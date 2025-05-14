Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun - Son Dakika
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Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun

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Sosyal medya üzerinden evde sabun ve çorap paketleme ilanları ile dolandırıcılık yapan çeteye İzmir merkezli 11 şehirde eş zamanlı operasyon düzenlendi. çökertildi. Operasyonlarda 30 kişi gözaltına alınırken çetenin 100 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri belirlendi.

14.05.2025 17:17  Güncelleme: 18:22
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Sosyal medyada 'evde sabun paketleme', 'çorap paketleme' gibi ilanlarla binlerce kişiyi kandıran suç şebekesi çökertildi. Eş zamanlı baskınlarda 30 şüpheli gözaltına alınırken şüphelilerin yaklaşık 100 milyon lira haksız kazanç elde ettikleri ortaya çıktı.

"EVDE SABUN, ÇORAP PAKETLEME" İLANLARI İLE KANDIRDILAR

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uzun süredir takipte oldukları nitelikli dolandırıcılık çetesine yönelik geniş çaplı operasyon gerçekleştirdi. Şebekenin, Instagram ve Facebook gibi sosyal medya platformlarında 'Evde ek iş fırsatı', 'Sabun paketleyerek para kazan', 'Çorap paketleme işi' başlıklı ilanlarla özellikle ev hanımlarını hedef aldığı tespit edildi.

Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun

İlanlara başvuran vatandaşlardan ise sigorta ücreti, kaparo, vergi ücreti, dosya masrafı, kargo bedeli gibi gerekçelerle para talep edildi.

Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun

100 MİLYON LİRALIK VURGUN YAPTILAR

Dolandırıcıların, vatandaşların güvenini sağlamak amacıyla Adalet Bakanlığı ve Hazine ve Maliye Bakanlığı'na ait sahte logolarla düzenlenmiş belgeler gönderdiği, sahte vergi levhaları ve şirket isimleri kullanarak yasal bir firma gibi görüntü verdikleri belirlendi. İzmir'de 19 kişinin aynı yöntemle dolandırıldığı, şüphelilerin banka hesapları incelendiğinde Türkiye genelinde çok sayıda vatandaşın mağdur edildiği ve toplamda yaklaşık 100 milyon liralık vurgun yapıldığı tespit edildi.

Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun

11 İLDE EŞ ZAMANLI BASKIN

Şüphelilerin izini süren ekipler, 13 Mayıs 2025 sabahı saat 05.30'da İzmir başta olmak üzere Adana, Aydın, Hatay, Mersin, Diyarbakır, Şırnak, Burdur, Şanlıurfa, Trabzon ve Sakarya'da eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonlarda 30 şüpheli yakalanırken, çok sayıda dijital materyal ve belgeye el konuldu. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evden çalışmak isteyenleri kandırdılar! Tam 100 milyon liralık vurgun - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ASUMAN :
    Sosyal medyada bu ilanlar uzun süredir var.Neden zamanında müdahale edilmiyor da bu kadar bekleniyor milleti dolandırsınlar diye mi? 5 0 Yanıtla
  • Swords fish:
    Facebook ta çok sajte ilanlar var kanmayın derim.Yok türk petrole ortak oluyorsun yolla para-Yok filan kişi paranın dibine vuruyor sen ayakta uyuyorsun gibi ilanlar var işte o yemi yutan hemen linke tıklıyor sonrası zaten senden para tırtıklamaya geliyor iş.Sizden kim para istiyorsa arkanıza bakmadan kaçın.:))) 3 0 Yanıtla
  • Yunus Kaba:
    yalan na bak 19 yüz milyon dolandırılmış 6 milyon kişi başımı bunlar çorap paletli çekti evde 6 milyonu var 0 1 Yanıtla
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