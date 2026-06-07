Dilovası'nda Eşini Bıçaklayarak Öldürdü - Son Dakika
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Dilovası'nda Eşini Bıçaklayarak Öldürdü

Dilovası\'nda Eşini Bıçaklayarak Öldürdü
07.06.2026 22:13
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Dilovası'nda Erdal T., namus meselesi diyerek eşini sokakta bıçaklayarak öldürdü.

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde eşini sokak ortasında bıçaklayarak öldüren zanlının "Namus meselesi" diye bağırdığı iddia edildi. Çiftin mahalleye yaklaşık 2 ay önce taşındıkları öğrenilirken, cinayete tanık olan bir vatandaş dehşet anlarını anlattı.

Olay, saat 14.00 sıralarında Diliskelesi Mahallesi 705. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Erdal T. (35) ile eşi Elif T. (32) kavga etmeye başladı. Sokağa çıkan ikiliden Erdal T., herkesin gözü önünde 5 çocuk annesi olan eşini vücudunun çeşitli yerlerinden defalarca bıçakladı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Erdal T., olay yerine gelen polise teslim olduğu sırada mahalle sakinleri tarafından linç edilmek istendi. Polis ekipleri, öfkeli kalabalığı uzaklaştırmak için havaya tek el ateş açtı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Elif T., doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Yapılan ilk incelemede talihsiz kadının vücudunda 8 bıçak darbesi bulunduğu tespit edildi.

Mahalleye 2 ay önce taşınmışlar

Olayla ilgili yeni detaylar da ortaya çıktı. Çiftin Diliskelesi Mahallesi'ne yaklaşık 2 ay önce taşındıkları öğrenildi. Eşini sokak ortasında öldüren zanlının olay sırasında zaman zaman "Namus meselesi" diyerek bağırdığı da iddia edildi.

"Kadının başında durduğunu ve onu bıçakladığını gördük"

Yaşananlara şahit olan bir vatandaş, "Saat 14.00 sıralarında buradaydık. Bir anda bağrışma sesleri duyduk. Dışarı çıktığımızda bir kişinin kadının başında durduğunu ve onu bıçakladığını gördük. Şüpheli bir yandan bağırıyordu. Sesleri duyan vatandaşlar kısa sürede olay yerine toplandı. Polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle bıçak saldırganın elinden alındı" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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