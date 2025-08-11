Çanakkale Boğazı duman altında kaldı, vatandaşlar deniz yoluyla tahliye edilmeye başlandı

Çanakkale'de merkez ilçeye bağlı Kepez Beldesi'ndeki tarım arazisinde başlayan ve daha sonra ormanlık alana sıçrayan yangın, etkisini arttırarak devam ediyor. Rüzgarın etkisiyle yayılma hızı artan orman yangınına ekipler var güçleriyle müdahale etmeye çalışıyor.

BOĞAZ DUMANLA KAPLANDI

Bölgeden gelen görüntülerde Çanakkale Boğazı'nın alevler nedeniyle oluşan yoğun duman tabakasının altında kaldığı, yangın söndürme helikopterlerinin de zorlu şartlarda altında denizden su çekmeye çalıştığı görüldü.

ALEVLER GÜZELYALI'DA EVLERİ VE ARAÇLARI SARDI

Alevler, beldeye bağlı Güzelyalı Mahallesi'ndeki evleri sardı. Park halindeki çok sayıda araç da yangından nasibini aldı. Ekipler ve vatandaşlar evleri söndürmek için seferber oldu.

3 YERLEŞİM YERİ TAHLİYE EDİLDİ

Çanakkale Valisi Ömer Toraman, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Dardanos Yerleşkesi, Jandarma Güzelyalı Kampı ve Çamlıbel Sitesi'nin tahliye edildiği duyurdu. Toraman, vatandaşlara gereksiz yere trafiğe çıkılmaması yönünde de uyarıda bulundu.

KARAYOLU GEÇİCİ OLARAK ULAŞIMA KAPATILDI

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada ise Çanakkale- Ezine Devlet Yolu, 10 - 31'inci km'leri arasında meydana gelen yangın nedeniyle geçici olarak ulaşıma kapatılmıştır" ifadelerine yer erildi.

FERİBOTLARLA TAHLİYE

Yazlık evlerde ikamet eden vatandaşların tahliyesi için ise denizden gemiler harekete geçti. Küçük teknelerle karadan alınan vatandaşların, Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan GESTAŞ firmasına ait feribotlarına taşındığı görüldü. Vatandaşlar, feribotların güvertelerine halat merdivenler ile tırmandı.

ULAŞTIRMA VE ALTYAPI BAKANLIĞI: 84 KİŞİ DENİZ ARAÇLARIYLA TAHLİYE EDİLDİ

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan tahliyelere ilişkin yapılan açıklamada, "Çanakkale Dardanos mevkisinde meydana gelen orman yangınlarında bölgede mahsur kalan 84 vatandaşımız, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait deniz araçlarımızın da görev aldığı tahliye operasyonları ile emniyetli bölgelere nakledildi." ifadeleri yer aldı.