Çanakkale'de iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada ilk bilgilere göre 6 kişi hayatını kaybetti.
Edinilen ilk bilgilere göre, Yenice-Çan yolu Davutköy sapağı yakınlarında iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 6 kişi hayatını kaybetti.
Olay yerine, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde incelemeler sürüyor.
İşte olay yerinden görüntüler:
Çanakkale'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 6 kişi hayatını kaybetti
