Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş - Son Dakika
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Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş

23.07.2026 11:23
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Bursa'da jandarma tarafından uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan ünlü yönetmen Ezel Akay'ın evine yapılan baskının görüntüleri ortaya çıktı. Operasyonda Ezel Akay'ın evinin banyosu da dahil bir çok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup kenevir tarlasına çevirdiği tespit edildi. Ayrıca Jandarma Narkotik Köpeği "Takip" Ezel Akay'ın çalışma masasının çekmecelerine ve dolaplara zulaladığı poşet poşet yasaklı kenevir maddesini ortaya çıkardı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı Narkotik ekipleri, uzun süredir teknik takibe aldığı ünlü yönetmen Ezel Akay ve müzisyen kardeşi Eren Kazım Akay'ın İnegöl ilçesi Rüştiye Mahallesindeki evine Cumhuriyet Savcılığı koordinesinde operasyon yaptı. 

Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! <a class='keyword-sd' href='/kenevir/' title='Kenevir'>Kenevir</a> tarlasına çevirmiş

İŞTE EVİNDEN ÇIKANLAR

İstihbari ve analiz çalışmaları sonucunda, Rüştiye Mahallesinde bulunan evde yapılan aramalarda bin 131 gram kubar esrar, 21 kök kenevir bitkisi, 1 adet aktif iklimlendirme sistemi ile muhtelif malzemeler ele geçirildi. Uyuşturucu maddelere el konulurken gözaltına alınan Ezel Akay ve kardeşi işlemlerinin ardından uyuşturucu madde kullanıp kullanmadıklarının belirlenmesi amacıyla kan ve saç kılı numunesi alınmak üzere İnegöl Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. 

Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş

BASIN MENSUPLARINA TEPKİ GÖSTERDİ

Hastane girişinde basın mensuplarının görüntü almasına tepki gösteren Ezel Akay, "Niye fotoğraf çekiyorlar?" ifadelerini kullandı. Hastanedeki muayenenin ardından Akay kardeşler ifadeleri alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş

EVİNİ KENEVİR TARLASINA ÇEVİRMİŞ

Ünlü Yönetmen Ezel Akay'ın evine yapılan jandarma baskınında ortaya çıkan görüntüler adeta pes dedirtti. Ezel Akay'ın lüks evinin banyosu dahil bir çok odasına özel ultraviole ışık ve iklimlendirme sistemi kurup odaları kenevir tarlasına çevirdiği ortaya çıktı.

Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş

EVİNDEN POŞET POŞET YASAKLI MADDE ÇIKTI

Jandarmanın hassas burunlu narkotik köpeği Takip ünlü yönetmenin çalışma masasının çekmeceleri ile, evdeki kıyafet dolaplarına zulaladığı poşet poşet yasaklı kenevir maddelerini büyük bir başarıyla buldu. Evde yapılan baskında ele geçirilen saksılara ekilmiş kenevir maddesine de incelenmek üzere el konuldu. 

Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş

Öte yandan Ezel Akay'ın sermaye şirketlerinin iflasını istemek mecburiyetinde olanların cezası, karşılıksız çek keşide etme suçlarından suç kaydının olduğu, kardeşi Eren Kazım Akay'ın suç kaydının bulunmadığı öğrenildi.

Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Olayla ilgili soruşturma Bursa İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde sürerken sorgulamalarının ardından Ezel Akay ve kardeşi adliyeye sevk edildi.

Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmişGözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ümit Yurtsever Ümit Yurtsever:
    bide bunlar sanatçı olacak 3 0 Yanıtla
  • Mevlüt Sarioğlu Mevlüt Sarioğlu:
    SANATÇI DEMEK BİR ÜLKENİN KAZANIMI DEĞERİ DEMEKTİR YAPTIĞI İŞİ NESLİNE DEVREDEREK ZANAAT DENEN MESLEK YÜRÜR GİDER ŞİMDİ BU ZAMANIN SANATÇILARI NESLİNE PİSLİK BIRAKIP GİDİYORLAR HEPSİNİ KAST ETMEK İSTEMİYORUM AMA BUGÜN YAAA ŞUDA YAPMAZ DEDİKLERİMİZ NELER YAPMIŞ, GÜVEN OLAYI BİTMİŞTİR 0 0 Yanıtla
  • mw9f5jdtdy mw9f5jdtdy:
    galiba aileleri ünlü. çocuklarınında ünlü olacağını düşünerek ezel ismi. 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Gözaltındaki Ezel Akay'ın evinden şok görüntüler! Kenevir tarlasına çevirmiş - Son Dakika
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