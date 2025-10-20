Halı sahada Edremit saldırganı paniği! Yeni görüntüsü ortaya çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde cumartesi gecesi bir cezaevi firarisi tarafından art arda işlenen cinayetlere ilişkin soruşturma sürüyor.

Emniyet güçleri olayı araştırırken, dün gece saatlerinde ilçede bir ceset daha bulunmuştu. Polis iki olay arasında bağlantı olabileceğini düşünüyor. Olay araştırılırken, bugün yeni bir görüntü daha ortaya çıktı.

EDREMİT SALDIRGANI HALI SAHADA

İki kişiyi öldürüp, aralarında iki polisin de bulunduğu yedi kişiyi yaralayan saldırgan Mustafa Emlik'in, Güre Mahallesi'nde halı sahada maç yapan gençlere hakaretler ettiği ve havaya ateş açtığı ortaya çıktı. Görüntülerde beyaz bir arabadan havaya ateş açıldığı ve o anlarda halı sahada maç yapanların panikle kaçtığı görülüyor.

BİR SÜRE SONRA ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ

Görüntülerin kaydedilmesinden dakikalar sonra zanlı, polis ekipleriyle girdiği silahlı çatışmada ölü olarak ele geçirildi.

İKİ CİNAYET ARASINDA BİR BAĞ VAR MI?

Edremit'te dün gece bir ceset daha bulunmuştu. İkizçay Mahallesi'ndeki bir apartmanın zemin katında Olcay Özdemir isimli kişi, başından vurulmuş halde bulunmuştu.

BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Kırık camlar üzerindeki kan izlerini gören apartman sakinlerinin ihbarıyla olay yerine emniyet güçleri sevk edilmişti. Kapıyı çilingire açtırıp içeri giren ekipler, yalnız yaşadığı öğrenilen Özdemir'in cansız bedeniyle karşılaşmıştı. Yapılan ilk incelemede, Özdemir'in tabancayla başına ateş edilerek öldürüldüğü belirlenmişti.

UZMAN ÇAVUŞUN ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YERİN İKİ SOKAK ARKASI

Özdemir'in evinin Uzman Çavuş Kemal Ekri'nin öldürülüp otomobilinin gasbedildiği Altınkum Mahallesi Ertürk Caddesi'nin iki sokak arkasında olduğu belirtilmişti.

Olayların başlangıç noktasının Özdemir'in öldürüldüğü ev olabileceği üzerinde durulduğu kaydedildi.