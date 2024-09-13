Batı Şeria'da Öldürülen Ayşenur İçin Tören

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Batı Şeria'da İsrailli askerlerin öldürdüğü Ayşenur için İzmir'de tören

İZMİR - İsrail tarafından işgal altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesinde katıldığı bir gösteride İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Evgi'nin cenazesi, İzmir'de törenle karşılandı. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarında, İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Evgi'nin cenazesi, İstanbul'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanına getirildi. Havalimanında gerçekleşen törene, Ayşenur Ezgi Evgi'nin amcası Yılmaz Evgi ve kuzeni Şerif Sarper Evgi'nin yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Fahri Mutlu Tosun, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir milletvekilleri, siyasi parti, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Şehit Evgi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi uçaktan alınarak cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Polis mangası cenazeyi, tören alanına taşırken İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı, törende dualar okudu.

Törenin ardından Şehit Ayşenur Ezgi Evgi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Özel: "Filistin davası Türkiye'nin davasıdır"

Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından açıklamalarda bulundu. Özel, "Filistin davası, bütün Türkiye'nin davasıdır. Ama bilhassa solun davasıdır. 1970'lerde nasıl bir başımıza Filistin'in arkasında durduysak bugün de her türlü hamasetten, iç siyasete alet etme çabalarından ve Filistin davasını sanki sağ görüşün davası gibi göstermeye çalışanların hedefinde olan Filistin, tüm solcu ve sosyal demokratların tam burasındadır. Bunu biraz önce naaşını karşıladığımız evladımız, hayatıyla ödeyerek göstermiştir. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve Didim Belediyemiz takip ediyor. Yarın cenazesi Didim'deki törenden sonra 13.30'da defnedilecek. CHP olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Buradan 'amasız, fakatsız olarak' İsrail'in yaptığı devlet terörünü tekrar kınamaktır hepimize düşen. Hamas'ın saldırılarına misilleme diye başlayıp, bunu kendince fırsata çevirip, bir anda 'meşru müdafaa' hakkını kullanıyorum diye gösterip, bir anda soykırıma girişen İsrail Devleti, bunun tarih önünde hesabını çok zor verecektir. Yahudiler büyük zulüm gördüler, soykırıma uğradılar ve bu dünyada herkes onların uğradığı soykırımın karşısında onların yanında yer aldı. Şimdi İsrail Devleti'ni yönetenlerin yaptıklarını kimse tüm Yahudilerin sırtına yüklemiyor ama tarihi mağduriyet ve haklılığı olan Yahudilerin bu duruma düşürülmesi, Netanyahu'nun bunun tüm Yahudilere yapması, ne Yahudilere ne Müslümanlara ne de dünyadaki hiçbir insana zerre kadar faydası olmayan bir iştir. Maalesef pek çok ülke de Rusya'nın Ukrayna'ya yaptıklarına karşı fevkalade titiz, katı ve korumacıyken İsrail'in Filistin'e yaptığına sıra gelince yutkuna yutkuna, kelimeleri yumuşatarak konuşuyorlar. Bu iki yüzlülüğe de isyan ediyoruz. Biz hem CHP hem de uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden sol sosyal demokrat bir parti ve geleceğin iktidar namzeti bir parti olarak, dostumuza düşmanımıza 'Doğru tarafta durun, Filistin'in yanında olun ve bir kez daha İsrail'i durdurun' diyoruz" diye konuştu.