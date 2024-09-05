Eski Eşini Bıçaklayarak Öldüren Yazar Funda Demirci, Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika
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Eski Eşini Bıçaklayarak Öldüren Yazar Funda Demirci, Hakim Karşısına Çıktı

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İstanbul Beşiktaş'ta eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldüren yazar Funda Demirci, duruşmada 'Ben yapmadım' diyerek savunma yaptı. Mahkeme, Demirci'nin cezai ehliyetinin olup olmadığını belirlemek için Adli Tıp Kurumu'ndan rapor alınmasına karar verdi. Duruşmaya, Mustafa Çapar'ın ailesi 'müşteki' olarak katıldı ve ağır ceza talep etti.

05.09.2024 14:23
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Eski eşini boğazından bıçaklayarak öldüren yazar Funda Demirci hakim karşısında

İSTANBUL - Beşiktaş'ta eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen yazar Funda Demirci hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan sanık Demirci, "Ben yapmadım. Hep şiddet vardı. Çok fena şiddet vardı" şeklinde konuştu. Mahkeme, sanığın cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılmasına hükmetti.

Beşiktaş'ta 28 Eylül 2023'de eski eşi Mustafa Çapar'ı boğazından bıçaklayarak öldürdüğü iddia edilen yazar Funda Demirci'nin yargılanmasına başlandı. İstanbul 38.Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Funda Demirci ve taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı ile vefat eden Mustafa Çapar'ın ailesi de 'müşteki' sıfatıyla katıldı.

"Ben yapmadım"

Duruşmada savunma yapması istenen sanık Demirci, mahkeme başkanının sorularına hemen cevap vermeyerek birkaç saniye sessizce bekledi. Demirci daha sonra "Ben yapmadım" şeklinde yanıt verdi. Yanıtının ardından sanık Demirci sessiz kalmaya devam edince mahkeme başkanı, önceki ifadesini okudu. Mahkeme başkanı sanığa, "Önceki ifadende 'bir insanın yaşama hakkını elimden aldığım için pişmanım' demişsin, kabul ediyor musun" şeklinde sordu. Sanık Demirci ise "Ben öyle bir şey söylemedim" diye yanıt verdi.

"Çok fena şiddet vardı"

Mahkeme başkanı, yeniden oluşan sessizliği bozarak sanıktan olaya ilişkin bilgisini ve hatırladıklarını sordu. Sanık ise "Hep şiddet vardı. Çok fena şiddet vardı. Her türlüsü. Ben değilim. Bıçak hatırlamıyorum" şeklinde ifadeler kullandı.

"Sanık, ifadesi alınacak durumda değildir"

Bu sırada sanık avukatı söz isteyerek, "Davanın en başında, Savcılık aşamasından sonra müvekkille cezaevinde görüştük ve sürekli bu şekildeydi. Sanığın akıl sağlığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılması gerekir. Sanık, ifadesi alınacak durumda değildir" dedi.

"Bir suikast timi gibi olayı gerçekleştiriyor şimdi de burada 'ben yapmadım' diyor"

Duruşmada beyanda bulunan müşteki Hasan Çapar, "Bir suikast timi gibi olayı gerçekleştiriyor şimdi de burada 'ben yapmadım' diyor. Böyle bir şey yok. En ağır cezayı almasını istiyorum" şeklinde konuştu.

Adli Tıp Kurumu'ndan rapor aldırılacak

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Demirci'nin cezai ehliyetinin olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu'ndan rapor istenilmesine ve tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, maktul Mustafa Çapar'ın eski eşi Funda Demirci tarafından boğazından bıçaklanarak öldürüldüğü ihbarı üzerine soruşturma başlatıldığı anlatıldı.

Babasını kanlar içerisinde yerde gördüğü belirtildi

Maktul ile şüphelinin oğlu M.Ç.'nin ifadesine yer verilen iddianamede, anne babalarının 2021'de boşandıklarını, annelerinin dönem dönem evlerine gelerek bazen kaldığını, olay günü de annesi evdeyken gece bir ses duyduğunu, salona girdiğinde ise babasını kanlar içerisinde yerde gördüğünü söylediği aktarıldı.

"Bana uçak bileti ayarlayın"

Sitede özel güvenlik görevlisi olarak çalışan Tayfur V.'nin ifadesine de yer verilen iddianamede, olayın yaşandığı gece söz konusu evin önüne gittiğinde şüpheli Demirci'yi elinde büyük bir bıçakla binadan çıkarken gördüğünü, eve girdiğinde ise maktulü boğazı kesik kanlar içinde bulduğunu, maktulün ayak ucunda oğlunun ağlayarak oturduğunu gördüğünü ve ambulans geldiğinde olay yerini başka güvenlik görevlisi arkadaşına bıraktığı sırada şüphelinin, 'bana uçak bileti ayarlayın' şeklinde bir telefon görüşmesi yaparken duyduğunu söylediği kaydedildi.

Kardeşine eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mailler ve ses kayıtları göndermiş

Hazırlanan iddianamede şüpheli Demirci'nin, cinayetten önce kardeşine eski eşinden nefret ettiğine ilişkin mailler ve ses kayıtları gönderdiğinin tespit edildiği, akıl sağlığının yerinde olup olmadığına ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu alınmasının talep edildiği ancak cezai sorumluluğunu etkileyecek seviyede akıl hastalığı olduğunu göstermediği belirtildi.

Ağırlaştırılmış müebbet hapis talebi

İddianamede şüpheli Funda Demirci'nin 'boşandığı eşe karşı kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

Eski Eşini Bıçaklayarak Öldüren Yazar Funda Demirci, Hakim Karşısına Çıktı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eski Eşini Bıçaklayarak Öldüren Yazar Funda Demirci, Hakim Karşısına Çıktı - Son Dakika

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