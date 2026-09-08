Direksiyon başındaki şovun faturası ağır oldu

Kiralık otomobille drift yapan sürücünün eğlencesi ağır bir cezayla sonuçlandı. Başakşehir'de gerçekleşen trafik ihlalini görüntüler üzerinden inceleyen polis, sürücüyü plakadan tespit etti.

GÖRÜNTÜLER POLİS EKİPLERİNE ULAŞTI

Olay, 6 Eylül günü saat 18.45 sıralarında Başakşehir'de meydana geldi. 34 KOT 241 plakalı otomobilin drift yaptığı anlar video kaydına alındı ve arkadaş grubuna gönderildi. Görüntülerin Başakşehir Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerine ulaşması üzerine polis, otomobili kullanan kişinin kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Ekipler görüntüleri inceleyerek ilk olarak aracın plakasını tespit etti.

OTOMOBİLİN KİRALIK OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Plaka üzerinden yapılan incelemede otomobilin Otokoç Kiralama firmasına ait olduğu belirlendi. Polis, kiralama bilgilerini kontrol ettiğinde otomobilin Gökmen T. tarafından kiralandığını tespit etti. Bunun üzerine ekipler Gökmen T.'ye telefonla ulaştı. Sürücü, trafik ihlalini kendisinin gerçekleştirdiğini kabul etti. Gökmen T. daha sonra işlemler için Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne davet edildi. Burada olayın gerçekleştiği yer, tarih ve saate ilişkin polis ekiplerine beyanda bulundu.

DRİFTİN FATURASI 140 BİN LİRA

Polis ekiplerinin yaptığı incelemelerin tamamlanmasının ardından Gökmen T. hakkında işlem uygulandı. Sürücüye 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun 67/1-D maddesi kapsamında 140 bin lira idari para cezası kesildi. Böylece kiralık otomobille yaptığı drift, sürücüye 140 bin liraya mal oldu.

EHLİYETİNE 60 GÜN EL KONULDU

Gökmen T. hakkındaki yaptırım yalnızca para cezasıyla sınırlı kalmadı. Polis ekipleri sürücünün ehliyetine 60 gün süreyle el koydu. Sürücünün kimliğinin belirlenmesinde drift anlarının kaydedildiği görüntüler önemli rol oynadı. Ekipler görüntülerdeki otomobilin plakasını tespit ettikten sonra aracın kiralama bilgilerine, oradan da sürücüye ulaştı.