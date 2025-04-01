Balıkesir merkezli 6 ilde dolandırıcılık operasyonu: 11 gözaltı
BALIKESİR - Balıkesir merkezli 6 ilde düzenlenen yürütülen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında 11 kişi gözaltına alındı.
Edinilen bilgilere göre, Erdek Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda İzmir, Mersin, Adana, Manisa ve Burdur'da toplam 11 şüpheli yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Operasyon kapsamında dolandırıcılıkta kullanıldığı belirlenen çok sayıda dijital materyale de el konuldu.
Son Dakika › 3.Sayfa › Balıkesir'de Dolandırıcılık Operasyonu: 11 Gözaltı - Son Dakika
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