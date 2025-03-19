İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nun gözaltına alındığı evindeki hareketlilik havadan görüntülendi

Suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evindeki hareketlilik havadan görüntülendi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alındığı evindeki hareketlilik havadan görüntülendi. Görüntülerde İmamoğlu'na yakın isimlerin eve geldikleri görüldü. - İSTANBUL