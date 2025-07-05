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Beylikdüzü'nde Rüşvet Operasyonu

Beylikdüzü\'nde Rüşvet Operasyonu
05.07.2025 12:38
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Beylikdüzü'nde Vergi Denetim Kurulu'ndan 22 kişi rüşvet iddialarıyla gözaltına alındı.

Beylikdüzü'ndeki Vergi Denetim Kurulu'nda görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcilerinden aralarında olduğu 22 kişi gözaltın alınmıştı. Rüşvet ve usulsüzlük iddiaları ile teknik takip ve dinlemeler sonucu elde edilen deliller doğrultusunda kurum içindeki usulsüzlüklere karışan personeller ve şüpheliler arasındaki rüşvet pazarlığı kameraya yansıdı.

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma Bürosu Savcısı Mehmet Emir Arslan talimatı ve İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen kapsamlı bir soruşturma yürütmesiyle gizli tanık ifadesinde yer alan iddialar doğrultusunda harekete geçildi.

Yürütülen soruşturmada, İstanbul Vergi Kaçakçılığı 3. Denetim Kurulu çalışanları hakkında operasyon yapıldı. 26 Aralık 2024'te başlatılan soruşturma kapsamında, Beylikdüzü'ndeki Vergi Denetim Kurulu'nda görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcilerin görevlerini kötüye kullanarak maddi menfaat sağladığı ihbar edildi. Gizli tanık ifadelerinde, S.Ç., D.G., T.Y.B. ile kamu görevlisi T.S. ve mali müşavir Ö.G.'nin suç eylemlerine ortak olduğu belirtildi. Ayrıca serbest avukat Y.D.'nin de olaylarla bağlantısı olduğu iddia edildi.

Kurum sistemleri üzerinden yetkisiz inceleme yapıldı

Soruşturmada, T.Y.B.'nin yetkisi olmadan kurum sistemleri üzerinden incelemeler yaptığı, şüphelilerin birçok şirket yetkilisi ile irtibata geçtiği tespit edildi. Ayrıca, diğer çalışanlarının da suçlara iştirak ettiği belirlendi. Örgüt üyelerinin, mükellef G.Ç.B.'ye yönelik rüşvet talebinde bulundukları, talep edilen paranın benzinlikte araca giren S.Ç.'ye verildiği de soruşturma dosyasında yer aldı.

Rüşvet pazarlığı kamerada

İddialara göre, Beylikdüzü'ndeki Vergi Denetim Kurulu'nda görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcilerin ceza korkusuyla sindirip yüksek miktarda rüşvet talep edildi. Olumsuz rapor tehdidiyle firmalardan para istendiği tespit edildi. Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla, 28 Ocak'ta iletişimin tespiti ve dinlenmesi, 21 Şubat'ta ise teknik takip çalışmaları başlatıldı. Çalışmalar sonucunda, 59 adet telefon görüşmesi ile çok sayıda kamera görüntüsü elde edildi. Görüntülerde, Beylikdüzü denetim binasında görevli bazı görevlilerin firma yetkilisinden rüşvet aldığı anlar yer alıyor. Görüşmelerde rüşvet talepleri ve suç planları detaylı şekilde yer aldığı görüldü.

22 şüpheli gözaltına alındı

27 Haziran'da gerçekleştirilen operasyonda 22 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 ruhsatsız silah, yaklaşık 3 bin 500 dolar ve dijital materyaller ele geçirildi. 3 şüpheli ise firari durumda bulunuyor. Kimliği belirsiz bir kadın şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. Gözaltındaki şüpheliler, 30 Haziran'da adliyeye sevk edildi ve 16 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında "rüşvet alma ve verme", "dolandırıcılık", "bilişim sistemine müdahale" ve "suç örgütü kurma" suçlarından işlem yapıldığı öğrenildi. Soruşturmayla birlikte Beylikdüzü denetim binasında görevli bazı vergi müfettişleri, kamu görevlileri ve şirket temsilcileri arasındaki usulsüzlüklere karışan personel hakkında gerekli işlemler yapıldı. Soruşturma ise devam ediyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Beylikdüzü'nde Rüşvet Operasyonu - Son Dakika

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