6 yaşındaki çocuk altın dolu kutuyu sokağa attı, bulan kadın kayıplara karıştı

18.09.2025 09:40
Eskişehir'de bir inşaat işçisinin 6 yaşındaki çocuğunun 2'nci kattan aşağı attığı altın dolu kutunun, oradan geçen bir kadın tarafından alınması kameralara yansıdı. İşçinin altınları araba almak için biriktirdiği fakat yakın zamanda ameliyat olacak bir akrabasının masrafları için harcayacağı öğrenildi. Aile şimdi, kutuyu aldıktan sonra kayıplara karışan kadını arıyor.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesine bağlı Kumlubel Mahallesi'nde yer alan 4 katlı bir binanın 2'nci katında oturan evli ve 3 çocuk babası 35 yaşındaki inşaat işçisi Adem Arslan'ın başına talihsiz bir olay geldi.

6 YAŞINDAKİ ÇOCUK ALTIN DOLU KUTUYU SOKAĞA ATTI

Köyden evlerine dönen ailenin en küçük ferdi 6 yaşındaki M.H.A. içinde 5 tane çeyrek altın olan kutuyla oynadıktan sonra, camdan aşağıya attı. Kutunun belli bir süre sonra olmadığını fark eden Adem Arslan ve eşi çocuğundan "Dışarı attım" cevabı duydu. Camdan aşağıya baktıklarında kaldırım üzerinde olan kutuyu almak için büyük oğullarını yollayan aile, birikimlerinin kısa bir süre kaldırım üzerinden kaybolduğunu fark etti.

SOKAKTAN GEÇEN KADIN ALTIN DOLU KUTUYU ALIP GİTTİ

Durumu polise ihbar eden Arslan, güvenlik kameralarını incelediklerinde sokaktan geçen bir kadını altın dolu kutuyu aldığını ve oradan uzaklaştığını gördü. Kazandığı parayla araba almak için yaptığı yatırımla yakın zamanda ameliyat olacak bir akrabasına Arslan, yardım etmeye hazırlandığını belirtti. Altınları alan şahsa seslenen Arslan, birikimini geri getirmesini rica etti. Polis olayla ilgili inceleme başlattı.

"ÇOCUK ALTIN DOLU KUTUYU, CAMDAN AŞAĞIYA ATIYOR"

Olay ilgili konuşan Adem Arslan, "Pazar günü saat 12.37'de biz kameradan fark ettik. Biz köyden yeni gelmiştik ve daha içerideki eşyalarımızı düzeltmemiştik. Altınlar dolapta kutunun içindeydi. Sonrasında hanım yatağın altına koymak isterken o fark etmeden çocuk nasıl aldıysa. Çocuktur sonuçta. Kutuyu elleriyle sallıyor, bantlı olduğu için açamıyor. Ardından, camdan aşağıya çöpe diye atıyor ama kutu yola düşüyor. Annesine bu durumu söylüyor. Hanım da kutu aşağıdadır diye diğer çocuğu aşağıya gönderiyor. Çocuk bakıyor, bulamıyor. Hanım da aşağıya iniyor, bulamıyor. Biz kameradan baktık. Kucağında kız çocuğu olan bir kadın var. Kızı yere indirip ayağıyla kutuyu tekmeliyor. Ses duyunca eline alıp kutuyu açıyor, içindeki altınları görünce çantasına atıp gidiyor. Başka bir kameradan da baktık, yüzü net şekilde gözüküyor. Kamera kayıtları polis ekipleri tarafından alındı, bize vermediler. Şimdi haber bekliyoruz. Gören veya duyan olursa Allah rızası için bize bilgi verirlerse seviniriz. Sonuçta biz kolay kolay kazanamıyoruz. İnşaatta çalışıyorum, işçiyim. Daha öncesinde fabrikada çalışıyordum. 5 tane çeyrek altınım vardı. Onu da bugüne dek zar zor kazandık. Belki araba veya başka bir şey alırız diye düşündük ama o da nasip olmadı, gitti" dedi.

"AMELİYAT OLACAK AKRABAMIN MASRAFLARINI KARŞILAYACAKTIM"

Altınlarını alan kişiye seslen Arslan şöyle devam etti: "Alan kişi beni görüyorsa, duyuyorsa Allah rızası için geri getirsin çünkü bazı sıkıntılarımız var. Biz onu bozdurup ya araba alacaktık ya da o sıkıntılarımızı giderecektik. Zaten borçlarımız vardı. Benim çocuğumun canı sağ olsun. Şimdi de, Allah'tan çocuğum düşmedi de onlar düştü diyorum. Mal çalışılır, kazanılır ama gittikten sonra insanın canı da sıkılıyor. Alan kişi kendisi de biliyordur. İlla ki o da çalışıyor. Birinci derecede yakın bir akrabamın ciddi bir hastalığı var. Galiba cuma günü ameliyat olacak. Eğer babası o zamana kadar bir şeyler bulabilirse ben bu altınları bozdurup kendime araba alacaktım. Ola ki bulamasaydı, bozdurduklarımı onlara hediye olarak verecektim. Borç vermeyecektim çünkü sağlık her şeyden daha önemli."

Kaynak: İHA

