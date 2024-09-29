Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı - Son Dakika
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Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı

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Yeşilçam'ın sevilen ismi Ahu Tuğba, 1 Eylül'de hayatını kaybetmiş Tuğba'nın vasiyeti üzerine cenazesi Türkiye'ye getirilmişti. Unutulmaz oyuncu Teşvikiye Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Gazeteci Olcay Ünal Sert, cenaze töreninde Ahu Tuğba ile Bülent Ersoy arasındaki geçmişteki ilişkiye değindi. Ahu Tuğba'nın 'Kocamı Bülent Ersoy ile bastım' ifadesini hatırlatan Sert, Bülent Ersoy'un cenazeye katılmama nedeninin çıkan haberler olduğunu iddia etti.

29.09.2024 10:26
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Yeşilçam'ın unutulmaz ismi Ahu Tuğba kızıyla beraber yaşadığı Amerika Birleşik Devletleri'nde 1 Eylül'de hayatını kaybetmiş, 27 günün ardından cenazesi dün İstanbul'a getirilmişti. Ahu Tuğba için Teşvikiye Camii'nde düzenlenen cenaze töreni öncesi Beyoğlu Atlas Sineması'nda anma töreni gerçekleştirildi. Törene, Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, Nuri Alço, Serpil Çakmaklı, birçok sanatçı ve sevenleri katıldı.

Bülent Ersoy Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı! Kocamı Bülent Ersoy ile bastım demişti...

"ANNEMİ KENDİ CANIMDAN ÇOK SEVDİM"

Törende konuşan Ahu Tuğba'nın kızı Anjelik Calvin, "Bir evlat olarak ne diyebilirim ki? Yani şov yapmaya gerek yok. Allah katında görevimizi yerine getirmek için buradayız. Sinemaya 40 yılın üzerinde emek veren bir kız çocuğu düşünün. Koşulsuzca sinemayı seven, ülkesini seven bir kız çocuğu. Onun için buradayız. Teşekkür ederim, konuşamıyorum affedin beni. Çünkü annemi kendi canımdan çok sevdiğim için. Allah'ın gücüne gitmesin, onu çok seviyorum başka bir şey diyemiyorum' ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı! Kocamı Bülent Ersoy ile bastım demişti...

"BÜLENT ERSOY'UN CENAZEYE KATILMAMASININ SEBEBİ BU"

Gazeteci Olcay Ünal Sert, cenaze sırasında Ahu Tuğba ile Bülent Ersoy arasındaki ilişkiyi hatırlatarak seneler önce yaşanmış bir olayı yeniden gündeme getirdi. Gazeteci Sert'e yıllar önce Ahu Tuğba'nın, "eşini Bülent Ersoy ile yakaladığını" anlattığı röportaja soruldu. Sert, Ahu Tuğba'nın kocasını Bülent Ersoy ile bastığını söyleyerek ,"Kocamı Bülent Ersoy ile bastım demişti. Her ikisinin de aradığını biliyorum ama birbirlerine ulaşabildiler mi onu bilmiyorum. Anjelik de vefat sonrası ulaşmak için telefonunu istedi ama... Burada olmamasını buna bağlamıyorum Müjde Ar Bodrum'da Bülent Hanım Antalya'da..." ifadelerini kullandı.

Bülent Ersoy Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı! Kocamı Bülent Ersoy ile bastım demişti...

"ERSOY HENÜZ KADIN OLMAMIŞTI"

Ahu Tuğba ise o dönem yaptığı açıklamada "Evliyken eşim beni Bülent Ersoy'la aldattı. Ersoy henüz kadın da olmamıştı" diyerek herkesi şoke etmişti. Bülent Ersoy ise, "Bu iddiaların aslı astarı yok. Ben nelerle uğraşıyorum, onlar neler yapıyor. Hepsi hayal mahsulü. O hanımefendiye sormak isterim. Neden o dönemde, yani şöhretli olduğu dönemde bu açıklamayı yapmamış da şimdi yapıyor. Eğer doğru olsaydı, o dönem söylemediği lafı bırakmazdı. Siz de biliyorsunuz, biraz hırçın bir kızdır. Üretici olamadıkları için böyle saldırarak bir yerlere gelmeye çalışıyorlar.." cevabını vermişti.

Bülent Ersoy Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı! Kocamı Bülent Ersoy ile bastım demişti...
Bülent Ersoy\'un Ahu Tuğba\'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Bülent Ersoy'un Ahu Tuğba'nın cenazesine neden katılmadığı ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • serkan keskin:
    bulent abimiz oyle sey yapmaz, anca abilik yapmistir.. 46 3 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Sizin camia da normal dir ,Bülent bey/hanım . 26 3 Yanıtla
  • Osman YILMAZ:
    Allah katında diyor ??????yeni aklına gelmiş herhalde Allah’ın katı olduğunu 12 9 Yanıtla
    Ibo Türkkan:
    Boş yapma 0 0
  • Murat Kara:
    Bulent hanım turkiyede ilk tercihi yapan insa bu onun şahsi tercihi hesabı allaha verecek FAKAT SANAAT SES VE KAREKTERİ BENİM İÇİN ONEMLİ YILLARCA ESERLERİ DİNLEDİK 14 7 Yanıtla
  • Osman Koca:
    dünya fani,kimseyede kalmaz hani! 15 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    Bülent ağa niye kızıyorsun bu kadar erkek adama yakışmaz bu laflar 6 3 Yanıtla
  • Crixus :
    Allah islah etsin 7 1 Yanıtla
  • Yaşar Koldemir:
    başka işiniz kalmadı. 5 1 Yanıtla
  • mert çelik:
    kim kime vuruyor ortalık karışmış 0 0 Yanıtla
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