Bursa'da çocuğun ihbarı üzerine alarma geçen polis, ormanda bir kadın cesedi gördüğü iddiasını poşet olduğunu belirledi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Bursa'da çocuğun ihbarı üzerine alarma geçen polis, ormanda bir kadın cesedi gördüğü iddiasını poşet olduğunu belirledi

Bursa\'da çocuğun ihbarı üzerine alarma geçen polis, ormanda bir kadın cesedi gördüğü iddiasını poşet olduğunu belirledi

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir çocuğun ormanda bir kadın cesedi gördüğü ihbarı üzerine polis ekipleri harekete geçti. Ancak yapılan araştırmada, çocuğun gördüğü cismin bir poşet olduğu tespit edildi.

15.02.2024 11:32  Güncelleme: 11:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'da 14 yaşındaki çocuğun ormanda bir kadın cesedi gördüğü ihbarı üzerine alarma geçen polis ekipleri, çocuğun gördüğü cismin poşet olduğunu belirdledi.

Olay, Uludağ'ın eteklerindeki ormanlık alanda yaşandı. Merkez Yıldırım ilçesi Kaplıkaya Mahallesi'nden 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi Arda T., 112 Acil Çağrı Merkezi'ne okulunun üst tarafındaki ormanlık alanda bir kadın cesedi gördüğünü bildirdi. İhbar üzerine Bursa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler harekete geçti. Bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede geniş bir alanı tarayarak araştırma yaparken, herhangi bir şeye rastlayamadı. Bunun üzerine Arda T. babasıyla birlikte ormanlık alana gelerek, gördüğü yeri tarif etti. Ekipler gencin tarif ettiği cismin poşet olduğunu tespit etti. Bunun üzerine tüm polis ve sağlık ekipleri normale dönerken, Arda T. ile kardeşi ekiplerden özür diledi. - BURSA

Kaynak: İHA

Yıldırım, Bursa, Olaylar, Cinayet, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa'da çocuğun ihbarı üzerine alarma geçen polis, ormanda bir kadın cesedi gördüğü iddiasını poşet olduğunu belirledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.02.2024 12:24:30. #1.12#
SON DAKİKA: Bursa'da çocuğun ihbarı üzerine alarma geçen polis, ormanda bir kadın cesedi gördüğü iddiasını poşet olduğunu belirledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement