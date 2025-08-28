Ataşehir'de çocuk duvardan düşüp korkuluk demirine saplandı - Son Dakika
Ataşehir'de çocuk duvardan düşüp korkuluk demirine saplandı

Ataşehir\'de çocuk duvardan düşüp korkuluk demirine saplandı
28.08.2025 09:39
Ataşehir\'de çocuk duvardan düşüp korkuluk demirine saplandı
İstanbul Ataşehir'de bir çocuk, cami bahçesinde oyun oynarken duvardan düşerek yaralandı.

İstanbul'un Ataşehir ilçesine bağlı Esatpaşa Mahallesi'nde yer alan Esatpaşa Merkez Camii bahçesinde, dün saat 15.20 sıralarında arkadaşlarıyla birlikte oyun oynayan Yağız Selim A., cami bahçesinde bulunan duvara çıkmak istedi.

DENGESİNİ KAYBEDİNCE DEMİR KORKULUK KOLUNA GİRDİ

Duvar üzerindeki ucu sivri korkuluk demirlerinden tutunarak duvara çıkan çocuk, aniden dengesini kaybedince ayağı boşluğa düştü. Düşmeyle birlikte çocuğun koluna ucu sivri korkuluk demiri saplandı.

Oyun oynarken demir korkuluk koluna saplandı

İTFAİYE DEMİRİ KESİP ÇOCUĞU KURTARDI

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ve sağlık ekipleri çocuğu kurtarmak için adeta zamanla yarıştı. İtfaiye ekipleri kesici aletle çocuğun koluna saplanan demirin bağlantılarını kesti. Yaralı çocuk, sağlık ekiplerince sakinleştirilmeye çalışılırken, itfaiye ekipleri kestikleri demirle çocuğu kurtardı.

Oyun oynarken demir korkuluk koluna saplandı

KOLUNDAKİ DEMİRLE HASTANEYE KALDIRILDI

Koluna saplanan demirle birlikte ambulansa taşınan çocuk, Göztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaynak: İHA

Son Dakika 3.Sayfa Ataşehir'de çocuk duvardan düşüp korkuluk demirine saplandı - Son Dakika

11:20
SON DAKİKA: Ataşehir'de çocuk duvardan düşüp korkuluk demirine saplandı - Son Dakika
