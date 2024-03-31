Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde düzenlenen bir eğlencede, yerel seçimlerde akrabalarından olmayan muhtar adayını desteklediği iddiasıyla amcasının oğulları E.Y. (36) ve M.Y. tarafından pompalı tüfekle vurulan Yusuf Yiğit hayatını kaybetti, saçmaların isabet ettiği biri 3 yaşındaki çocuk 2 kişi de yaralandı. Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı olaya ilişkin açıklama yaparken, E.Y. ve M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Olay, saat 22.00 sıralarında Mustafakemalpaşa ilçesine bağlı kırsal Taşpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede 3 muhtar adayından 2'si akrabası aday olan Yusuf Yiğit, iddiaya göre, akrabası olmayan adayı desteklediği gerekçesiyle yakınları tarafından kendisine karşı husumet beslenmeye başladı. Bir düğün salonunda düzenlenen eğlenceye giden Yiğit, amcasının oğulları E.Y. ve M.Y. ile karşılaştı. Aralarında çıkan tartışmanın ardından E.Y. ile M.Y., araçlarından aldıkları pompalı tüfekle Yusuf Yiğit'e ateş açtı.
Boynundan vurulan Yusuf Yiğit ağır yaralanırken, salonda bulunan ve saçmaların isabet ettiği Simge Ertaş (24) ile 3 yaşındaki G.A.B., hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Yusuf Yiğit doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamazken, bacaklarından hafif yaralanan Simge Ertaş ile G.A.B. ise Bursa Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne sevk edildi. Olay yerinde incelemelerde bulunan jandarma ekipleri, kaçan E.Y. ile M.Y.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Olayın ardından Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı yazılı açıklama yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Basın yayın kuruluşlarında yer alan 'Akrabası tarafından Silahla Öldürüldü' haberine konu olayla ilgili olarak Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan soruşturma kapsamında; şüphelilerin kullandıkları ateşli silah ile Maktul Y.Y.'nin ölümüne ve 2 kişinin yaralanmasına sebep oldukları olay ile ilgili olarak; Soruşturma, Bursa Cumhuriyet Başsavcı Vekili koordinesinde Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcısı ve ilgili Cumhuriyet Savcısı tarafından titizlikle ve çok yönlü olarak yürütülmekte olup, Şüpheliler E.Y. ve M.Y'yi yakalama çalışmaları devam etmekte olup, soruşturmanın safahatı ve sonucu hakkında bilgi verileceği hususu, Kamuoyuna saygıyla duyurulur."
Son Dakika › 3.Sayfa › Seçim tartışmasında kan aktı! Akrabası olmayan muhtarı destekleyince kuzenleri tarafından katledildi - Son Dakika
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