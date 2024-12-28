Düğün yolunda feci kaza! Hurdaya dönen otomobil bir aileye mezar oldu

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Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız

Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden Denizli'nin Buldan ilçesine bağlı Kadıköy Mahallesi'nde akrabalarını düğününe gitmek üzere yola çıkan Ali Küçükuysal yönetimindeki Volkswagen marka 20 GD 004 plakalı otomobil, Denizli- Manisa kara yolu Yenicekent ayrımına yaklaştığında henüz belirlenemeyen bir nedenle kontrolden çıktı. Karşı şeride fırlayan otomobil, Manisa istikametinden Denizli yönüne seyir halinde olan T.T.'nin kullandığı 59 AHR 542 plakalı Opel marka otomobille kafa kafaya çarpıştı.

OTOMOBİL HURDAYA DÖNDÜ

Çarpışmanın etkisiyle hurdaya dönen 20 GD 004 plakalı otomobildeki 3 kişi yola savrulurken, kontrolden çıkan 59 AHR 542 plakalı araç ise yolun sağındaki tarlaya uçtu. Kazada sürücü Ali Küçükuysal, eşi Sultan Küçükuysal ve 9 yaşındaki oğlu C.K. ile diğer aracın sürücüsü T.T. ve aynı araçta yolcu olarak bulunan Ö.T. ile A.T. isimli kadın yaralandı. Yaralananlar olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Buldan ve Sarayköy'deki hastanelere sevk edildi.

BİR AİLE YOK OLDU

Sağlık durumu ağır olan baba Ali Küçükuysak ile 9 yaşındaki oğlu C.K. sevk edildikleri Buldan Devlet Hastanesi'nde, anne Sultan Küçükuysal ise Sarayköy Devlet Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti. Tedavileri süren 3 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaza nedeniyle Denizli-Manisa karayolunda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ve jandarma ekipleri, başka bir kazanın yaşanmaması için gerekli önlemleri alırken, araçların çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından karayolu yeniden ulaşıma açıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.