Başörtülü Öğrenciyi Staj Yapmaması İçin Başörtüsünü Çıkarması Gerektiği İddiasıyla Yargılanan Okul Müdürüne Hapis Cezası - Son Dakika
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Başörtülü Öğrenciyi Staj Yapmaması İçin Başörtüsünü Çıkarması Gerektiği İddiasıyla Yargılanan Okul Müdürüne Hapis Cezası

Kağıthane'deki bir koleje staj yapmak için gelen başörtülü öğrenciyi, yönetmeliği ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmazsa alamayacaklarını söylediği iddia edilen okul müdürünün yargılandığı davada mahkeme, sanığı 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

09.07.2024 11:47
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Kağıthane'deki bir koleje staj yapmak için gelen başörtülü öğrenciyi, yönetmeliği ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmazsa alamayacaklarını söylediği iddia edilen okul müdürünün yargılandığı davada karar çıktı. Mahkeme, sanığı 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

Kağıthane'de bulunan bir koleje 21 Eylül 2022'de staj yapması için yönlendirilen başörtülü öğrenci Nezaket Akbulut'u okulun yönetmeliğini ve kuralları gerekçe göstererek başörtüsünü çıkarmadığı takdirde alamayacaklarını söylediği iddia edilen okul müdürü Özlem Öztoprak'ın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 14. Asliye Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Akbulut katılmazken, tarafların avukatları ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Birimi avukatı hazır bulundu.

Başörtüsü bulunduğu için staja başlatmadığı belirtildi, 10 yıla kadar hapsi istendi

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanığın olay tarihinde müşteki Nezaket Akbulut'u başörtüsü bulunduğu için staja başlatmadığını aktardı. Açıklanan mütalaada, sanık Özlem Öztoprak'ın 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. Açıklanan mütalaaya karşı savunma yapan sanık avukatı, müvekkilinin beraatını talep etti. Müşteki avukatı ise bir diyeceklerinin olmadığını ifade ederek sanığın cezalandırılmasını istedi.

3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Özlem Öztoprak'ın 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 3 yıl 4 ay hapis cezasına çarptırdı.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü 3. sınıf öğrencisi Nezaket Akbulut'un Savcılığa şikayet dilekçesi sunduğu ve şikayetçi olduğu iddialar üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı. Hazırlanan iddianamede yer alan dilekçede, üniversitenin 3.sınıftan itibaren öğrencilerine staj yapacak yer ayarladığı, kendisini de Kağıthane'deki kolejde staj yapması için yönlendirildiği aktarıldı.

Olay günü arkadaşıyla beraber bahse konu okula gittiğinin aktarıldığı dilekçede, burada müdür olan şüpheli Özlem Öztoprak'ın kendisine hitaben 'okulun kılık, kıyafet yönetmeliği ve kurallarının olduğu, başörtülü hiçbir öğretmen ve öğrencinin okulda bulunmadığı ve bulunamayacağı, staj yapmak istemesi halinde başörtüsünü çıkarması gerektiği, aksi halde okula stajyer olarak alamayacakları' ifadelerini kullandığı kaydedildi. Müşteki Akbulut'un bundan dolayı okula alınmaması nedeniyle mağdur olduğunu söylediği de belirtildi.

Müşteki Akbulut'un arkadaşının da müştekiyi doğrular şeklinde ifade verdiğinin anlatıldığı iddianamede, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik'te dahi kamu görevlisi kadınlar için baş açık olma şartının bulunmadığı belirtildi. İddianamede, müşteki Akbulut'un staj öğrencisi olması nedeniyle başörtüsü taktığı gerekçesiyle staja kabul edilmemesinin herhangi bir mevzuat dayanağının da bulunmadığı aktarıldı. Şüpheli Öztoprak'ın kanuni bir dayanağı olmamasına rağmen hukuka aykırı bir davranışta bulunarak müştekinin staj yapma ve eğitim hakkını kullanmasını engellediği de belirtildi.

Hazırlanan iddianamede şüpheli Özlem Öztoprak'ın 'kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanmak suretiyle eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi' suçundan 4 yıldan 10 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Kağıthane, Mahkeme, İnsan Hakları, Hukuk, 3.Sayfa, Eğitim, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Başörtülü Öğrenciyi Staj Yapmaması İçin Başörtüsünü Çıkarması Gerektiği İddiasıyla Yargılanan Okul Müdürüne Hapis Cezası - Son Dakika

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