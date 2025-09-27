Diyarbakır\'da Freni Patlayan Otobüs Kazası

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde yer alan Elazığ Bulvarı'nda Mehmet Gülmez idaresindeki halk otobüsü, freni patlaması sonucu durakta bekleyen halk otobüsüne çarptı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve polis ekibi sevk edildi.

20 KİŞİ YARALANDI

İlk belirlemelere göre, aralarında çocuklarında olduğu 20 kişi kentteki hastanelere sevk edildi. Yaralılardan birinin ise hamile olduğu belirtildi.

Sürücü Gülmez, araç freni patlamasıyla durağa gireceğini ve önünde duran otobüse çarptığını söyledi. Yolculardan Sabahat Baybur, birden arabanın arkadan çarpıp durduğunu söyledi. Polis, kazayla ilgili inceleme başlattı.