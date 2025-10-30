Camide Cinayet: Zanlı Hakim Karşısında - Son Dakika
Camide Cinayet: Zanlı Hakim Karşısında

30.10.2025 21:21
Kayseri'de camide husumetlisini boğazından keserek öldüren Y.Ş., duruşmada soğukkanlı açıklamalarda bulundu.

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde camide husumetlisini boğazını keserek öldüren zanlı hakim karşısına çıktı. Zanlı, cinayetin ardından evine giderken öldürdüğü adamın eşini gördüğünü ve "şimdi git kocanın leşini topla" dediğini soğukkanlılıkla anlattı.

CAMİDE HUSUMETLİSİNİ ÖLDÜREN ZANLI HAKİM KARŞISINDA

Kayseri'de 19 Haziran 2025 tarihinde önceden aralarında husumet olduğu iddia edilen Şevki T.'yi camide namaz kıldığı esnada boğazını keserek öldüren Y.Ş., Kayseri 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıktı. Duruşmada öldürülen Şevki T.'nin karısı Reyhan T. ve avukatları hazır bulunurken, sanık Y.Ş. tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS ile katıldı. Duruşmada savunmasını yapan Y.Ş., maktul ile 2018 yılında Şevki T.'nin kardeşinin evini aldıktan sonra komşu olduklarını ve bu tarihten itibaren incir çekirdeğini doldurmayacak nedenlerle tartışma çıktığını ve aralarında husumet başladığını ifade etti.

"HER GÖRDÜĞÜNDE HAKARET VE KÜFÜR EDİYORDU"

Kendisinin uzman çavuş olduğunu ailesi ile Şevki T. arasında yaşanan olaylardan dolayı uzman çavuşluğu bıraktığını belirten Y.Ş., kız kardeşi Fatma T.'nin eniştesi yurtdışında olduğu sırada yasak ilişkiden bir çocuk doğurduğunu ve bu çocuğu çöpe attığını, bunu öğrendikten sonra evlerinin cenaze evine döndüğünü, olayı öğrenen Şevki T.'nin her kavgada bunu gündeme getirerek kendilerine, "bebek katilleri", "çocuk katilleri" diyerek hakaret ettiğini söyledi.

Camide katlettiği adamın eşine vahşeti tüyler ürperten sözle anlatmış

"ŞİMDİ GİT KOCANIN LEŞİNİ TOPLA"

Savunmasına devam eden Y.Ş., "Bunun için evimizi taşımak istedik. Elimizde avucumuzda ne varsa bir müteahhide kaptırdığımız için taşınamadık. Olaydan bir hafta önce de eşimin yakınları ikinci çocuğumuzun doğumu ve eşimin ameliyatı nedeniyle ziyarete geldiler. Gelenler Şevki T.'nin kapısına park etmişler. Bunun üzerine yaşanan kavgada Şevki T., annemi dövdü" dedi.

Olay günü kendisinin evde ayağı sargılı yatakta yattığını belirten Y.Ş., eşinin sütçüye ödeme yapmasını söylediğini, kendisinin ödeme yaptığını, sonrasında oğlunun bisikletten düştüğünü bu esnada kendi bahçesinde olan Şevki T.'nin, 'Bebek katili namussuzlar, şerefsizler' diyerek bahçeden çıktığını bu esnada ezan okunduğunu, Şevki T.'nin bu sözlerini üzerine gözüne perde indiğini ve betonun üstündeki bıçağı alarak her halde "camidedir" diyerek, Şevki T.'nin arkasından gittiğini söyledi. Camide Şevki T.'ye "Şimdi de küfretsene aynısını bir daha yapsana" dediğini sonrasını hatırlamadığını belirten Y.Ş., sonrasında polisi aradığını evinde çocuklarını görüp teslim olacağını söylediğini, evine giderken Şevki T.'nin eşini gördüğünü ve ona "Şimdi git kocanın leşini topla" dediğini söyledi.

Y.Ş., beraat talebinin olmadığını belirterek, "Keşke bunlar yaşanmasaydı. 7-8 sene küfretti arkamı dönüp gittim, yine gitseydim. Sadece haksız tahrik indirimi işitiyorum" dedi.

"ARALARINDA HUSUMET YOKTU"

Öldürülen Şevki T.'nin eşi R.T. ise, kendilerinin kapılarını kırana kadar aralarında husumet olmadığını, eşinin ağzından hiç küfür çıkmadığını ifade ederek, sanık Y.Ş.'yi annesinin doldurduğunu söyledi. Olaydan bir hafta önce yaşanan park meselesinde de Y.Ş.'nin kardeşinin küfrettiğini, 4 kişinin eşi ve ağabeyini darbettiğini ifade etti.

Duruşmada olay sırasında camide bulunan kişiler, mahalle komşuları ve Y.Ş.'nin yakınları da tanık olarak dinlendi. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Kaynak: İHA

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.