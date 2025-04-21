Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

Fatih'te dün yaşanan olayda oyuncu Sevil Akdağ ile arkadaşı Elif Kırav arasında tartışma yaşanmış, Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı bıçakla öldürdükten sonra evden ayrılmıştı. Komşular gelen sesler üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrası kameraları inceleyen ekipler kaçan Sevil Akdağ'ı Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Sevil Akdağ, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇU ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞINA ATTI

İstanbul'un Fatih ilçesinde Elif Kırav'ın evinde yaşanan tartışma sonrası arkadaşını 32 bıçak darbesiyle öldüren Sevil Akdağ, hakime ifade verdi. İfadesinde kendisini Elif'in davet ettiğini belirten Akdağ, her katil gibi suçu maktule atmaya çalıştı.

Elif Kırav

KATİLİN İFADESİ: ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM HATIRLAMIYORUM

Hakime ifade veren katil Sevil Akdağ; şu sözleri söyledi: "Mekan kapanıyor sen bana gel dedi. Gitmek istemedim çünkü sarhoşken zaman zaman saldırganlaşıyordu. Bu yüzden küstüğümüz de oluyordu. Yüksek sesle konuştu uyuşturucu madde ile Lyrica adlı bir ilaç içiyordu tartışma büyüdü. Bana saldırdı elinde bıçak vardı, elinden almaya çalıştım ama bana vurdu. Darp etti saçımı çekti tokat attı parmaklarımı ısırdı. Ben kaçmaya çalıştım, kendimi korumaya çalıştım. Bıçakladım mı hatırlamıyorum. O anları alkolün etkisiyle hatırlamıyorum"