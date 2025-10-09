Bolu'da Battaniyeden Çöp Çıktı - Son Dakika
Bolu'da Battaniyeden Çöp Çıktı

Bolu\'da Battaniyeden Çöp Çıktı
09.10.2025 16:09
Bolu\'da Battaniyeden Çöp Çıktı
Bolu'da bir battaniye içinde ceset şüphesiyle yapılan ihbarda çöp bulundu, olumsuz bir durum yok.

Bolu'da Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta bulunan boş arazide, içi dolu şekilde duran battaniyeden şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.

Boş arazide şüpheli şekilde duran battaniye ekipleri harekete geçirdi

CESET ZANNETTİLER ÇÖP ÇIKTI

Battaniyenin içerisinde ceset olabileceği şüphesiyle yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler şüpheli battaniyeyi kontrol etti. Yapılan incelemelerde battaniyenin içerisinde çöp olduğu, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı tespit edildi. Ekipler gerekli kontrollerin ardından bölgeden ayrıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3-sayfa, Yaşam, Polis, bolu, Son Dakika

16:04
