Pamukkale Üniversitesi Hastanesi\'nde silahlı saldırı! Çok sayıda yaralı var

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Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bulunan Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'nin bahçesinde bulunan kafeterya önünde silahlı saldırı yapıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı.

Olay, Pamukkale ilçesi Kınıklı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; saat 16.00 sıralarında hastane bahçesinde bulunan kafeterya gelen 2 şüpheli, silahla aralarında husumet bulunduğu iddia edilen bir kişiye rastgele ateş açtı. Otopark kısmından kafeteryaya doğru gerçekleşen saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti.

YARALANAN 7 KİŞİDEN 2'SİNİ DURUMU AĞIR

Saldırıda yaralanan 7 kişi, sağlık personelleri ve güvenlik görevlileri tarafından kafeteryanın yanındaki acil servise taşındı. Tedavilerine başlanılan yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğu, hayati tehlikesi bulunan bir kişinin acil ameliyata alındığı öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ

Kafeteryadaki camların kırıldığı saldırıda, bölgede büyük panik yaşandı. Yaşananların ardından acil servis etrafından geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarından eşkalleri belirlenen saldırganların yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı.

İşte olay yerinden ilk görüntüler: