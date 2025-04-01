Seyir halindeki otomobilin üzerine oturup içki içti

Hatay'da İskenderun yolu Belen ilçesi mevkiinde akan trafikte tehlikeli görüntü kameraya yansıdı. Trafikte ilerleyen üstü açık otomobilin üzerine çıkan şahıs, içki içti.
Canını hiçe sayan ve trafikte dikkat çeken şahsın içerisinde bulunduğu aracı yakalamak için polis ekipleri çalışma başlattı. Polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayan sürücü kovalamaca sonucu Sarımazı Mahallesi Şehit Mahmut Açıl Caddesi üzerinde yakalandı.
Trafikte pes dedirten görüntülerin oluştuğu aracın sürücüsü Ç.Ç.'nin yapılan alkol ölçümü sonucu 1.00 promil alkollü olduğu tespit edildi. Şahsın ehliyetine 6 ay el konulup, 21 bin 694 TL cezai işlem uygulandı.
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