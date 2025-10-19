Edremit'te Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 7 Yaralı - Son Dakika
Edremit'te Silahlı Saldırı: 3 Ölü, 7 Yaralı

19.10.2025 18:20
Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen çatışmada 3 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi yaralandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde meydana gelen silahlı saldırı ve çatışmalarda 3 kişi hayatını kaybederken, 2'si polis 7 kişi yaralandı. Silahlı saldırıda ölenlerin ve yaralıların isimleri belli oldu.

Edinilen bilgiye göre, dün akşam saat 22.30 sıralarında Edremit ilçesi Sarıkız Mahallesi Ertürk Caddesi üzerinde Edremit 19. Motorlu Piyade Tugay Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Kemal Ekri, 46 AHZ 090 plakalı aracıyla seyir halindeyken durduğu sırada Burhaniye T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'ndan firar eden ve "kasten öldürme" suçundan 20 yıl 27 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan, ayrıca "hükümlü veya tutuklunun kaçması" suçundan da aranan Mustafa Emlik ile karşılaştı. İkili arasında çıkan tartışmada Mustafa Emlik, Uzman Çavuş Ekri'yi silahla vurarak öldürdü. Şüpheli, ardından aracı gasbederek olay yerinden kaçtı. Kaçış sırasında çevresine rastgele ateş açan Mustafa Emlik, Ertürk Caddesi üzerinde yürüyen 4 kişiye de ateş etti. Bu sırada V. A. boğazından yaralandı. Şüpheli, E87 karayolundan Güre Mahallesi yönüne kaçarken yol üzerindeki araçlara da ateş açtı. Güre Mahallesi'nde D.C. evinin önünde, bir iş yerinin sahibi R.Ö. de vurulması sonucu yaralandı. Tekrar Akçay yönüne dönen Emlik., Akçay ışıklarda 35 VY 8106 plakalı araca yol vermediği gerekçesiyle ateş açarak araçta bulunan Göktuğ Çalık ve M.N.'yi yaraladı. Göktuğ Çalık kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Şüpheli, Akçay Mahallesi Zafer Köprüsü yakınlarında ise R.K. isimli kadını bacaklarından vurarak yaraladı. Emlik, kaçışı sırasında Sarıkız, Akçay ve Altınkum mahallelerinde Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleriyle silahlı çatışmaya girdi. Altınkum Mahallesi'nden Hamidiye yönüne ilerlerken Yunus ekipleriyle karşılaşan şüpheli, polis memuru İ.G.'yi sağ ayağından, ardından Lukoil Kavşağı'nda yaşanan çatışmada Çocuk Büro'da görevli polis memuru Ü.I.'yı karın bölgesinden vurarak yaraladı. Mustafa Emlik, polislerin karşı ateşi sonucu vurularak etkisiz hale getirildi. Şahsın üzerinde bir tabanca ve çok sayıda mermi ele geçirildi.

Olay yerine gelen nöbetçi cumhuriyet savcısının talimatıyla tahkikatın Edremit İlçe Jandarma Komutanlığı'nca yürütüldüğü öğrenildi. Olayda 3 kişinin hayatını kaybettiği, 7 kişinin yaralandığı, yaralı polis memurlarının tedavilerinin sürdüğü ve durumlarının iyi olduğu bildirildi. Saldırıda hayatını kaybeden Uzman Çavuş Kemal Ekri için yarın Ankara Etimesgut'ta cenaze töreni düzenlenecek. - BALIKESİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, Saldırı, 3-sayfa, Edremit, Suç, Son Dakika

