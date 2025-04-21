Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var - Son Dakika
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Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var

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İstanbul'da evine gittiği Elif Kırav'ı bıçaklayarak öldüren oyuncu Sevil Akdağ'ın hakimlikte verdiği ifade ortaya çıktı. Emniyette ve savcılıkta susma hakkını kullanarak ifade vermeyen Akdağ, sessizliğini bozarak suçu öldürdüğü arkadaşı Elif Kırav'a attı. Akdağ ayrıca olay öncesini tüm detaylarıyla anlatırken bıçakladığı anları hatırlamadığını iddia etti.

21.04.2025 16:50
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Fatih'te dün yaşanan olayda oyuncu Sevil Akdağ ile arkadaşı Elif Kırav arasında tartışma yaşanmış, Akdağ arkadaşı Elif Kırav'ı bıçakla öldürdükten sonra evden ayrılmıştı. Komşular gelen sesler üzerine polis ve sağlık ekiplerine haber vermiş, bölgede yaptıkları çalışmalar sonrası kameraları inceleyen ekipler kaçan Sevil Akdağ'ı Esenyurt'ta yakalayarak gözaltına almıştı. Emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilen Sevil Akdağ, Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

SUÇU ÖLDÜRDÜĞÜ ARKADAŞINA ATTI

İstanbul'un Fatih ilçesinde Elif Kırav'ın evinde yaşanan tartışma sonrası arkadaşını 32 bıçak darbesiyle öldüren Sevil Akdağ, hakime ifade verdi. İfadesinde kendisini Elif'in davet ettiğini belirten Akdağ, her katil gibi suçu maktule atmaya çalıştı.

Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Suçu öldürdüğü arkadaşına attı
Elif Kırav

KATİLİN İFADESİ: ALKOLÜN ETKİSİNDEYDİM HATIRLAMIYORUM

Hakime ifade veren katil Sevil Akdağ; şu sözleri söyledi: "Mekan kapanıyor sen bana gel dedi. Gitmek istemedim çünkü sarhoşken zaman zaman saldırganlaşıyordu. Bu yüzden küstüğümüz de oluyordu. Yüksek sesle konuştu uyuşturucu madde ile Lyrica adlı bir ilaç içiyordu tartışma büyüdü. Bana saldırdı elinde bıçak vardı, elinden almaya çalıştım ama bana vurdu. Darp etti saçımı çekti tokat attı parmaklarımı ısırdı. Ben kaçmaya çalıştım, kendimi korumaya çalıştım. Bıçakladım mı hatırlamıyorum. O anları alkolün etkisiyle hatırlamıyorum"

Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Suçu öldürdüğü arkadaşına attı
Sevil Akdağ
Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var
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Son Dakika 3.Sayfa Emniyette ve savcılıkta susan oyuncu Sevil Akdağ, hakimlikte döküldü! Hatırlamadığı tek an var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Szka788304:
    rakı 140 tl olacak içip içip sorarlar artık heyallahım ya birde millete koyun trol demezler mi gülermisin ağlarmısın ya şunların tüm ithamlarını araştırın bu ülkede beş darbe iki muhtıra bir cumhurbaşkanı asıldı adam 256 şehit olmuş darbe girişimi ne tiyatro diyor kendi kendine darbe mi olur zaten iktidar da hani siz cumhuriyetçi idiniz 39 56 Yanıtla
  • RotasizGassal:
    Testiler su yolunda kırılıyor 63 3 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    Szak688394 NE OLDUĞUN BELLI OLMAYAN GERÇEK ADINI DAHİ KULLANMAYA KORKAN YORUMCU..BU SAYFADA NE İŞİN VAR NE ANLATIYORSUN NE KULLANDIN OKUDUĞUN HABERI DAHİ ANLAMADAN SAÇMA SAPAN ANLAMSIZ BİR ŞEYLER YAZMIŞSIN 39 5 Yanıtla
  • Ponçik Pamuk:
    kavganın detayılarını hatırlayıp 32 bıçak darbesini hatırlamamak nasıl bir akıl tutulmasıdır..alkol e sigara gibi kısıtlamalar gelmeden ,uyuşturucu ticareti engellenmeden bu sorunlar bitmez 33 2 Yanıtla
  • murat atis:
    Göğuslerinden kıskandığından yapmıştır. 14 2 Yanıtla
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