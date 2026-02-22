Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu - Son Dakika
Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu

Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu
22.02.2026 21:41
İstanbul Arnavutköy'de ağabeyi Burakcan Özyurt'u silahla öldürüp kaçan Uğur Özyurt, Silivri'de arkadaşına ait evin bahçesinde ipe asılı halde ölü bulundu. Konuya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde tartıştığı ağabeyini silahla vurarak öldüren gencin Silivri'de arkadaşına ait evde intihar ettiği ortaya çıktı.

AĞABEYİNİ SİLAHLA ÖLDÜRÜP KAÇTI

Olay, 17 Şubat günü gece saatlerinde Arnavutköy'de meydana gelmişti. İddiaya göre, Uğur Özyurt (25) ile ağabeyi Burakcan Özyurt (27) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüdüğü olayda Uğur Özyurt'un yanındaki silahla ağabeyi Burakcan Özyurt'a ateş açtı. Ağır yaralanan ağabey Özyurt, olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın ardından Uğur Özyurt kaçarken, bölgeye sevk edilen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

İstanbul'da ağabeyini silahla vurarak öldüren gencin intihar ettiği ortaya çıktı
Burakcan Özyurt

ARKADAŞININ EVİNDE İPE ASILI HALDE BULUNDU

Kaçan şüpheliyi yakalamak çalışma başlatan polis ekipleri, zanlı Özyurt'un Silivri ilçesinde arkadaşı R.G.'ye ait evin arka bahçesinde iple kendini asarak intihar ettiği ortaya çıktı. Konuya ilişkin Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılırken, hayatını kaybeden Uğur Özyurt'un cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İstanbul'da ağabeyini silahla vurarak öldüren gencin intihar ettiği ortaya çıktı
Uğur Özyurt
Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu

Ağabeyini öldürüp kaçtı, arkadaşına ait evde ipe asılı bulundu
