Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti - Son Dakika
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Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti

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Hatay'da akan trafikte üstü açık otomobilin üzerine çıkan şahıs, içki içti. Polisin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu yakalandı. 1.00 promil alkollü olduğu belirlenen şahsın ehliyetine 6 ay el konulup, 21 bin 694 TL ceza uygulandı.

01.04.2025 09:17
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Hatay'da İskenderun yolu Belen ilçesi mevkiinde akan trafikte tehlikeli görüntü kameraya yansıdı. Trafikte ilerleyen üstü açık otomobilin üzerine çıkan şahıs, içki içti.

KOVALAMACA SONUCU YAKALANDI

Canını hiçe sayan ve trafikte dikkat çeken şahsın içerisinde bulunduğu aracı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi üzerinde yakalandı.

CEZADAN KAÇAMADI

Trafikte pes dedirten görüntülerin oluştuğu aracın sürücüsü Ç.Ç.'nin yapılan alkol ölçümü sonucu 1.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın ehliyetine 6 ay el konulup, 21 bin 694 TL cezai işlem uygulandı.

Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ali Fuat Seckin:
    Bir de millet aç diyorlar millet şu an bolluktan kudurmuş durumda ne b yiyeceğini şaşırmış Allah sonumuzu hayra getirsin 7 1 Yanıtla
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