Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Haberin Videosunu İzleyin
Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı
20.10.2025 15:38  Güncelleme: 16:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı
Haber Videosu

Edremit'te bir firari tarafından art arda işlenen cinayetlere ilişkin soruşturma sürerken, yeni bir görüntü ortaya çıktı. İki kişiyi öldürüp, yedi kişiyi de yaralayan saldırganın etkisiz hale getirilmeden önce halı sahada maç yapan gençlerin yanında havaya ateş açtığı belirlendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cumartesi gecesi bir cezaevi firarisi tarafından art arda işlenen cinayetlere ilişkin soruşturma sürüyor.

Emniyet güçleri olayı araştırırken, dün gece saatlerinde ilçede bir ceset daha bulunmuştu. Polis iki olay arasında bağlantı olabileceğini düşünüyor. Olay araştırılırken, bugün yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

EDREMİT SALDIRGANI HALI SAHADA

İki kişiyi öldürüp, aralarında iki polisin de bulunduğu yedi kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik'in, Güre Mahallesi'nde halı sahada maç yapan gençlere hakaretler ettiği ve havaya ateş açtığı ortaya çıktı. Görüntülerde beyaz bir arabadan havaya ateş açıldığı ve o anlarda halı sahada maç yapanların panikle kaçtığı görülüyor.

Halı sahada Edremit saldırganı paniği

BİR SÜRE SONRA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Görüntülerin kaydedilmesinden dakikalar sonra zanlı, polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

Halı sahada Edremit saldırganı paniği

İKİ CİNAYET ARASINDA BİR BAĞ VAR MI?

Edremit'te dün gece bir ceset daha bulunmuştu. İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında Olcay Özdemir isimli kişi, başından vurulmuş halde bulunmuştu.

Halı sahada Edremit saldırganı paniği

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Kırık camlar üzerindeki kan izlerini gören apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine emniyet güçleri sevk edilmişti. Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Yapılan ilk incelemede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

Halı sahada Edremit saldırganı paniği

UZMAN ÇAVUŞUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERİN İKİ SOKAK ARKASI

Özdemir'in evinin Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülüp otomobilinin gasbedildiği Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nin iki sokak arkasında olduğu belirtilmişti.

Olayların başlangıç noktasının Özdemir'in öldürüldüğü ev olabileceği üzerinde durulduğu kaydedildi.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Politika, Cinayet, Edremit, 3-sayfa, Edremit, Polis, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tur otobüsü şarampole yuvarlandı Bilanço ağır Tur otobüsü şarampole yuvarlandı! Bilanço ağır
Süper Lig’de nefes kesen maç 3-0’dan geri dönmeye ramak kalmıştı Süper Lig'de nefes kesen maç! 3-0'dan geri dönmeye ramak kalmıştı
KKTC’de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre Tufan Erhürman kazandı
Domenico Tedesco’dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap Domenico Tedesco'dan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun sorusuna flaş cevap
Beşiktaş’ın yeni Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu Beşiktaş'ın yeni Divan Kurulu Başkanı Ahmet Ürkmezgil oldu
Ateşkesi bozan İsrail, Gazze’ye insani yardım girişlerini askıya aldı Ateşkesi bozan İsrail, Gazze'ye insani yardım girişlerini askıya aldı
Resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsledi KKTC’nin yeni cumhurbaşkanı kimdir Resmi olmayan sonuçlara göre ipi göğüsledi! KKTC'nin yeni cumhurbaşkanı kimdir?
Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye’ye katılma kararı almalı Devlet Bahçeli: KKTC parlamentosu seçim sonuçlarını kabul etmemeli ve Türkiye'ye katılma kararı almalı
KKTC’nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’dan ilk açıklama KKTC'nin yeni Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'dan ilk açıklama
Orkun Kökçü’nün acı günü Orkun Kökçü'nün acı günü
Kendisini yaralayan 15 yaşındaki şahsa kurşun yağdırdı Kendisini yaralayan 15 yaşındaki şahsa kurşun yağdırdı
Fenerbahçe-Karagümrük maçında olay Hakeme tepki gösteren Süleyman Hurma stadı terk etti Fenerbahçe-Karagümrük maçında olay! Hakeme tepki gösteren Süleyman Hurma stadı terk etti
Alışveriş merkezinde meydan savaşı Alışveriş merkezinde meydan savaşı!
Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi Fenerbahçe yıldızlarıyla kritik 3 puanın sahibi
Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki Galip gelinen maçta Fenerbahçe taraftarından yıldız oyuncuya tepki

16:09
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davası 8 Aralık’a ertelendi
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davası 8 Aralık'a ertelendi
15:59
İnfial yaratan iddia: Ankara’da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu
İnfial yaratan iddia: Ankara'da hayır mağazası sahibi, Suriyeli kadınlara cinsel saldırıda bulundu
14:54
CHP’li Başarır’ın “Namus“ çıkışına AK Parti’den sert tepki
CHP'li Başarır'ın "Namus" çıkışına AK Parti'den sert tepki
14:32
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var
Dünyaca ünlü isimlerin viral olan videosu: Para var huzur var
14:12
Hatay’da sel Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı
Hatay'da sel! Engelli kadın tekerlekli sandalyesiyle suya kapıldı
14:06
Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı
Terminalde korku dolu anlar: Uzman çavuş, polis ile çatıştı
13:54
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı Yeni ayrıntılar
3 kişinin peş peşe öldürüldüğü dehşet gecesi bu evde mi başladı? Yeni ayrıntılar
13:30
6-0’lık maçı yönetmişti İşte Galatasaray-BodøGlimt karşılaşmasının hakemi
6-0'lık maçı yönetmişti! İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi
13:12
İsrail’de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü
İsrail'de olaylı maç: Ortalık resmen savaş alanına döndü
13:12
Bahçeli talimat verdi MHP “Hayırlı Günler Komşum“ ziyaretlerine başlıyor
Bahçeli talimat verdi! MHP "Hayırlı Günler Komşum" ziyaretlerine başlıyor
12:55
Fenerbahçe’de oynamış Galatasaray’da şampiyonluklar yaşamıştı 31 yaşında kulüpsüz kaldı
Fenerbahçe'de oynamış Galatasaray'da şampiyonluklar yaşamıştı! 31 yaşında kulüpsüz kaldı
12:37
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ’’düşman’’ deme alçaklığına cüret edemez
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Hiç kimse polisimize ''düşman'' deme alçaklığına cüret edemez
12:33
Diploma davasında gerginlik İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı
Diploma davasında gerginlik! İmamoğlu ve avukatları duruşmaya katılmama kararı aldı
12:31
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya “Yobaz“ dedi, oğluna kalem fırlattı
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya "Yobaz" dedi, oğluna kalem fırlattı
12:12
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.10.2025 16:35:51. #7.11#
SON DAKİKA: Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.