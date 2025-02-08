Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış - Son Dakika
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Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

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Niğde'de üniversite öğrencisi genç kız, tartıştığı sevgilisini kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Bıçakladığı sevgilisinin başında bekleyen genç kız, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Genç kızın vahşetin ardından arkadaşıyla mesajlaşmaları ortaya çıktı.

08.02.2025 11:21  Güncelleme: 12:14
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Niğde'de Kale Mahallesi Eski Valikonağı Caddesi'ndeki bir apartman dairesinde 2 Şubat'ta vahşet yaşandı. İddiaya göre, Pelin Üçtepe (23), sevgilisi Hakan Günkan (25) ile 4 kişinin kaldığı öğrenci evine gitti. Çiftin arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

SEVGİLİSİNİ KALBİNDEN BIÇAKLADI

Üçtepe, cebinden çıkardığı bıçağı sevgilisinin kalbine sapladı. Yan odadaki arkadaşlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Günkan'ı ambulansla hastaneye kaldırdı. Günkan burada doktorların tüm çabalarına rağmen hayatını kaybetti.

TUTUKLANDI

Pelin Üçtepe ise polis tarafından gözaltına alındı. Genç kız çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Günkan'ın cansız bedeni otopsinin ardından memleketi Adana'da toprağa verildi.

ÖLMEDEN ÖNCE KARDEŞİNE "ARAMIZ BOZUK" DEMİŞ

Adana'da yaşayan Mehmet (59) ve Yıldız (53) Günkan çifti, oğullarının üniversite okumak için Niğde'ye gittiğini ve öğretmenlik hayali olan, başarılı, sakin bir genç olduğunu söyledi. Olaydan iki saat önce kardeşiyle mesajlaştıklarını ifade eden Doğan Günkan (31) ise, "Kızla aran nasıl, diye sordum. 'Ağabey aramız bozuk' dedi. Saat 20.30 civarıydı. İki saat sonra mesaj attım, cevap gelmedi. Sabaha karşı saat 4'te bana telefon geldi ve polis kardeşimin kız arkadaşı ile tartıştığını, ağır yaralı olduğunu söyledi. Hemen Niğde'ye yola çıktık. Hastaneye gittiğimizde kardeşimin vefat ettiğini öğrendik. Emniyete gittiğimizde ise kız arkadaşının bunu yaptığını söylediler." dedi.

"HAKAN'I BIÇAKLADIKTAN SONRA BAŞINDA BEKLİYOR"

Doğan Günkan, "Sonradan öğrendiğimiz kadarıyla Hakan, kız arkadaşıyla eve gidiyor. Evde arkadaşları da var. Odada kız, Hakan'ı bıçakladıktan sonra başında bekliyor. Sonra bir kız arkadaşını arayıp Hakan'ı bıçakladığını söylüyor. Kızla mesajları da var. Sonra diğer odadaki arkadaşlarının yanına gidip onlara bıçakladığını söylüyor. Biz o evde bulunan herkesten şikayetçiyiz." diye konuştu.

"BU KIZ İLE İLİŞKİSİNİ TASVİP ETMEMİŞTİM"

Kız kardeşi Fatma Dolaş da Pelin Üçtepe'nin daha önce tanışmak için bir kez evlerine geldiğini ve o zaman da Hakan'a agresif davranışlarda bulunduğuna şahit olduklarını belirterek, "Ben bu kız ile ilişkisini tasvip etmemiştim. Buraya geldiğinde de kardeşimin omzuna birkaç kez yumruk attı. Bu kız iyi birine benzemiyor, diyerek ayrılmasını istedim. Benim kardeşim toprağa girdi. Kardeşimi melek gibiydi. O kızın en ağır cezayı almasını istiyorum." diye konuştu.

CİNAYETTEN SONRA ARKADAŞINA MESAJ ATMIŞ

Öte yandan, Pelin Üçtepe'nin cinayetin hemen ardından saat 00.00 sıralarında bir kız arkadaşını telefonla arayıp sevgilisini bıçakladığını söylediği, ardından da böyle bir şey olmadığını belirttiği mesajları ortaya çıktı. Aileye ulaştırılan mesajlarda cinayet şüphelisi ile kız arkadaşının görüşmesi ise şöyle:

Pelin Üçtepe: Kanka bir şey yok Hakan ile tartıştık, çözdük, konuşuyoruz.

Arkadaşı: Bıçakladım dedin.

Pelin Üçtepe: Yok öyle bir şey, iyiyiz.

Arkadaşı: Ara telefonumu ya da aç. Sesini duyacağım. Emin misin? Hakan nerede?

Pelin Üçtepe: Eminim kanka. Hakan yanımda odaya gitti. Batular çağırdı.

Arkadaşı: Niye aradın ağlıyorsun? Benim içim rahat etmez şimdi. Bıçakladım dedin, hastane dedin. Pelin bak kafayı yerim burada. İyi misin?

Pelin Üçtepe: Bir şey yok iyiyim kanka.

Arkadaşı: Emin olamıyorum.

Pelin Üçtepe: Emin ol kanka.

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış

Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış
Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış
Kaynak: DHA

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Son Dakika 3.Sayfa Genç kız sevgilisini kalbinden bıçakladıktan sonra arkadaşıyla mesajlaşmış - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • fatih mazlum:
    Islam yani allah birseyi yasakladiysa sebebi vardir erkek ile kiz yada kadin arkadas olamaz bitti nokta ha olur derseniz bu olaylarin onune gecemezsiniz 93 26 Yanıtla
  • Kingsman:
    cebinden çıkardığı bıçak ile yazıyor, resmen tasarlayarak bilerek öldürmeye gitmiş oraya kasmr... ağırlaştırılmış müebbet almazsa böyle adaletin.... 32 1 Yanıtla
  • Gültekin Konukcu:
    melekleri sevmezler 10 3 Yanıtla
  • Murat ÇAMUR:
    kim bilir ne yaptı ? durduk yerde keyfine kimse kimseyi öldürmez. 2 11 Yanıtla
  • Murat Itibar:
    hayatını bitirdin bide günaha girdin içerde yatarsın yıllarca 9 0 Yanıtla
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