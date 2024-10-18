Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane - Son Dakika
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Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

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SGK'dan para alabilmek için bebekleri yoğun bakım ünitelerinde ölüme gönderen 'Yenidoğan Çetesi' hakkında hazırlanan iddianamede en az 12 bebeğin ölümüne neden olan çetenin, İstanbul'da birlikte çalıştığı 19 hastanenin isimlerine de yer verildi.

18.10.2024 11:32
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İstanbul'da, 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışan kişilerle ortak hareket ederek, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları belirtilen 'yenidoğan çetesine' ilişkin hazırlanan iddianamede yeni detaylar ortaya çıktı.

BEBEKLERİN HAYATINI HİÇE SAYDILAR

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar ve Terör Suçları Soruşturma Bürosunca hazırlanan fezlekede, örgüt lideri olduğu iddia edilen şüpheli Dr. F.S'nin ve örgüt yöneticisi zanlı Dr. İ.G'yle birlikte hareket edip hastanelerin uygun koşullarda tedavi verebilecek durumda olup olmadığına bakmaksızın, bebek hastaların hayatı pahasına, anlaşmalı oldukları hastanelere usulsüz yöntemlerle sevk ettirdikleri kaydedildi.

Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

SGK'DAN YÜKLÜ MİKTARDA VURGUN YAPTILAR

Zanlıların, bebek hastaların uzun süreli yatış işlemlerinin yapılmasını sağlayarak, SGK'den yüksek miktarda gelir elde ettikleri belirtilen fezlekede, "curosurf" isimli, solunum tedavisinde kullanılan ilaçların, bebek hastalar üzerinde kullanılmış gibi gösterip üçüncü kişilere satılmasını sağladıkları ifade edildi.

Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane

MAĞDURİYETTEN FAYDALANDILAR

Fezlekede, şüphelilerin, kimi zaman da yabancı uyruklu bebek hasta yakınlarının mağduriyetinden ve düşkünlüğünden faydalanıp örgüt üyesi hemşireler aracılığıyla, "simsarlık" diye tabir edilen şekilde hasta yakınlarından piyasa fiyatının üstünde tedavi masrafları alıp kamu kurumunu aracı kılmak suretiyle dolandırıcılık yaptıkları anlatıldı.

RAPORLARI HEMŞİRELER YAZDI

Fezlekede, şüphelilerin, SGK'dan yüksek meblağda ödeme almak için bebeklerin yatış sürelerini uzattıkları, tedavi şartları yeterli olmayan hastanelere sevk edilen bazı bebek hastaların kısa sürede eks olduğu, bebek hastaların epikriz raporlarını doldurmadıkları, daha sonradan tüm bebeklere aynı veya çok benzer nitelikte epikriz raporlarının doktorlar tarafından yazılması gerekirken hemşireler tarafından yazıldığının tespit edildiği vurgulandı.

HEMŞİRELER YETERSİZ

Fezlekede, soruşturma kapsamında hemşireler hakkında yapılan çalışmalarda ise hemşirelerin birçoğunda "Neonotoloji" bilimi adı verilen erken doğum ve doğum sonrası 4 haftayı kapsayacak şekilde bebeklere sağlık hizmeti verebilme yetkisine haiz olmaları için gereken NRP sertifikalarının olmadığının tespit edildiği belirtildi. Bağcılar'da özel bir hastanede ölen bebeğin ölümü gerçekleştiği zaman hastanede olması gereken Dr. D.E'nin hastanede olmadığı ve olayı gizlemek amacıyla hemşire Ç.D'nin akıl almak için İ.G'yi aradığı kaydedilen fezlekede, yaklaşık 6 aylık siyahi bebeğin ölümünün, eğitimi yetersiz hemşire H.D.T. ve diğer çalışanların fark etmemesi sonucu olduğuna yer verildi.

ESKİ BAKANIN HASTANESİ DE LİSTEDE

22'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, en az 12 bebeğin ölümüne neden oldukları belirtilen çetenin faaliyetlerini yürüttüğü hastanelerin listesi de yer aldı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 494 sayfalık iddianamede, İstanbul'da bulunan 19 özel hastaneye yer verildi. Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun sahibi olduğu Özel Avcılar Hospital Hastanesi'nin de dahil olduğu liste belli oldu.

Yenidoğan çetesinin suçlarını işlediği hastaneler şu şekilde:

  1. Akabe Sağlık Tesisleri
  2. Doğamed Sağlık Hizmetleri
  3. Ekip Sağlık Hizmetleri
  4. Güney Hastanesi Sağlık Hizmetleri
  5. Medilife Sağlık Hizmetleri
  6. Özel Avcılar Hospital Hastanesi
  7. Özel Avrupa Şafak Hastanesi
  8. Özel Bağcılar Medlife Hastanesi
  9. Özel Doğa Hospital
  10. Özel İstanbul Şafak Hastanesi
  11. Özel İstanbul Şafak Sağlık Hizmetleri
  12. Refik Arslan Sağlik Hizmetleri
  13. Reyap Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi
  14. Silivri Kolan Hastanesi
  15. Yonca Sağlık Hizmetleri
  16. Medisense Sağlık Hizmetleri Şirketi
  17. GMZ Sağlık Hizmetleri
  18. Özel Reyap İstanbul Hastanesi
  19. Özel TRG Hospitalist Hastanesi
Eski bakanın hastanesi de listede! İşte \'Yenidoğan Çetesi\'nin çalıştığı 19 hastane

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Son Dakika 3.Sayfa Eski bakanın hastanesi de listede! İşte 'Yenidoğan Çetesi'nin çalıştığı 19 hastane - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (46)

  • Ramazan Ertaş:
    Akp her yerde gururla sunar. 489 122 Yanıtla
    Kemsl:
    dem niye demiyorsun. araştır doktorlar kimdir görelim 10 8
  • Burak duru:
    idam bu yüzden gelmeli! Ne vicdan kalmış ne merhamet, masum bebeklerin hayatı üzerinden bile para kazanmayı düşünenlerin canı cehenneme... 394 16 Yanıtla
    Özgür Özer:
    İdam gelse suçlulularımı asacaklar sence ?? Kim tekerlerine çomak sokuyorsa onları asacaklar… Olan herzaman garip gurebaya olur bu düzende 14 5
    Cengiz AKSU:
    Yine sorunu ve cozumu yanlis yerde ariyoruz. Idam gelse nolur, tarafsiz mi olunacak?? Yine isteyen istedigini asar.. 10 1
  • Yunuss Bayern:
    Akepenin eserleri 304 84 Yanıtla
    Derviş:
    Yunus Bayern ne alaka AKP nin eserleri doktor da vicdan yoksa senin gibi AKP mi sorumlu bu durumda 7 8
  • Mauro Sicardi:
    ekepenin hizmeti 257 72 Yanıtla
    Kemsl:
    bacını zikseler akp diyeceksin 6 12
  • Fatih Özer:
    Hastane sahiplerini de içeri alsınlar 287 0 Yanıtla
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