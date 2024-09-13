Batı Şeria'da Öldürülen Ayşenur İçin Tören - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Batı Şeria'da Öldürülen Ayşenur İçin Tören

Batı Şeria'da İsrailli askerlerin öldürdüğü Ayşenur için İzmir'de tören İsrail tarafından işgal altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesinde katıldığı bir gösteride İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Evgi'nin cenazesi, İzmir'de törenle karşılandı.

13.09.2024 20:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Batı Şeria'da İsrailli askerlerin öldürdüğü Ayşenur için İzmir'de tören

İZMİR - İsrail tarafından işgal altındaki Filistin'in Batı Şeria bölgesinde katıldığı bir gösteride İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Evgi'nin cenazesi, İzmir'de törenle karşılandı. Eygi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Filistin'in işgal altındaki Batı Şeria topraklarında, İsrail askerleri tarafından vurularak öldürülen Ayşenur Ezgi Evgi'nin cenazesi, İstanbul'dan İzmir Adnan Menderes Havalimanına getirildi. Havalimanında gerçekleşen törene, Ayşenur Ezgi Evgi'nin amcası Yılmaz Evgi ve kuzeni Şerif Sarper Evgi'nin yanı sıra İzmir Valisi Süleyman Elban, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Cumhuriyet Başsavcı Fahri Mutlu Tosun, Dışişleri Bakanlığı İzmir Temsilcisi Büyükelçi Yeşim Kebapçıoğlu, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, İzmir İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Metin Düz, İzmir milletvekilleri, siyasi parti, iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı. Şehit Evgi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi uçaktan alınarak cenaze aracıyla tören alanına getirildi. Polis mangası cenazeyi, tören alanına taşırken İzmir İl Müftüsü Sinan Kazancı, törende dualar okudu.

Törenin ardından Şehit Ayşenur Ezgi Evgi'nin cenazesi, otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

CHP Genel Başkanı Özel: "Filistin davası Türkiye'nin davasıdır"

Cenaze törenine katılan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, törenin ardından açıklamalarda bulundu. Özel, "Filistin davası, bütün Türkiye'nin davasıdır. Ama bilhassa solun davasıdır. 1970'lerde nasıl bir başımıza Filistin'in arkasında durduysak bugün de her türlü hamasetten, iç siyasete alet etme çabalarından ve Filistin davasını sanki sağ görüşün davası gibi göstermeye çalışanların hedefinde olan Filistin, tüm solcu ve sosyal demokratların tam burasındadır. Bunu biraz önce naaşını karşıladığımız evladımız, hayatıyla ödeyerek göstermiştir. Aydın Büyükşehir Belediyemiz ve Didim Belediyemiz takip ediyor. Yarın cenazesi Didim'deki törenden sonra 13.30'da defnedilecek. CHP olarak üzerimize düşeni yapıyoruz ve yapmaya devam edeceğiz. Buradan 'amasız, fakatsız olarak' İsrail'in yaptığı devlet terörünü tekrar kınamaktır hepimize düşen. Hamas'ın saldırılarına misilleme diye başlayıp, bunu kendince fırsata çevirip, bir anda 'meşru müdafaa' hakkını kullanıyorum diye gösterip, bir anda soykırıma girişen İsrail Devleti, bunun tarih önünde hesabını çok zor verecektir. Yahudiler büyük zulüm gördüler, soykırıma uğradılar ve bu dünyada herkes onların uğradığı soykırımın karşısında onların yanında yer aldı. Şimdi İsrail Devleti'ni yönetenlerin yaptıklarını kimse tüm Yahudilerin sırtına yüklemiyor ama tarihi mağduriyet ve haklılığı olan Yahudilerin bu duruma düşürülmesi, Netanyahu'nun bunun tüm Yahudilere yapması, ne Yahudilere ne Müslümanlara ne de dünyadaki hiçbir insana zerre kadar faydası olmayan bir iştir. Maalesef pek çok ülke de Rusya'nın Ukrayna'ya yaptıklarına karşı fevkalade titiz, katı ve korumacıyken İsrail'in Filistin'e yaptığına sıra gelince yutkuna yutkuna, kelimeleri yumuşatarak konuşuyorlar. Bu iki yüzlülüğe de isyan ediyoruz. Biz hem CHP hem de uluslararası alanda Türkiye'yi temsil eden sol sosyal demokrat bir parti ve geleceğin iktidar namzeti bir parti olarak, dostumuza düşmanımıza 'Doğru tarafta durun, Filistin'in yanında olun ve bir kez daha İsrail'i durdurun' diyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, İnsan Hakları, Batı Şeria, Filistin, 3-sayfa, İsrail, Tören, İzmir, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Batı Şeria'da Öldürülen Ayşenur İçin Tören - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


23:22 Formayı giyeli yarım saat bile olmadı Kerem Aktürkoğlu, Benfica’daki ilk golünü attı Formayı giyeli yarım saat bile olmadı! Kerem Aktürkoğlu, Benfica'daki ilk golünü attı
22:55 Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir İkinci cep telefonu tespit edildi Narin cinayetinde sis perdesi aralanabilir! İkinci cep telefonu tespit edildi
21:56 İzmir’de bir rezil olay daha Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi İzmir'de bir rezil olay daha! Yaşlı çift, parkta kimseye aldırmadan cinsel ilişkiye girdi
21:31 Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı Kiracı, ev sahibinin cinsel organını kesip ağzına sokmaya çalıştı
19:31 Narin’in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı Narin'in babası kamerayı fark etmeden her şeyi söyledi: Gelip öcünü benden alsalardı
11:54 Manchester City, küme düşebilir Manchester City, küme düşebilir
11:53 Okulda büyük rezillik Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı Okulda büyük rezillik! Kız arkadaşına yaptığı uygunsuz hareketi böyle kayda aldı
11:28 Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi Rock grubu solisti, sahnede gitariste yumruk atınca konser sona erdi
11:23 İstanbul Sarıyer’deki Santa Maria Kilisesi’ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı İstanbul Sarıyer'deki Santa Maria Kilisesi'ne yapılan saldırının planlayıcısı yakalandı
11:20 Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet’i yanlış mı getirdi Diyanet İşleri Başkanı tartışma konusu oldu: Kelime-i Şehadet'i yanlış mı getirdi?
11:17 Emekli ve memur ne kadar zam alacak Merkez’in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti Emekli ve memur ne kadar zam alacak? Merkez'in enflasyon tahminiyle hesaplar değişti
10:47 Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu Cinsel ilişki teklifini reddeden erkek arkadaşına yaptıkları kan dondurdu
10:45 Bu nasıl düğün Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı Bu nasıl düğün? Dağ gibi yığılan parayı 20 kişi 4 saatte saydı
10:41 Durdurabilene aşk olsun Nuri Şahin’in Dortmund’u lider oldu Durdurabilene aşk olsun! Nuri Şahin'in Dortmund'u lider oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.09.2024 01:16:00. #1.11#
SON DAKİKA: Batı Şeria'da Öldürülen Ayşenur İçin Tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement