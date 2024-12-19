Evi zannedip camı kırarak girdi, yatağa kıvırılıp uyudu! - Son Dakika
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Evi zannedip camı kırarak girdi, yatağa kıvırılıp uyudu!

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İzmir'deki bir yatak mağazasına ilginç bir olay yaşandı. Alkolün etkisiyle evini yatak mağazası sanan bir adam, camı kırarak içeri girdi ve yataklardan birinde uyuyakaldı. Sabah uyandığında polislerle karşılaşan adam, kendini evinde sandığı için şaşkınlığını gizleyemedi. İş yeri sahibi, adamın kötü niyetli olmadığını anlayınca şikayetçi olmadı. Bu ilginç olay, iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

19.12.2024 18:31  Güncelleme: 19:16
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İzmir'de ilginç bir olay meydana geldi. Alkollü adam iş yerini evi sandı, camı kırdı ve uyuyup kaldı.

Evi zannedip camı kırarak girdi, yatağa kıvırılıp uyudu

TEKME DARBELERİYLE CAMI KIRIP İÇERİ GİRDİ

Filmlere bile konu olacak ilginç olay, Karabağlar ilçesinde yaşandı. Bir eğlence mekanında alkolün dozunu fazla kaçıran İrfan Kayın, sabaha karşı evine gitmek için mekandan ayrıldı. Evine geldiğini sanan Kayın, bir yatak mağazasının önünde durdu, iş yerinin kapısını dakikalarca anahtarıyla zorladı. İddialara göre ne yaptığını dahi hatırlayamayan Kayın, tekme darbeleriyle camı kırıp içeri girdi.

Evi zannedip camı kırarak girdi, yatağa kıvırılıp uyudu

ÜSTÜNÜ ÇARŞAFLA ÖRTTÜ, YATAKLARIN BİRİNDE SIZIP KALDI

Mağazanın içerisine girdiğinde bir çarşaf ve yastık bulan adam, daha sonrada üzerini örttü, yatağın birine kıvrılıp yattı. Sabah mağazaya gelen çalışan, camın kırıldığını görünce önce hırsız girdi sandı. Komşularıyla içeri doğru bakan genç kız, yatakta bir kişinin yattığını görünce şoka girdi. İhbarla iş yerine gelen ve içeri giren polisler, sızıp kalan ve adeta kendinden geçen adamı güçlükle uyandırdı.

Evi zannedip camı kırarak girdi, yatağa kıvırılıp uyudu

POLİSLER UYANDIRDI: SİZİN NE İŞİNİZ VAR EVİMDE?

Uyanıp etrafa bakan ve polisleri gören İrfan Kayın, "Hayırdır neden geldiniz? Sizin ne işiniz var evimde?" diye yanıt verdi. Tüm bu ilginç anlar ise iş yerinin güvenlik kameraları tarafından da saniye saniye kaydedildi.

Evi zannedip camı kırarak girdi, yatağa kıvırılıp uyudu

İş yeri sahibi Eren Çağlar Niron, olayın hırsızlık olmadığını öğrenince İrfan Kayın'dan şikayetçi olmadı. Eren Çağlar Niron, "Ben olaydan sabah saat 09.30 sıralarında haberdar oldum. Aradılar, 'dükkana girilmiş, vitrin kırılmış' diye. İçeride biri olduğunu başta bilmiyorduk. Onların hepsini sonradan öğrendik. Videoyu izleyince, arkadaşın gerçekten bizim yataklarda yatmak için girdiğini, hiçbir şeye ellemediğini görünce şikayetçi olmaktan vazgeçtik. Sabaha karşı girmiş, videolarda da sabit yatağa yatmış. Polisler gelene kadarda kalkmamış, polisler uyandırmış. Yattığı yatağı da kendisine hediye ettik. Polisler ilk geldiğinde, 'ne yapıyorsun burada?' deyince, o da 'siz ne yapıyorsunuz burada' diye karşılık vermiş. Kendi evinde olduğunuzu zannediyordu herhalde" dedi.

Evi zannedip camı kırarak girdi, yatağa kıvırılıp uyudu

"ÇOK MAHCUBUM. UYUDUĞUM YATAĞI BANA HEDİYE ETTİ"

Çok mahcup olduğunu anlatan İrfan Kayın, hiçbir şey hatırlamadığını söyledi. Kayın, olayı şöyle anlattı: "Ben sabaha karşı buraya gelmişim; fakat ben hiç hatırlamıyorum. Ben kendi evime geldim zannediyorum. Hatta; kapıyı açmaya çalışıyorum, anahtarımı çıkartıyorum. Kapıyı açamadığım içinde tekmeliyorum. Çarşaf alıyorum, yastık alıyorum; yatakta konforluydu olunca uyumuşum. Sabah bir baktım polisler var başımda. Bana dediler, 'ne yapıyorsunuz burada?' Bende, 'siz ne yapıyorsunuz?' dedim. Ben kendimi evimde zannediyorum. Abi çok anlayışlı bir insan çıktı. Şikayetçi olmadı benden. Yattığım yatağı da sağolsun hediye etti bana. Daha sonra evime gönderecek."

Evi zannedip camı kırarak girdi, yatağa kıvırılıp uyudu

"POLİSLER GELİNCE UYANDI"

İş yeri çalışanı Coşku Kayalarlıoğulları da, sabah geldiğinde camın kırık olduğunu görünce iş yeri sahibini aradığını, içeride birisinin uyuduğunu sonradan gördüklerini söyledi. Kayalarlıoğulları, "Polisleri aradım. Daha sonrada polisler gelince uyandı" ifadelerine yer verdi.

Evi zannedip camı kırarak girdi, yatağa kıvırılıp uyudu!
Kaynak: İHA

3-sayfa, İzmir, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Evi zannedip camı kırarak girdi, yatağa kıvırılıp uyudu! - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Pinokyo Net:
    Evini yatak mağazası sanan değil! yatak mağazasını evi sanan..! 14 0 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    içmeyin şu poku! zarardan başka bir halta yaramıyor gönlüm bir alkolün peşine düşmüş aklı Yok fikri yok deli gibi 10 2 Yanıtla
  • ferhat eser:
    Bende çekip çekip cemre byselin yatağına yatiyim soran olursa alkollüydü dersiniz ne güzel dünya :)) 7 3 Yanıtla
  • Narkoz null:
    sanki hiç sarhoş olmadık ne alaka la sarhoş ne yaptığını gayet iyi biliyor kimbilir ne içti bu 2 1 Yanıtla
  • Zerrin Karakütük:
    alkolün etkisi gündemi unutup esatla görüşün önerisi veren bile var ayılınca :) 1 0 Yanıtla
  • Bilgehan Göktürk:
    Demek ki bu melet şişede durduğu gibi durmuyor... 0 0 Yanıtla
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