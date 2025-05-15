Çağla çocuk yaşta katledildi, failleri 25 yıldır bulunamadı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çağla çocuk yaşta katledildi, failleri 25 yıldır bulunamadı

Çağla çocuk yaşta katledildi, failleri 25 yıldır bulunamadı

Şişli'deki evinde 15 yaşında boğazı kesilerek öldürülen Çağla Tuğaltay cinayeti 25 yıldır çözülemedi. Cinayete ilişkin kapıda zorlama olmadığı için katilin tanıdık biri olma ihtimali, sevgilisinin ailesi tarafından onaylanmaması gibi pek çok soru işareti cevaplanmayı bekliyor. Çocuk yaşta hayattan koparılan Çağla Tuğaltay cinayetinde dosyanın zaman aşıma uğramasına ise sadece 5 yıl kaldı.

15.05.2025 09:53
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul'un Şişli ilçesinde yer alan evinde yalnız olduğu esnada 5 Haziran 2000'de 15 yaşında olan Çağla Tuğaltay boğazı kesilerek öldürüldü. Yapılan çalışmalara rağmen Çağla'nın katil veya katilleri aradan geçen 25 yıla rağmen bulunamadı.

AĞABEYİNİN ODASINDA BOĞAZI KESİLMİŞ BULUNDU

tv100'ün haberine göre; olay günü okuldan dönen Çağla'nın son olarak, kendi anahtarıyla girdiği evde "aaa" şeklinde bir şaşkınlık nidası savurduğu duyuldu. Ailesi tarafından komşuların yönlendirilmesiyle Çağla, ağabeyinin odasında boğazı kesilmiş halde bulundu. Kapıda zorlama, hırsızlık ve cinsel saldırı izlerine rastlanılmadı.

Çağla çocuk yaşta katledildi, failleri 25 yıldır bulunamadı

ANNE VE AĞABEYİN ÇELİŞKİLİ İFADELERİ DİKKAT ÇEKTİ

Cinayetin ardından apartman sakinleri ve çevreden birçok kişi sorgulandı ancak hiçbir sonuç alınamadı. Aradan geçen 25 yıl içinde anne ve ağabeyinin katıldığı ulusal programlardaki çelişkili ifadeleri kamuoyunun dikkatini çekti. Avukat Ümit Altay, ailenin şüpheli beyanları üzerine dosya savcılığına dilekçe verdi.

17 YIL BOYUNCA AĞABEYİNİN İFADE ALINMADI

Soruşturma sürecinde, kapıcıdan komşuya kadar herkes araştırılırken bazı eksikliklerin olduğu ileri sürüldü. Ağabeyinin olay günü evde olmadığını ve bunu HTS kayıtlarıyla belirlendiği ifade edilse de dosyada 17 yıl boyunca resmi ifadesinin olmaması tartışmalara neden oldu.

BABANIN ELİNDE BIÇAKLA BALKONDA GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

O dönem baba da olay yerindeki delilleri bozmakla suçlandı. Ancak 25 yıl sonra ortaya çıkan bir tanığın ifadesi olaya yeni bir boyut kazandırdı. R. isimli bir kadın, olay günü baba N'nin elinde bıçakla ve bileklerine kadar kan içinde balkonda gördüğünü ileri sürdü.

Çağla çocuk yaşta katledildi, failleri 25 yıldır bulunamadı

ÇAĞLA'NIN SEVGİLİSİNİ AİLENİN ONAYLAMADIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

Çağla'nın yaşarken sevgilisi olduğu, isminin H. olduğu, ailesinin bu ilişkiyi onaylamadığı ve bu nedenle aralarında ciddi sorunlar yaşandığı, hatta ayrılmaları için baskı yapıldığı annesi tarafından öne sürüldü.

AKILLARDA PEK ÇOK SORU VAR

Şimdi akıllarda pek çok soru var: Çağla, sevgilisi yüzünden mi öldürüldü? Katil, kapıda zorlama olmadığına göre tanıdık biri miydi? Cinayetin sebebi neydi? Baba, olay yerindeki delilleri neden bozdu? Aile 25 yıl boyunca neden soruşturulmadı? Tanığın ifadesi soruşturmayı nasıl etkileyecek?

