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Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı - Son Dakika
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Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı

İstanbul Fatih'te bir süre önce tahliye olan Ercan Ş., yılbaşı akşamı kız arkadaşının yanındaki arkadaşı Meleknur'u silahla vurarak öldürmüştü. Kaçan şüpheli Eyüpsultan'da gözaltına alındı.48 suçtan kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

11.01.2024 - 14:47,
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Fatih'te iddiaya göre cinayetten girdiği cezaevinden bir süre önce çıkan Ercan Ş., yılbaşı akşamı buluştuğu kız arkadaşı Nisa A.'nın yanındaki arkadaşı 17 yaşındaki Meleknur Özgener'i aralarında çıkan tartışmada boynundan silahla vurarak ağır yaralamıştı. Günlerce hastanede yaşam savaşı veren Meleknur hayatını kaybetti. Kaçan şüpheli Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince Eyüpsultan'da gözaltına alındı. Şüpheli Ercan Ş.'nin daha önceden 48 kaydının olduğu öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

SİLAHI DOĞRULTUP TETİĞE BASTI

İddiaya göre 4 yıl önce adı bir cinayete karışan Ercan Ş., bir süre önce tahliye oldu. Ercan Ş. yılbaşı akşamı Yedikule'de 17 yaşındaki kız arkadaşı Nisa A. ile buluşmuştu. Buluşma sırasında Nisa A.'nın yakın arkadaşı Meleknur Özgener de yanındaydı. Nisa A'nın., Meleknur'u 'Hadi biraz gezelim' diyerek dışarı çıkarttığı öğrenilmişti. Otomobilin içinde oturdukları sırada Ercan Ş., yanındaki silahı çıkararak iki kız arkadaşına doğrultup, "Seni mi vurayım? Yoksa seni mi?" demişti. O sırada Ercan Ş., tetiğe basarak arka koltukta oturan Özgener'i başından vurarak yaralamıştı.

HASTANEYE BIRAKIP KAÇMIŞTI

Ardından korkuya kapılan şüpheli, Özgener'i otomobili ile en yakındaki hastaneye bırakıp kayıplara karışmıştı. Yaralı Meleknur Özgener ameliyata alınırken, polis ekipleri 5 yıl önce benzer bir suçtan yargılanıp serbest bırakılan Ercan Ş.'yi yakalamak için çalışma başlatmıştı. Çalışmalar sırasında gözaltına alınan Nisa A. serbest bırakılırken, ağır yaralanan Melek Nur Özgener ise yoğun bakımda yaşam mücadelesi veriyordu. Beyin ölümü gerçekleşen Meleknur Özgener yaşam mücadelesini kaybetti. Genç kız önceki gün son yolculuğuna uğurlandı.

ARAÇ TERK EDİLMİŞ HALDE BULUNDU

Konuyla ilgili çalışmalarını derinleştiren Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri şüphelinin kullandığı aracı Fatih'te bir adreste terk edilmiş halde buldu. Araç yaklaşık 1.5 aydır 20 yaşındaki S.B.M. adına kiralık olarak göründüğü öğrenildi. Ekipler şüpheli şahsı gözaltına aldı. S.B.M adli kontrol ile serbest bırakıldı. Araçta yapılan incelemede 1 kovan ve bir adet deforme çekirdek ele geçirildi.

TUTUKLANDI

Meleknur'u vuran zanlıyı yakalamak için çalışmalarını derinleştiren Cinayet Büro Dedektifleri şüpheli Ercan Ş.'nin izine Alibeyköy'de ulaştı. Şüpheli Ercan Ş. olayda kullandığı değerlendirilen 9 mm silah ile yakalanarak gözaltına alındı. Daha önceden 48 ayrı suçtan kaydı olan şüpheli Ercan Ş. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Melek Nur\'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı
Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Melek Nur'u silahla öldüren katil yakalandı! 48 suçtan kaydı çıktı - Son Dakika


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