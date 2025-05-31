20 milyon liralık vurgun! Her gün işe gider gibi hırsızlık yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

20 milyon liralık vurgun! Her gün işe gider gibi hırsızlık yaptı

Haberin Videosunu İzleyin
20 milyon liralık vurgun! Her gün işe gider gibi hırsızlık yaptı
31.05.2025 12:20
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
20 milyon liralık vurgun! Her gün işe gider gibi hırsızlık yaptı
Haber Videosu

Denizli'de 7 ayda 140 hırsızlık olayına karışan Şükrü A. son işinde JASAT ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelinin kapatılan bir fabrikaya her gün işe gider gibi gittiği; kapı, pencere, kalorifer peteği, musluk gibi eline ne geçtiyse çaldığı ortaya çıktı. Soygunlardan 20 milyon lira haksız kazanç elde ettiği tespit edilen Şükrü A. tutuklandı.

Denizli'nin Pamukkale İlçesi Cankurtaran Mahallesinde bir evde yaptığı son hırsızlık olayı ile Denizli İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi ekiplerinin takibine takılan şüpheli Şükrü A. hakkında yapılan incelemelerde dedektifleri bile şaşkına çeviren olaylar ortaya çıktı.

20 milyon liralık vurgun! Her gün işe gider gibi hırsızlık yaptı

7 AYDA 140 SOYGUN

Şükrü A'nın Eylül 2024 tarihinden Mart 2025 Tarihine kadar olan 7 aylık geçmiş olaylarını mercek altına alan JASAT ekipleri şahısın 7 ayda 140 hırsızlık olayı gerçekleştirdiğini belirledi.

İŞE GİDER GİBİ HIRSIZLIK YAPTI

Şükrü A'nın eylül ayında kapatılan bir fabrikaya her gün işe gider gibi giderek hırsızlık yaptığı ortaya çıktı. Şüpheli fabrika içerisinden kapı, pencere, ranza, kalorifer peteği, kablo, musluk gibi eline ne geçtiyse çaldı. Olaydan habersiz fabrika yetkililerinin fabrikaya kontrol amaçlı geldiklerinde bomboş bina ile karşılaştılar.

20 milyon liralık vurgun! Her gün işe gider gibi hırsızlık yaptı

20 MİLYON LİRALIK VURGUN

Yaptığı hırsızları kiraladığı araçlarla yaptığı tespit edilen Şükrü A'nın 7 ayda ay da yaptığı 140 soygundan 20 milyon TL'lik haksız kazanç elde ettiği belirlendi. JASAT ekiplerinin düzenlediği operasyonla göz altına alınan Şükrü A. karakoldaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Şükrü A. çıkartıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

8 SABIKA KAYDI VAR

Ayrıca şüpheli Şükrü A.'nın hırsızlık ve borçlunun ödeme şartını ihlali gibi konulardan 8 adet sabıka kaydının olduğu ifade edildi.

Kaynak: İHA

Hırsızlık, Güvenlik, Denizli, 3-sayfa, Güncel, JASAT, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa 20 milyon liralık vurgun! Her gün işe gider gibi hırsızlık yaptı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • BOZOK T.i.T:
    Senin atacağın başlığa ..kayım günde 140 diyon sonra 7gün sonra 7ay.. ne içiyon lan 3 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    e salarsaniz önünüze geleni yaparlar 2 0 Yanıtla
  • Sk 06:
    yarım saate dışarıda akp Türkiyesi çal çırp normal 1 0 Yanıtla
  • Ali Levent :
    Bahçeli affından yararlanacak mı? 0 0 Yanıtla
  • Bayram Izgoren:
    abrika kapatilmista sahibi guvenlik kaymamismi kapiya 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran “cinsel ilişki“ iddiası Profesörü öldüren zanlılardan mide bulandıran "cinsel ilişki" iddiası
“Şikayetvar çok denetimsiz bir yer“ diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor "Şikayetvar çok denetimsiz bir yer" diyen uzman uyardı: Günde 100 şantaj vakası yaşanıyor!
AK Parti’nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu AK Parti'nin TBMM Başkanı adayı Numan Kurtulmuş oldu
Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı Eşinden boşanan kadın maske takıp göbek attı
Cristiano Ronaldo’nun geleceği belli oldu İmzayı bile attı Cristiano Ronaldo'nun geleceği belli oldu! İmzayı bile attı
Çiçeği burnunda damat Kerem’in ilk sözleri Çiçeği burnunda damat Kerem'in ilk sözleri
Kılıçdaroğlu ’kurultay’ sessizliğini bozdu: Sizden korkan sizden namerttir Kılıçdaroğlu 'kurultay' sessizliğini bozdu: Sizden korkan sizden namerttir
Kartalkaya’daki otel yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998’er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi. Kartalkaya'daki otel yangınına ilişkin 13 şüpheli hakkında 1998'er yıla kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.
Real Madrid’den Viktor Gyökeres’e dev teklif Real Madrid'den Viktor Gyökeres'e dev teklif
Saraçhane protestolarında tutuklanan 14 öğrenciye tahliye Saraçhane protestolarında tutuklanan 14 öğrenciye tahliye
Papara soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişi için tutuklama talebi Papara soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişi için tutuklama talebi

15:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan: En büyük eserimiz terörsüz Türkiye
14:42
Marmaray’da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı
Marmaray'da tartıştığı yolcuyu çocuklarının gözü önünde darbeden şüpheli tutuklandı
12:36
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet
İntihar eden Nur Sena mektubunda bir kişiyi işaret etti: Asıl mesele Ahmet
10:03
İBB’ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
İBB'ye yönelik 5. dalga operasyonunun perde arkası! Her şey Aziz İhsan Aktaş itiraflarıyla başladı
19:16
CHP’li Edremit Belediyesi’ne usulsüzlük operasyonu 7 kişi gözaltına alındı
CHP'li Edremit Belediyesi'ne usulsüzlük operasyonu! 7 kişi gözaltına alındı
19:06
Osimhen sahaya çıktığı anda çalan şarkı gündem oldu
Osimhen sahaya çıktığı anda çalan şarkı gündem oldu
18:46
Banka müdürüne bıçak çekti, paralarla kapıdan çıkamadan yakalandı
Banka müdürüne bıçak çekti, paralarla kapıdan çıkamadan yakalandı
18:44
DEM Parti’nin TBMM Başkan adayı belli oldu
DEM Parti'nin TBMM Başkan adayı belli oldu
18:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko’yu kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, EuroLeague şampiyonu Fenerbahçe Beko'yu kabul etti
18:26
Tuzla’da fabrika yangını panik yarattı
Tuzla'da fabrika yangını panik yarattı
18:19
Test vaktini kaçırınca aile hekimini darbetti, serbest bırakıldı
Test vaktini kaçırınca aile hekimini darbetti, serbest bırakıldı
18:09
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç’un ’’Sen o kadar eder misin’’ sorusuna ilk kez cevap verdi
Abdülkerim Bardakcı, Ali Koç'un ''Sen o kadar eder misin?'' sorusuna ilk kez cevap verdi
18:04
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor’a bir müjdeli haber daha
Avrupa kupalarına katılacak Samsunspor'a bir müjdeli haber daha
18:01
Papara soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişi için tutuklama talebi
Papara soruşturmasında gözaltına alınan 15 kişi için tutuklama talebi
17:51
Saraçhane protestolarında tutuklanan 14 öğrenciye tahliye
Saraçhane protestolarında tutuklanan 14 öğrenciye tahliye
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2025 16:03:46. #7.13#
SON DAKİKA: 20 milyon liralık vurgun! Her gün işe gider gibi hırsızlık yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.