Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı - Son Dakika
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Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı

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İstanbul Üsküdar'daki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Avrupa Yakası ve Seksenler dizisinin sevilen oyuncusu Vural Çelik'in cenazesinde gözler eski rol arkadaşları Gülse Birsel ve Ata Demirer'i aradı. Cenaze katılmayan 2 isim çelenk göndermeyi tercih etti.

20.10.2024 10:51  Güncelleme: 11:10
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51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Vural Çelik dün son yolculuğuna uğurlandı. Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle vakti kılınan cenaze namazında taziyeleri, oyuncunun annesi Cemile Çelik ve ablası Kadriye Güzeloğlu kabul etti.

Yapımcı ve yönetmen Birol Güven, Vural Çelik'le çok yakın ve özel bir ilişkilerinin olduğunu belirterek, şunları söyledi; "Vural, enerjisi farklı ve yüksek bir insandı. Kendisi çocuk kalpliydi. Bir çocuk gibi güler ve üzülürdü. Ansızın küser ama sonra birden gelip barışırdı. Sosyal medyada Vural'ın maddi bir sıkıntı içinde olduğuna dair çıkan haberler doğru değil. Sektörel bir daralma var ama Vural'ın bu derece büyük bir sıkıntısı yoktu. Çekip yayımladığı videolar şaka amaçlıydı. Birlikte yeni bir projeye başlayacaktık, kısmet olmadı. Başımız sağ olsun."

Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı

"AİLEMDEN BİRİSİNİ KAYBETMİŞ GİBİ ÜZÜNTÜLÜYÜM"

Oyuncu Yavuz Seçkin de Çelik'in arkadaş canlısı bir mizacı olduğunu anlatarak, duygularını şöyle dile getirdi; "Ailemden birisini kaybetmiş gibi üzüntülüyüm. Arada mesajlaşır ve şakalaşırdık. Güzel kalbi olan birisiydi fakat bir yandan da içine kapanık ve yalnızdı. Bu bizim sektörün genel durumudur. Etrafınızda çok fazla dostunuz varmış gibi düşünürsünüz ama öyle değildir. Vural da bunu yaşadı. Mekanı cennet olsun."

"HATIRLADIĞIM KÖTÜ BİR HATIRAM YOK"

Oyuncu Begüm Öner, Vural Çelik'in neşesini kaybetmeyen ender insanlardan birisi olduğuna dikkati çekerek, "Uzun yıllar birlikte çalıştık. Onunla ilgili hatırladığım kötü bir hatıram yok. Bize yaşattığı güzel anlar için de buradan ona teşekkür ederim. Huzur içinde uyusun" diye konuştu.

Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı

"HER ANI MİZAH DOLU BİR İNSANDI"

Oyuncu Sarp Apak "Bizi setlerde çok güldürürdü ve eğlendirirdi. Birlikte çalıştığımız zamanlarda da bazı sağlık sorunları vardı ama bunları çok önemsemezdi. Son görevimizi yapmaya geldik, üzgünüz" ifadelerini kullandı. Oyuncu Ferdi Akarnur, Çelik'le uzun zamana dayanan dostlukları bulunduğunu, son zamanlarda yoğunluktan dolayı fazla görüşemediklerini ve çok üzgün olduğunu söyledi. Oyuncu ve sunucu Şoray Uzun, Vural Çelik'in farklı ve güzel bir insan olduğunun altını çizerek, şunları söyledi; "Her anı mizah dolu bir insandı. Elbette dertleri de vardı ama anlatmaktan ziyade bunu içine atardı. Bu biraz, komedi oyuncularının kaderi ve yapısıdır. Biz çok güler ve eğlenirdik. Nur içinde yatsın." Çelik'in cenazesi kılınan namazın ardından Kilyos Mezarlığı'na defnedildi.

ÇELENK GÖNDERMEKLE YETİNDİLER

Öte yandan Çelik'in cenazesine 'Avrupa Yakası'nda birlikte oynadıkları Gülse Birsel ve Ata Demirer'in katılmaması dikkat çekti. Birsel ve Demirer çelenk göndermekle yetindi.

Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı

ATA DEMİRER PAYLAŞIM YAPMIŞTI

Ata Demirer, Instagram üzerinden "Güzel zamanlar, güzel yıllar. Çok erken bir veda. Ailesine sabırlar diliyorum. Allah rahmet eylesin. Nur içinde yat kardeşim" sözleriyle Gülse Birsel de "Kubilay'ımızı çok erken kaybettik. Çok üzgünüz" diyerek Vural Çelik'e veda etmişti.

GÜLSE BİRSEL'İ ELEŞTİRMİŞTİ

Vural Çelik, 'Avrupa Yakası'ndan kırgın ayrılmış dizinin senaristi Gülse Birsel'i eleştirmişti. Katıldığı yayında Birsel'in adını anmaktan rahatsız olan oyuncu, "Dizinin beyin takımından Sinan Çetin ve Atilla Aslan'a sonsuz teşekkür ediyorum. Ancak yine beyin takımından bir isme teşekkür etmiyorum. O kişi erkek değil dişi. Kim olduğunu anlamak hiç de zor değil" demişti.

Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik\'in cenazesine katılmadı

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Son Dakika 3.Sayfa Ata Demirer ve Gülse Birsel eski rol arkadaşları Vural Çelik'in cenazesine katılmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (22)

  • Kemsl:
    bunlar kediye köpeğe uzulurler, yalandan doğaya ağıt yakarlar fakat;yıllarca birlikte ekmek yedikleri arkadaşlarının cenazesine gitmezler,anne ve babalarını da bakım evine verirler. bu zihniyet hep korkutmustur. 232 15 Yanıtla
    VillaUmut:
    Siz bence bebek katillerinden, taşını toprağını peşkeş çekenlerden, vergilerimizle kara para aklayanlardan ve tüm bunlara ceza vermeyenlerden korkun. Size ne babasını bakım evine verenden, milletin vefa seviyesinden ya da cinsel hayatından.. 0 0
  • Su Ya:
    Sonuçta çıkar Dünyası, Yaradan Ayetinde emretmiş zaten İnsanoğlu Nankördür demiş... 103 11 Yanıtla
  • Osman A:
    Ata zaten kameralar önünde başka surat,dışarıda başka surat.Farklı 2 kişilik.Yanına gitseniz yüzünüze bakmaz. 104 3 Yanıtla
  • Selami Karagülle:
    O tabuta bir gün sizde gireceksiniz bakalım sizi uğurlayan kaç kişi olarak 87 3 Yanıtla
  • Ankara null:
    gursel ve ata reklamlarina boykot cekin boyle reziller aramizda olmasin 70 7 Yanıtla
  • Kadir yılmaz:
    önce şu soruyu sor. cenaze namazını kılmayı biliyor mu ki gelsin? (ata demirer) 51 22 Yanıtla
    Bilgehan Göktürk:
    Cenaze namazını bilmeye gerek yok ki... 0 0
  • Ankara null:
    reziller sizi 57 6 Yanıtla
  • okan:
    Çokta umrundaydı 35 12 Yanıtla
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