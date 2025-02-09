Yunus polisinin acı ölümü! Geriye bugün için yaptığı planın paylaşımı kaldı - Son Dakika
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Yunus polisinin acı ölümü! Geriye bugün için yaptığı planın paylaşımı kaldı

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Antalya'da görev yapan polis memuru Cuma Şimşek, motosiklet kazasında yaşamını yitirdi. Şimşek'ten geriye dün akşam saatlerinde sosyal medyada yaptığı paylaşım kaldı. Şimşek'in paylaşımına, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum" notunu düştüğü görüldü.

09.02.2025 19:58  Güncelleme: 20:10
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Antalya'nın Kumluca ilçesinde polis memuru Cuma Şimşek, motosikletiyle yaptığı kazada yaşamını yitirdi.

YUNUS POLİSİNİN ACI ÖLÜMÜ

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kumluca-Antalya karayolunun Beşikçi Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nde görevli Cuma Şimşek'in virajda kontrolünü kaybettiği 07 BYN 541 plakalı motosikleti, devrildi. Yaklaşık 150 metre sürüklenen Şimşek, bariyere çarptı. Yunus Timi'nde görevli polis memuru Cuma Şimşek, yaşamını yitirdi.

MOTOSİKLETİ SÜRTÜNMEDEN DOLAYI YANDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza anında kaskı takılı olan Şimşek'in parçalanan motosikleti sürtünmeden dolayı yandı. Ekiplerin müdahalesi sonrası motosikletteki yangın söndürülürken, Cuma Şimşek'in cenazesi ise morga kaldırıldı.

GERİYE SON PAYLAŞIMI KALDI

Yaşamını yitiren Şimşek'ten geriye sosyal medya paylaşımı kaldı. Cuma Şimşek'in araç kullanırken çektiği görüntüsünü, "Havalar soğuk malum, kaç gündür Kumluca yapmadık. Kumluca sevdamız sorgulanmaz. Yarın gaz açarım diyenleri bekliyorum." notuyla paylaştığı görüldü.

Yunus polisinin acı ölümü! Geriye bugün için yaptığı planın paylaşımı kaldı
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Yunus polisinin acı ölümü! Geriye bugün için yaptığı planın paylaşımı kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (12)

  • BAHATTİN KARAKAŞ:
    Allah rahmet eylesin 80 4 Yanıtla
  • BOZOK T.i.T:
    Gaz açışlarınız eksilmesin yunuslarr.. 20 46 Yanıtla
  • poyraz can:
    şu katil bariyerlere koruyucu koymuş olsalardı bugün polis memuru 3-5 kırıkla yaşıyor olurdu 46 6 Yanıtla
  • BEYTULLAH SAKİ:
    Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun. 41 4 Yanıtla
  • Ufuwe osas:
    Biraz şerefi olanı tokat manyakı yapan yunus polislerimizden sadece bir tanesi (allah rahmet eylesin) 5 35 Yanıtla
  • Nazlican Tavukcu:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşallah 35 4 Yanıtla
  • Emekli Tahminci:
    Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun başımız sağ olsun 16 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    Hayat işte anlatsamda anlayamassin 6 9 Yanıtla
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