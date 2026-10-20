Fransa'da protestolarda 2 bin 513 kişi gözaltına alındı, 3 bin işletme etkilendi

Fransa'nın başkenti Paris'te hafta sonu boyunca şiddetini arttıran hayat pahalılığına karşı protestoda 2 bin 513 kişi gözaltına alınırken en az 3 bin ticari işletme yağma ve tahribattan etkilendi. Şiddet olaylarında çok sayıda otomobil, motosiklet ve elektrikli bisiklet ateşe verildi veya tahrip edildi.

Fransa'da hayat pahalılığı, eğitim sistemindeki sorunlar ve hükümet politikalarına karşı başlayan protestoların ardından birçok kentte sokaklar savaş alanına döndü. 17 Ekim Cumartesi günü ülke genelinde düzenlenen gösterilere İçişleri Bakanlığına göre 550 bin, organizatörlere göre 800 bin kişi katıldı. Paris, Marsilya, Lyon, Bordeaux ve diğer kentlerde mağazalar yağmalandı, araçlar kundaklandı, kamu binaları tahrip edildi ve güvenlik güçleriyle şiddet olaylarına karışan gruplar arasında çatışmalar yaşandı.

Hafta sonu yaşanan olaylarda 2 bin 513 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Gérald Darmanin'in 19 Ekim'de açıkladığı bilançoya göre, hafta sonu yaşanan olaylarda 2 bin 513 kişi gözaltına alındı, 67 kişi cezaevine konuldu. Olaylarda yaklaşık bin polis ve jandarmanın yaralandığı bildirildi. Göstericiler arasında da yaralananlar bulunurken, Paris'te bir kişinin hayatını kaybettiği ve ölüm nedenine ilişkin soruşturma yürütüldüğü belirtildi. Ülke genelinde ölenlerin ve yaralanan göstericilerin kesin toplamına ilişkin güncel, doğrulanmış bir bilanço ise henüz bulunmuyor.

Fransız hükümetinin 19 Ekim'de açıkladığı verilere göre en az 3 bin ticari işletme yağma ve tahribattan etkilendi. Saldırılarda Louis Vuitton, Rolex gibi dünyaca ünlü lüks markaların mağazalarının yanı sıra giyim, elektronik ve gıda mağazaları da hedef alındı. Carrefour, 50 mağazasının zarar gördüğünü, bunlardan 20'sinin yağmalandığını açıkladı. Çok sayıda işletmede vitrinler kırılırken ürünler çalındı, bazı mağazalar faaliyetlerine ara vermek zorunda kaldı.

Araçlar ateşe verildi

Şiddet olaylarında çok sayıda otomobil, motosiklet ve elektrikli bisiklet ateşe verildi veya tahrip edildi. Ülke genelinde yakılan araçların sayısı henüz açıklanmadı. Ticaret sektöründeki maddi zararın yüz milyonlarca euroya ulaşabileceği değerlendirilirken, sigorta şirketleri toplam hasara ilişkin kesin bir bilanço açıklamadı. Hükümet, zarar gören işletmelere ekonomik destek sağlanacağını, kısa çalışma desteğinin devreye alınacağını ve özel destek fonu oluşturulacağını duyurdu.

"Kıran öder" yasası bir kez daha gündemde

Fransa'da kamuoyunda "Kıran öder" (casseurs-payeurs) olarak bilinen yasa tasarısı da yeniden gündeme geldi. 16 Eylül'de Senatoya sunulan düzenleme, yağma ve tahribat nedeniyle meydana gelen zararların sorumlulardan tahsil edilmesini kolaylaştırmayı amaçlıyor. Tasarı, belirli şartlarda şiddet olaylarına katılan kişilerin zararlardan ortak sorumlu tutulmasını ve kişi başına 10 bin euroya kadar tazminat yükümlülüğü getirilmesini öngörüyor. Ancak düzenleme henüz yasalaşmadı ve yürürlüğe girmedi. Senatoda 27-28 Ekim tarihlerinde görüşülmesi planlanıyor.

Lyon'da Bellecour Meydanı'nı da kapsayan Presqu'ile bölgesinde 21.00-06.00 saatleri arasında benzer kısıtlamalar getirildi. Kuzeydeki Lille, Douai, Wattignies ve Denain kentlerinin belirli bölgelerinde bugün 20.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasakları uygulanırken, Lille'deki yasak yalnızca 18 yaşından küçükleri kapsadı. Nice kent merkezinde 25 Ekim'e kadar 21.00-06.00 saatleri arasında, Bordeaux'nun belirli bölgelerinde ise 26 Ekim'e kadar 22.00-07.00 saatleri arasında refakatsiz çocuklara yönelik yasaklar getirildi. Marsilya'da ise genel sokağa çıkma yasağı yerine gösteri ve toplanma kısıtlamaları uygulandı.

Rolex saatleri ve Louis Vuitton'un lüks çantaları yağmalanmıştı

Marsilya'nın lüks alışveriş bölgesinde bulunan Rolex, Hermes ve Louis Vuitton mağazaları saldırıların hedefi olmuştu. Vitrinleri kırılan mağazalardan yüksek değerli ürünler çalınmıştı. Rolex mağazasındaki yağmada saatler ve saat kutuları götürülürken, dağıtılan teşhir alanları ve boşaltılan saat kutularına ait görüntüler büyük yankı uyandırmıştı. Çalınan saatlerin sayısı ve toplam değerine ilişkin henüz net bir açıklama yapılmamıştı.

Louis Vuitton mağazalarından da çok sayıda lüks çanta, aksesuar ve seyahat ürünü çalınmıştı. Yağmacıların, yaklaşık 100 bin euro değerindeki büyük bir seyahat bavulunu da götürdüğü belirtildi. Lüks ürünlerin satıldığı mağazalarda meydana gelen tahribat, olayların ekonomik boyutunu gözler önüne serdi.