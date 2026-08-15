Düzce'de Doktor Ölü Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Düzce'de Doktor Ölü Bulundu

Düzce\'de Doktor Ölü Bulundu
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ortopedi uzmanı Dr. Erkut Karaca, Düzce'deki viyadük altında ölü bulundu. Soruşturma sürüyor.

Düzce'de Ortopedi ve Travmatoloji Uzman Dr. Erkut Karaca Anadolu Otoyolu 1. viyadük altında ölü olarak bulundu.

Düzce'de özel bir hastanede Ortopedi ve Travmatoloji Uzman doktoru olarak görev yapan Erkut Karaca'ya ait 81 EK otomobil Anadolu Otoyolu Düzce geçişi 1. viyadükler mevki otoyol üzerinde park olduğunu gören vatandaşlar çevrede araştırma yaptılar. Vatandaşlar viyadük altında Karaca'nın hareketsiz yattığını tespit etti. 112 Acil Çağrı merkezine yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre içerisinde olay yerine ulaşan ekipler Erkut Karaca'nın hayatını kaybettiği belirledi.

Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından Karaca'nın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Düzce Üniversitesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili olarak geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Düzce, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Düzce'de Doktor Ölü Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı Duvarı kırınca gözlerine inanamadılar! Yıllardır bekleyen külçe külçe altın çıktı
Akılalmaz vahşet Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi Akılalmaz vahşet! Cenazeye gelmedi diye bu hale getirdi
Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin’den Türkiye’ye getirildi Suç örgütü elebaşı Serkan Kurtuluş Arjantin'den Türkiye'ye getirildi
Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular Mola vermek için girdikleri tesiste cansız beden buldular
Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı Midesinde 500 gram uyuşturucuyla yakalandı
Fenerbahçe’den Konyaspor için hamle TFF’ye başvuracak Fenerbahçe'den Konyaspor için hamle! TFF'ye başvuracak

13:42
Uçak kalktı geliyor Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
Uçak kalktı geliyor! Süper Lig devi bir yıldız golcü daha getiriyor
13:04
Diyarbakır’da nişan yolunda katliam gibi kaza 5 ölü, 11 yaralı
Diyarbakır'da nişan yolunda katliam gibi kaza! 5 ölü, 11 yaralı
12:48
Transfer yapmayan Galatasaray’da ayrılık Kafasına koydu gidiyor
Transfer yapmayan Galatasaray'da ayrılık! Kafasına koydu gidiyor
12:37
Reha Muhtar’ın serveti ortaya çıktı Mal varlığına şaşıracaksınız
Reha Muhtar'ın serveti ortaya çıktı! Mal varlığına şaşıracaksınız
11:38
Fırında skandal görüntüler Millete fare pisliği yedirmişler: Bunlar insanı öldürür
Fırında skandal görüntüler! Millete fare pisliği yedirmişler: Bunlar insanı öldürür
09:33
Süleymancıların kara deposu Torbalarca evrakı imha etmişler
Süleymancıların kara deposu! Torbalarca evrakı imha etmişler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2026 16:37:15. #7.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Doktor Ölü Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.