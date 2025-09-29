Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi - Son Dakika
Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi

Dolandırıcılık Şebekesi Çökertildi
29.09.2025 08:18
537 kişiyi dolandıran şebeke, 18 ilde düzenlenen operasyonlarla çökertildi.

İçişleri Bakanı Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Tekirdağ merkezli 18 ilde 'Nitelikli Dolandırıcılık Şebekesine' yönelik düzenlenen operasyonlarda; 46 şüphelinin yakaladığını 41'inin ise tutuklandığını belirterek, şu ifadelere yer verdi:

"KAHRAMAN POLİSLERİMİZİ TEBRİK EDİYORUM"

"5'i hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yüksek kar vaadiyle paravan şirketler kurarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları ve banka hesaplarında 5 milyar lira işlem hacmi bulunduğu tespit edilen şüphelilere yönelik Tekirdağ merkezli İstanbul, Gaziantep, Hatay, Manisa, Adana, Antalya, Diyarbakır, Karaman, Mersin, Kırklareli, Osmaniye, Sakarya, Aydın, Yalova, İzmir, Kocaeli ve Muğla'da operasyonlar düzenlendi. 537 vatandaşımızı, 984 milyon lira dolandıran şebeke çökertildi. Valilerimizi, Cumhuriyet Başsavcılıklarımızı, EGM Asayiş Daire Başkanlığımızı, Tekirdağ İl Emniyet Müdürümüzü, Asayiş Şube Müdürlüğümüzü ve kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. Milletimizin alın terine göz diken dolandırıcılara geçit yok. Mücadelemize aralıksız devam ediyoruz."

Kaynak: İHA

