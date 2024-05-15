Bakan Yerlikaya: 'Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46' operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 112 şüpheli yakalandı' - Son Dakika
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Bakan Yerlikaya: 'Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46' operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 112 şüpheli yakalandı'

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46' operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonlar sonucunda toplamda 112 şüpheli yakalandı ve suç örgütlerine ait uyuşturucu maddeler, silahlar ve diğer suç unsurları ele geçirildi.

15.05.2024 08:25
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Bakan Yerlikaya: "Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46' operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 112 şüpheli yakalandı"

BURSA - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen "Mahzen-46" operasyonlarında elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı ulusal çapta faaliyet gösteren 3 ayrı suç örgütünün çökertildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaştığı bilgilere göre, Bursa merkezli İstanbul, Konya, Van, Kocaeli, Nevşehir, Muğla, Samsun, Diyarbakır, Şanlıurfa, Balıkesir, Tekirdağ ve Muş'ta "Mahzen-46" operasyonları düzenlendi. Düzenlenen operasyonlarla elebaşılığını Vedat Kıpçak, Fırat Erdal ve Ersin Bulut'un yaptığı 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi ve toplamda 112 şüpheli yakalandı. Örgüt üyesi şüphelilerin; suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak, uyuşturucu madde ticareti, cebir, şiddet ve tehdit yoluyla suçluyu kayırma, suçtan elde edilen gelirlerin aklanması ve göçmen kaçakçılığı suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlarda, elebaşılığını Vedat Kıpçak'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 74 şüpheli yakalandı. 13 kilo metamfetamin, 87 litre sıvı metamfetamin, 450 bin adet uyuşturucu hap, muhtelif miktarda kokain, 5 adet ruhsatsız tabanca, 7 adet hassas terazi ele geçirildi.

Elebaşılığını Fırat Erdal'ın yaptığı organize suç örgütü üyesi 22 şüpheli yakalandı. 9,5 kilogram metamfetamin, 3 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Elebaşılığını Ersin Bulut'un yaptığı organize suç örgütü üyesi 16 şüpheli yakalandı. 32 kilogram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ele geçirildi.

Kaynak: İHA

İçişleri Bakanı, Bursa, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bakan Yerlikaya: 'Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46' operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 112 şüpheli yakalandı' - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bakan Yerlikaya: 'Bursa merkezli 13 ilde düzenlenen 'Mahzen-46' operasyonlarında 3 ayrı organize suç örgütü çökertildi, 112 şüpheli yakalandı' - Son Dakika
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