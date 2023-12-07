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Beylikdüzü'nde arkadaşlarını döven kızlar o anları kaydetti - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde arkadaşlarını döven kızlar o anları kaydetti

Beylikdüzü'nde bir restoranda tuvalette arkadaşlarını döven 3 kız, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydederek sosyal medyada paylaştı.

Beylikdüzü\'nde arkadaşlarını döven kızlar o anları kaydetti
07.12.2023 - 20:34,
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BEYLİKDÜZÜ'nde 'Gezmeye gidelim' diyerek dışarı çıkardıkları arkadaşlarını, gittikleri restoranın tuvaletinde darbeden 3 kız, o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti.

Olay, bugün öğle saatlerinde Adnan Kahveci Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre 3 kız arkadaş, A.K. isimli kız arkadaşlarını 'Gezmeye gidelim' diyerek dışarı çıkardı. Bir restorana giden 4 kız, bir süre sonra tuvalete gitti. Kızlardan biri, A.K.'ya, "Annem hakkında nasıl konuşursun?" diyerek saldırmaya başladı. Bir süre sonra iki arkadaş A.K.'yı tekme tokat döverken yanlarında bulunan diğer arkadaşları ise cep telefonu kamerasıyla o anları görüntüledi. Arkadaşlarını dövdükleri görüntüleri ise sosyal medyada paylaştılar.

Kaynak: DHA
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Güvenlik, Şiddet, Suç, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beylikdüzü'nde arkadaşlarını döven kızlar o anları kaydetti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Beylikdüzü'nde arkadaşlarını döven kızlar o anları kaydetti - Son Dakika
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