Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

Gebze\'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı
29.10.2025 08:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde sabah saatlerinde çöken binanın eski hali fotoğrafta ortaya çıktı. Görüntüler binanın dış cephesinin yeni olduğu ve alt katında 2 katlı bir eczanenin yer aldığı dikkatlerden kaçmadı.

Issıkgöl Caddesi'nde sabah saatlerinde 6 katlı bir bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken, ilk belirlemelere göre enkaz altında 7 kişinin olduğu tahmin ediliyor.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VAR

Kocaeli Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gebze ilçemizde bir binada çökme meydana gelmiştir. Ekiplerimiz olay yerine yönlendirilmiş olup, arama kurtarma çalışmalarına başlanmıştır. Vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunuyoruz" denildi.

Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

"ŞU AN ENKAZ ALTINDA OLMA İHTİMALİ OLAN 5 KİŞİ"

Bir haber kanalına telefonla bağlanan Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise çöken binanın 6 katlı olduğunu, alt katında bir eczanenin bulunduğunu bildirdi. Büyükgöz, binadaki ikamet durumuna ilişkin şunları kaydetti: "Toplamda iki aileden oluşan 7 kişilik bir yaşam vardı ancak ulaştığımız bilgiler, mal sahibinin memlekette olduğuydu. Şu an enkaz altında olma ihtimali olan 5 kişi. Yaşayanlardan 2'si yok. Diğer katları boşmuş. Bir katı zaten eczaneymiş. O da saat erken olduğu için kapalı."

Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

"ALANDA METRO ÇALIŞMASI VAR"

Binanın 1999 depreminden sonra yapılmış olabileceğini tahmin ettiğini ifade eden Büyükgöz, "Alanda metro çalışması var. Ondan kaynaklı olup olmayacağı yönündeki araştırmamız var. Önce can konusuyla ilgileniyoruz" diye konuştu.

Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı

BİNANIN ESKİ FOTOĞRAFI ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, çöken binanın eski fotoğrafı da ortaya çıktı. Binanın alt katında "Eczane Nehir"in faaliyet gösterdiği görüldü.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Gündem, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden akılalmaz savunma 2 kız kardeşin ölümüne neden alkollü sürücüden akılalmaz savunma
31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz 31 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Serenay Sarıkaya ve Mert Demir’in ayrıldığı iddia ediliyordu Gerçek ortaya çıktı Serenay Sarıkaya ve Mert Demir'in ayrıldığı iddia ediliyordu! Gerçek ortaya çıktı
Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü Bir işçi zemine çakıldı Dört inşaat işçisinin bulunduğu yük asansörü düştü! Bir işçi zemine çakıldı
Teknoloji devi 30 bin kişiyi işten çıkarıyor Şirket tarihinin en büyüğü Teknoloji devi 30 bin kişiyi işten çıkarıyor! Şirket tarihinin en büyüğü
Fenerbahçe maçı için İstanbul’a gelen turistlere 59 bin liralık fatura Fenerbahçe maçı için İstanbul'a gelen turistlere 59 bin liralık fatura
7 kez geri geldi Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı 7 kez geri geldi! Mağaradaki korkunç sır 10 yıl sonra aydınlandı
Bakan Tekin’den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt Bakan Tekin'den okullara Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posterinin asılmasıyla ilgili eleştirilere yanıt
45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti 45 yıllık ihracat rekortmeni şirket konkordato ilan etti
Sibil Çetinkaya’dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız Sibil Çetinkaya'dan hastane odasından yeni paylaşım: Uzun bir süre daha buradaymışız

08:48
Bomba iddia Süper Lig’de bahis yapılan maçlar belli oldu
Bomba iddia! Süper Lig'de bahis yapılan maçlar belli oldu
08:09
Tepki yağıyor İşte bahis oynayan Zorbay Küçük’ün kart karnesi
Tepki yağıyor! İşte bahis oynayan Zorbay Küçük'ün kart karnesi
07:56
Gebze’de 6 katlı bina çöktü Enkaz altında 7 kişi var
Gebze'de 6 katlı bina çöktü! Enkaz altında 7 kişi var
07:18
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında
Türkiye Cumhuriyeti 102 yaşında
06:44
İsrail’in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump’tan ilk mesaj
İsrail'in kanlı Gazze saldırı sonrası Trump'tan ilk mesaj
00:36
Brezilya’da tarihin en büyük operasyonu 4’ü polis 60 kişi hayatını kaybetti
Brezilya'da tarihin en büyük operasyonu! 4'ü polis 60 kişi hayatını kaybetti
23:08
AK Parti İstanbul’da iki istifa Veda mesajı bir hayli manidar
AK Parti İstanbul'da iki istifa! Veda mesajı bir hayli manidar
22:34
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu
Taksi şoförüne defalarca vurup küfürler savurdu
22:08
İsrail, Gazze’yi bombaladı Hamas’tan açıklama geldi
İsrail, Gazze'yi bombaladı! Hamas'tan açıklama geldi
20:40
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var Yönettiği son 5 maç bomba
152 hakem arasında Zorbay Küçük de var! Yönettiği son 5 maç bomba
20:19
Bahis skandalında 152 hakem PFDK’ya sevk edildi İşte isim isim liste
Bahis skandalında 152 hakem PFDK'ya sevk edildi! İşte isim isim liste
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.10.2025 08:59:14. #.0.4#
SON DAKİKA: Gebze'de çöken binanın eski hali ortaya çıktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.