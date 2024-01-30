Eşini öldüren adam yakalandı, cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği ortaya çıktı

Eşini öldüren adam yakalandı, cinayetin kıskançlık yüzünden işlendiği oryaya çıktı
Eşinin başına önce merdane ile vurmuş daha sonra ise boğarak öldürmüş
BURSA - Bursa'da boşanma aşamasındaki eşini öldüren koca yakalandı. İfadesinde, cinayetin kıskançlık sebebiyle olduğunu belirten Turgay Kındaç, eşinin başına önce merdane ile vurduğunu daha sonra boğduğunu söyledi.
Olay, dün saat 05.00 sıralarında merkez Yıldırım ilçesi Esenevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgay Kındaç geçimsizlik yaşadığı öne sürülen eşi Seher Kındaç ile sözlü tartışma yaşadı. Fabrika işçisi Turgay Kındaç tartışmanın büyümesiyle öldürdüğü eşinin kız kardeşine 'Ablanı öldürdüm' diye mesaj attıktan sonra kayıplara karıştı. İhbar üzerine eve gelen sağlık ekipleri yerde hareketsiz yatan Seher Kındaç'ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Şüpheli baba kayıplara karışırken, ekipler soruşturma başlattı. 2 çocuk annesi de cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından alınmasıyla Amasya'da toprağa verildi.
Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Şüpheli Turgay Kındaç cinayetten bir gün sonra Şehir Meydanı'nda gözaltına alındı. Emniyette suçunu itiraf eden Turgay Kındaç boşanma aşamasındaki eşini kıskançlık sebebiyle öldürdüğü belirterek, "Eşim iş yerinde 2023 yılının son günü Metehan diye biriyle fotoğraf çektirdikten sonra sosyal medyada paylaştı. Olayın yaşandığı günü sabah yine tartışma çıktı ve eşimin başına merdane ile vurdum sonra da boğdum. Ancak neyle boğduğumu hatırlamıyorum" dedi.
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