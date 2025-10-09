Bolu'da Tabaklar Mahallesi Haznedarlar Sokak'ta bulunan boş arazide, içi dolu şekilde duran battaniyeden şüphelenen vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bilgi verdi.
Battaniyenin içerisinde ceset olabileceği şüphesiyle yapılan ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler şüpheli battaniyeyi kontrol etti. Yapılan incelemelerde battaniyenin içerisinde çöp olduğu, herhangi bir olumsuz duruma rastlanmadığı tespit edildi. Ekipler gerekli kontrollerin ardından bölgeden ayrıldı.
Bolu'da Battaniyeden Çöp Çıktı
