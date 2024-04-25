Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika
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Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu

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Eski spordan sorumlu Devlet Bakanı Mehmet Ali Yılmaz dün öğle saatlerinde İstanbul Beşiktaş'taki evinde ölü bulunmuştu. Ailesi tarafından yapılan açıklamada Yılmaz'ın kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

25.04.2024 07:10  Güncelleme: 07:16
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Eski spordan sorumlu Devlet Bakanı ve Trabzonspor'un eski başkanlarından Mehmet Ali Yılmaz dün öğle saatlerinde evinde kızı tarafından hareketsiz halde bulunmuştu. Haber verilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edilirken ekipler Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirlemişti.

GÜNDEME BOMBA GİBİ DÜŞTÜ

Mehmet Ali Yılmaz'ın İstanbul Beşiktaş'taki evinde kızı tarafından ölü bulunması gündeme bomba gibi düşerken, ölüm nedeni de büyük merak konusu olmuştu.

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu

AİLESİNDEN AÇIKLAMA VAR

Ailesi tarafından yapılan açıklamada Trabzonspor Onursal Başkanı da olan Yılmaz'ın evde kalp krizi geçirerek hayatını kaybettiği ifade edildi.

"ODASINDA DİNLENDİĞİ SIRADA..."

Yılmaz'ın ailesince yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi; "En değerli varlığımız, aile büyüğümüz, sevgili babamız, canımız, Tek-Art Holding Yönetim Kurulu başkanımız, eski Devlet Bakanı, Trabzonspor Onursal Başkanı Mehmet Ali Yılmaz'ı bugün Beşiktaş'taki evinde ailesinin yanında dinlendiği odasında saat 13.00 sıralarında geçirdiği kalp krizi sonucu maalesef kaybettik"

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu

"TRABZONSPOR CAMİASININ BAŞI SAĞ OLSUN"

Yılmaz'ın cenazesinin 26 Nisan Cuma günü Altunizade Marmara İlahiyat Fakültesi Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Karacaahmet aile kabristanlığına defnedileceği aktarılan açıklamada, "Bütün sevenlerinin, yakınlarının, dostlarının ve Trabzonspor camiasının başı sağ olsun" denildi.

MEHMET ALİ YILMAZ KİMDİR?

Mehmet Ali Yılmaz, 21 Ekim 1948 günü Trabzon'da doğdu. İstanbul Mühendislik ve Mimarlık Akademisi İnşaat Fakültesini bitirdi. Bankacılık, Basın alanlarıyla ilgilendi. Tek-Art Holding ve Yılmaz Yayınları AŞ Yönetim Kurulu Başkanı, Güneş Gazetesi sahibi, Titibank Yönetim Kurulu Başkanı, Trabzonspor Kulübü Başkanı, Mühendisler Odası, Müteahhitler Sendikası, İstanbul gazeteciler Cemiyeti, Gazete sahipleri Sendikası ve Türkiye Spor Yazarları Derneği Üyesi olarak görev yaptı.

Yılmaz, 1991 genel seçimlerinde DYP'den Trabzon Milletvekili seçilerek, 20.10.1991-24.12.1995 arası TBMM'de yasama çalışmalarına katıldı. 49. ve 50. Hükümette Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak yer aldı. Evli, 5 çocuk babasıdır.

Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz\'ın ölüm nedeni belli oldu
Kaynak: AA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Bakan Mehmet Ali Yılmaz'ın ölüm nedeni belli oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • DORUĞUN GERZESİ: Allah rahmet etsin . Bakanda olsan başkan da olsan herkesin gideceği yer belli. oyüzden kimse bu yalan dünyada birbirini incitmesin. doğrulukve dürüstlüklr yaşasın. 99 6 Yanıtla HÜSEYİN DALCI: Yoruma olumsuz oy veren dingil ,sen galiba gitmeyeceksin öbür tarafa , Allah rahmet eylesin. 6 0
  • Zafer El: kim bunları bakan yapıyor yaaaa bunlar kendine bakamaz tayfalardannn düşündürücü uuuu ömürrrrrrr 0 0 Yanıtla

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