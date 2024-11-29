Arnavutköy’de Çete Tehdidi: İşletmeye El Bombası Atıldı - Son Dakika
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Arnavutköy’de Çete Tehdidi: İşletmeye El Bombası Atıldı

Arnavutköy’de Çete Tehdidi: İşletmeye El Bombası Atıldı

Bir çete, iş adamından haraç isteyince işletmeye kurşunlayıp el bombası attı. Tehditler sürüyor.

29.11.2024 09:50
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İstanbul'un Arnavutköy ilçesinde bir bahane üreterek haraca bağlamak istedikleri işletmeyi bir kaç kez kurşunlayan çete, iş adamından istedikleri parayı alamayınca işletmeye el bombası attı. Yaşanılan korku dolu anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülenirken, şahısların iş adamını arayarak bir sonraki el bombasını evine atacaklarını söyledikleri tehdit konuşmalarını içeren telefon konuşmaları da cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İstanbul'un Arnavutköy İlçesi'nde bir oto galeriye dadanan çete, iş adamı K.B.'nin korkulu rüyası haline geldi. İddiaya göre, bir kaç ay önce N.Ö. isimli çalışanın işten çıkartılmasını bahane eden çete üyeleri, iş adamından 10 milyon TL haraç istedi. Çeteye parayı vermeyi kabul etmeyen iş adamının işletmesi defalarca kez kurşunlandı. İş adamı sürekli tehdit mesajları aldı.

İşletmeye el bombası atıp kaçtılar

Uğradığı silahlı saldırıların ardından çete üyeleri işletme içerisine el bombası atarak kaçtı. Saldırı sonrasında yabancı bir ülkeye kayıtlı numaradan aranan iş adamı yine tehdit edildi. Telefonla aranan iş adamı, "Senin devletin bile bizi yakalayamaz, bir sonraki saldırı evine olacak" şeklinde tehdit edildi. Gerçekleşen saldırılar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Polis ekiplerinin çete üyelerini yakalamaya yönelik çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

"Daha bunun ötesi ne olacak füze mi atacaklar, uçaksavar mı atacaklar ne atacaklar bilmiyorum"

Çete tarafından tehdit edilmeye devam edilen iş adamı Kemal Bayrak yaşadıklarıyla ilgili, "'Yanınızda çalışan kişiyi işten çıkartmışsınız 10 milyon TL vereceksiniz' diye bir telefon araması aldım ve o gece işyerim kurşunlandı. Ben durumu polise bilirdim, ikinci gün yine bir tehdit telefonu aldım ve o gece de işyerim kurşunlandı. Daha sonra bu telefonlar sürekli devam etti. Beni arayan yurt dışı numaraları üzerinden 'bir sonraki mermi kafanıza gelecek' şeklinde tehditler aldım. Biz konuyu yargıya taşıdık ancak bu süreç içerisinde aynı kişilerin Arnavutköy'de 6 iş yerine daha aynı bahaneyle para istedikleri ve çökmeye çalıştıkları öğrendik. Geçtiğimiz gün ben yine bir telefon aldım. 'Galerine bomba attık sıra şu anda evinde diyerek' evimin bir resmini çekmişler ve doğalgaz kutusunu işaretlemişler. Ertesi gün geldiğimde gerçekten iş yerime bomba atıldığını gördüm. İşin geldi son noktada silah, tehdit bir yere kadar işin içerisine el bombası girdi. Artık can güvenliğimiz tehdit altında, sadece benim değil ailemin can güvenliği de tehdit altında. Arnavutköy'de birçok işletme şu anda bu durumda ve mağdur. Daha bunun ötesi ne olacak füze mi atacaklar, uçaksavar mı atacaklar ne atacaklar bilmiyorum" ifadelerini kullandı.

"Yakalamaya yönelik çalışmaları devam etmektedir"

İşletme avukatı Ali Ercan Kalay ise, "Müvekkilim silahlı saldırıya uğramıştır. İş yerinde yaklaşık 5 milyon TL'lik zarar bulunmaktadır. Bu konuyla alakalı bir süreç başlatılmıştı. Müvekkilime saldırıyı düzenleyen şüphelilerden 4 kişinin yakalandığını öğrendik, ancak kimliği tespit edilen diğer şüphelilerin yakalanma çalışmaları devam etmektedir. Polis ekipleri müvekkilimin 24 saat esasına dayalı olarak evinde ve iş yerinde gerekli önlemleri almıştır. Gerekli çalışmalar devam etmektedir" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Arnavutköy’de Çete Tehdidi: İşletmeye El Bombası Atıldı - Son Dakika

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