Gaziantep\'te Boşandığı Eşi ve Kayınpederini Öldüren Katil Zanlısı Hakim Karşısında

3.Sayfa

Gaziantep'te, boşandığı eşi ile eski kayınpederini adliye çıkışında takip ettiği otomobillerine silahlı saldırı düzenleyerek öldüren Mertcan Köse ilk kez hakim karşısına çıktı. Mahkemede şok bir savunma yapan Köse'nin, "Mahkemenin çocuğumuzun velayetini anneye vermesini hazmedemedim. Boş bir alanda önlerini kesip ateş ettim, Bilge'nin öldüğünü 2 gün sonra öğrendim" ifadelerini kullanması dikkat çekti.

Gaziantep'te, boşandığı eşi ile eski kayınpederini adliye çıkışında takip ettiği otomobillerine silahlı saldırı düzenleyerek öldüren Mertcan Köse (26) ile ilgili tamamlanan soruşturmanın ardından ilk duruşma görüldü. 'Tasarlayarak kasten adam öldürme' suçundan 2 kez müebbet hapis cezası istemi yargılanan katil zanlısı Mertcan Köse, Gaziantep 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. İlk duruşmaya tutuklu sanık Mertcan Köse, öldürülen baba ile kızın yakınları ve taraf avukatları katıldı.

"Boşandıktan çocuğumuzun velayetinin anneye verilmesini hazmedemedim"

Duruşmada savunması istenen katil zanlısı eski eş Mertcan Köse'nin, boşanma sonrası çocuğun velayetinin anneye verilmesini hazmedemediğini ve öldürmeye yönelik ateş etmediğini iddia etmesi dikkat çekti. Köse, savunmasında, "Eşim Bilge ile anlaşmazlıklarımız vardı ve ayrılmıştık. Ayrılık sonrası 4 aylık çocuğumuzu bana göstermiyordu. Sonrasında da dava açmıştı ve resmi olarak boşandık. Boşanmanın ardından mahkeme heyeti, çocuğumuzun velayetini de anneye verdi. Ben de bu durumu hazmedemedim. Zaten öncesinde de çocuğumu göremiyordum" ifadelerini kullandı.

"Boş bir alanda önlerini kesip ateş ettim, Bilge'nin öldüğünü 2 gün sonra öğrendim"

Savunmasında olay günü yaşananlara da değinen katil zanlısı Köse, "Olay günü, boşanma işlemlerine yönelik son evrakları imzalamak için adliyeye gittik. Eski eşim Bilge adliyede denk gelince bana küfretti. Eski kayınpederim de beni itti. Bu duruma çok öfkelendim ve adliye çıkışında takip edip boş bir alanda önlerini kestim. Önce araca ateş açtım. Kayınpederim araçtan inerek bana engel olmaya çalışınca onu uzaklaştırmak için ona da ateş açtım. Bilge'yi hedef alarak ona doğru ateş etmedim. Bilge'nin öldüğünü bile 2 gün sonra öğrendim" diye konuşması ise dikkat çekti.

Duruşma erteledi

Mahkeme heyeti, taraf avukatlarının savunmasının ardından tanıkların dinlenmesi için katil zanlısı sanık Mertcan Köse'nin tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 16 Haziran 2023 günü Şehitkamil ilçesi Atakent Mahallesi'nde meydana gelmişti. İddiaya göre Mertcan Köse (25), boşanma aşamasında olduğu eşi Bilge Kaya (25) ile kayınbabası Ertuğrul Kaya'nın (47) bulunduğu 27 KE 244 aracın önünü kesmişti. Durdurduğu araçta bulunan boşanma aşamasındaki eşi ve kayınbabası ile bir süre tartışan Mertcan Köse, ikilinin içerisinde bulunduğu araca pompalı tüfekle defalarca ateş etmiş ve pompalı tüfekten çıkan saçmaların isabet ettiği baba-kız, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Olay sonrası kaçan katil zanlısı eski eş ise yakalandıktan sonra sevk edildiği adli mercilerce tutuklanmıştı. - GAZİANTEP