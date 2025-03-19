İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evindeki hareketlilik havadan görüntülendi - Son Dakika
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İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evindeki hareketlilik havadan görüntülendi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği ve diğer ciddi suçlamalarla gözaltına alındı. Evindeki hareketlilik havadan görüntülendi.

19.03.2025 11:22  Güncelleme: 11:45
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Suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla gözaltına alınan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun evindeki hareketlilik havadan görüntülendi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, suç örgütü liderliği yaparak para aklamak, rüşvet, dolandırıcılık ve ihaleye fesat karıştırmak gibi eylemlere karıştığı, ayrıca 'kent uzlaşısı' faaliyetleri çerçevesinde terör örgütüne yardım ettiği iddiasıyla Sarıyer'deki evinde gözaltına alınmıştı. İmamoğlu'nun sabah saatlerinde gözaltına alındığı evindeki hareketlilik havadan görüntülendi. Görüntülerde İmamoğlu'na yakın isimlerin eve geldikleri görüldü. - İSTANBUL

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu\'nun gözaltına alındığı evindeki hareketlilik havadan görüntülendi
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evindeki hareketlilik havadan görüntülendi - Son Dakika

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SON DAKİKA: İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alındığı evindeki hareketlilik havadan görüntülendi - Son Dakika
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