ZAMAN DARALIYOR

Çok sayıda soru işaretiyle dolu bu dosyada, çocuk yaşta hayattan koparılan Çağla Tuğaltay için adalet arayışı devam ederken dosyanın zaman aşımına uğramasına az bir süre kaldı. Soruşturmadaki eksikliklerin giderilmesi ve faillerin yargılanması için yalnızca 5 yıl var. Savcılık tarafından iddianame hazırlanması, yargılama yapılması, mahkeme kararının incelenmesi ve kararın kesinleşmesi gerekiyor.

3-sayfa, Hukuk, Yaşam, Altay, Şişli, Çocuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çağla çocuk yaşta katledildi, failleri 25 yıldır bulunamadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yeni trafik cezaları Meclis’te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek Yeni trafik cezaları Meclis'te, araç kullanırken telefonla konuşanlar servet ödeyecek
Fenerbahçe’nin yıldızlarına zorla getirilme kararı Fenerbahçe'nin yıldızlarına zorla getirilme kararı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e teşekkür Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e teşekkür
Erdoğan, “PKK’nın silah bırakmasından bize ne“ diyen Bahar Feyzan’a fena yüklendi Erdoğan, "PKK'nın silah bırakmasından bize ne?" diyen Bahar Feyzan'a fena yüklendi
Yabancı kuralı yine değişti TFF’den takımların elini kolunu bağlayacak madde Yabancı kuralı yine değişti! TFF'den takımların elini kolunu bağlayacak madde
MasterChef’in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP’ye katıldı MasterChef'in eski jüri üyesi siyasete atılarak CHP'ye katıldı
Diddy’nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı Diddy'nin kız arkadaşına şiddet uyguladığı anlara ait görüntülerin tamamı yayınlandı
Erdoğan’dan belediye statülerinde değişiklik sinyali Kayyum istisna hale gelecek Erdoğan'dan belediye statülerinde değişiklik sinyali! Kayyum istisna hale gelecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan 4’lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 4'lü Suriye zirvesiyle ilgili ilk mesaj
Trump’tan İstanbul’daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye’ye gelebilirim Trump'tan İstanbul'daki barış zirvesiyle ilgili açıklama: Türkiye'ye gelebilirim
Trump,Şara’dan Suriye’deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi Trump,Şara'dan Suriye'deki terör gruplarını sınır dışı etmesini istedi

09:58
Hangi partinin oyu yüzde kaç İşte PKK’nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
Hangi partinin oyu yüzde kaç? İşte PKK'nın silah bırakması sonrası 26 ilde yapılan anketin sonuçları
09:40
Putin, İstanbul’daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
Putin, İstanbul'daki müzakerelere katılacak heyetle toplantı yapmış
08:42
Dünyanın gözü bu zirvede Rus heyeti İstanbul’a ulaştı
Dünyanın gözü bu zirvede! Rus heyeti İstanbul'a ulaştı
08:28
AK Parti’den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
AK Parti'den Selahattin Demirtaş için ilk sinyal: Suçlu muamelesi yapmak doğru olmaz
07:46
AK Parti düğmeye bastı Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
AK Parti düğmeye bastı! Örgüt adına işlenen suçlara ayar geliyor
15:09
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
Temiz hava almak istediğini söyleyen yolcu uçağın acil çıkış kapısını açtı
14:59
Survivor’da olay yaratan görüntü Acil durum konseyi toplandı
Survivor'da olay yaratan görüntü! Acil durum konseyi toplandı
14:51
Bella Hadid, Cannes Film Festivali’nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
Bella Hadid, Cannes Film Festivali'nde yırtmaçlı elbisesi ile göz kamaştırdı
14:47
Bu da oldu 6’lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
Bu da oldu! 6'lı maden suyunu inceledi, gördüğü manzara karşısında şoke oldu
14:46
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye’ye geliyor
Sürücüsüz otonom taksi hizmeti Türkiye'ye geliyor
14:30
Gelecek Partisi’nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti’ye katıldı
Gelecek Partisi'nden istifa eden Konya Milletvekili Hasan Ekici, AK Parti'ye katıldı
14:27
Trump’tan ilk açıklama: Şara’yla görüşmem çok iyiydi
Trump'tan ilk açıklama: Şara'yla görüşmem çok iyiydi
14:04
Ayşe Kulin’den çarpıcı yorum: Aylin’i FETÖ’cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Ayşe Kulin'den çarpıcı yorum: Aylin'i FETÖ'cülerin öldürmüş olabileceğini tahmin ediyorum
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 10:28:44. #7.13#
SON DAKİKA: Çağla çocuk yaşta katledildi, failleri 25 yıldır bulunamadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.