa

Bir şehrimiz dün geceyi böyle geçirdi

Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis memuru Cuma Şimşek, motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

YUNUS POLİSİNİN ACI ÖLÜMÜ

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kumluca-Antalya karayolunun Beşikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Cuma Şimşek'in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti, devrildi. Yaklaşık 150 metre sürüklenen Şimşek, bariyere çarptı. Yunus Timi'nde görevli polis memuru Cuma Şimşek, yaşamını yitirdi.

MOTOSİKLETİ SÜRTÜNMEDEN DOLAYI YANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünmeden dolayı yandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası motosikletteki yangın söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

GERİYE SON PAYLAŞIMI KALDI

Yaşamını yitiren Şimşek'ten geriye sosyal medya paylaşımı kaldı. Cuma Şimşek'in araç kullanırken çektiği görüntüsünü, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum." notuyla paylaştığı görüldü.