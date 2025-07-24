Eskişehir'de orman yangınında şehit olan 5 AKUT gönüllüsü Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Eskişehir'de orman yangınında şehit olan 5 AKUT gönüllüsü Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı

24.07.2025 18:29
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ettikleri sırada şehit olan 5 Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ettikleri sırada şehit olan 5 Arama Kurtarma Derneği (AKUT) gönüllüsü, Ankara'da düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınına müdahale ettiği sırada şehit olan AKUT gönüllüsü Muharrem Can (42), İlker Onarıcı (54), Tekin Enes Sarıyıldız (24), Bayram Eren Arslan (25) ve Alperen Özcan'ın (22) cenazeleri Adli Tıp Kurumundaki işlemlerinin ardından tören için Çankaya'da yer alan Ahmet Hamdi Akseki Cami'sine getirildi. Burada Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş tarafından ikindi namazını müteakip cenaze namazı kıldırıldı. Törenin ardından şehitlerden Tekin Enes Sarıyıldız ile İlker Onarıcı'nın naaşları Karşıyaka Mezarlığı'na, Eren Arslan'ın naaşı Mamak Ortaköy Mezarlığı'na, Alperen Özcan'ın naaşı Polatlı Kuşçu Köyü Mezarlığı'nda götürülürken, Muharrem Can'ın naaşının ise yarın Konya'da toprağa verileceği öğrenildi.

Çok sayıda siyasi törende yer aldı

Cenaze törenine, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Alparslan Bayraktar, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ankara Valisi Vasip Şahin, CHP Genel Başkanı Özgür Özel,HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Emniyet Genel MüdürüMahmut Demirtaş, Jandarma Genel KomutanıOrgeneral Ali Çardakcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, siyasiler, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları, çok sayıda akut görevlisi ve vatandaşlarkatıldı.

Törenin ardından TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel yan yana gelerek bir süre sohbet etti.

Yakınlarını kaybetmenin acısını yaşayan aile fertleri gözyaşlarına hakim olmadı. Şehit aileleri ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutlara sarılarak sevdiklerini son yolcuklarına uğurladı. Baygınlık geçiren bazı şehit yakınlarına ise sağlık ekiplerince müdahale edildi.

Şehit olan 5 orman görevlisinin cenazeleri memleketlerine gönderildi

Aynı yangında şehit olan orman görevlileri Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyüp Dereli, Tolunay Kocaman ve Enes Kızılyel'in cenazeleri ise Adli Tıp Kurumunda işlemlerin ardından ailelerine teslim edildi. Şehitlerin memleketlerinde toprağa verilecekleri öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Eskişehir'de orman yangınında şehit olan 5 AKUT gönüllüsü Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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