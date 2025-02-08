Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler - Son Dakika
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Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

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Aydın'da bulunan bir özel hastanede hayatını kaybeden 94 yaşındaki Recep Abbaslar tekerlekli sandalye ile taburcu edilmesi tepki çekti. Skandalla ilgili soruşturma başlatılırken olayla ilgili konuşan 94 yaşındaki vatandaşın torunu, "Bizi bugün taburcu edilmek için aradılar. Geldiğimizde hastamızın bilinci yerinde değildi. Çuval gibi bir tekerlekli sandalyeyi bağlamışlar" diyerek duruma isyan etti.

08.02.2025 13:10
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Rahatsızlığı dolayısıyla Kuşadası Özel Gözde Hastanesi'ne yatırılan 94 yaşındaki Recep Abbaslar'ın yakınlarını arayan hastane görevlileri, hastayı taburcu edeceklerini belirterek, ambulans ayarlamalarını söyledi. Bunun üzerine özel hastanenin ambulans ücretini pahalı bularak dışardan ambulans ayarlayan Recep Abbaslar'ın yakınları ambulansla hastaneye geldiler. Özel Gözde Hastanesi'nden taburcu edilen dedeleri Recep Abbaslar'ın tekerlekli sandalyede adeta çuval gibi bağlı şekilde durmasından şüphelenen torunu Recep Levent Abbaslar, cep telefonu kamerası ile yaşananları kaydetmeye başladı.

AMBULANS GÖREVLİLERİ ÖLDÜĞÜNÜ BİLDİRDİ

Dedesinin ölmüş halde taburcu edildiğini fark edince hastanedeki sağlık görevlilerinin dedesinin nabzını kontrol etmesini isteyen Abbaslar'ın talebi üzerine yaşlı şahıs kırmızı kod ile götürüldü. Kamera kayıtlarına yansıyan görüntülerde, sağlık görevlilerinin taburcu edilmek üzere olan hastanın ölmüş olduğunu diğer görevlilere de bildirdiği duyuldu.

Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

AİLE ŞİKAYETÇİ OLACAK

Yaşadıkları olay üzerine açıklama yapan Recep Abbaslar'ın torunu Recep Levent Abbaslar, taburcu ettikleri dedesinin ölmüş vaziyette hastaneden çıkarılmak istendiğini belirterek durumdan şikayetçi olduklarını söyledi.

Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

"ÇUVAL GİBİ TEKERLEKLİ SANDALYEYE BAĞLAMIŞLAR"

Gündemi sarsan olayla ilgili açıklama yapan 94 yaşındaki kişinin torunu Recep Levent Abbaslar, "Bizi bugün taburcu edinmek üzere, hastamızı almamız için aradılar. Biz buraya geldik, geldiğimizde hastamızın bilinci yerinde değildi. Çuval gibi bir tekerlekli sandalyeyi bağlamışlar. Biz hastamızın bilinci olmadığını söyledik. İleride başka bir hastanenin ambulansını çağırdık. Sağlık personeli hastaya müdahale etmek istediklerinde eks olduğunu fark ettiler. Buradaki personel apar topar dedemizi alıp odaya koydular. 10 dakika sonra biz müdahalelerde bulunduk. Kalp krizi geçirmiş olabilir deyip hastamızın eks olduğunu bize beyan ettiler. Hepsinin kamera kayıtları burada mevcuttur. Biz gerekli mercilere şikayetle bulunacağız." tepkisini gösterdi.

"KAMERAYI KENDİMİ KORUMAK İÇİN AÇTIM"

Son günlerde hastanelerde yaşanan en küçük bir olayda sağlık görevlilerinin 'hekime ve sağlıkçıya şiddet' konusu ile şikayetçi olmasından dolayı kendisini korumak ve savunmak için telefonunun kamerasını açtığını belirten Recep Levent Abbaslar, Kuşadası Gözde Hastanesi'nde hem hastalarının ölmüş vaziyette taburcu edilmek istendiğini hem de kamarayı açmadan önce özel hastanedeki görevlilerin şiddete meyilli tavırlarından dolayı kendini korumak için kamerayı açtığını ve ortaya bu görüntülerin çıktığını söyledi.

Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

SAĞLIK BAKANLIĞI OLAYIN KRONOLOJİNİ AÇIKLADI

Bu videonun sosyal medyada "ölmüş bir vatandaş taburcu edildi" şeklinde paylaşılması üzerine Sağlık Bakanlığı açıklama yaptı.

Bakanlığın "Sağlıklı Çözüm" sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Aydın'daki bir özel hastanede ölmüş bir vatandaşın taburcu edildiğine dair haberler üzerine, Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından yapılan olağan dışı denetim süreciyle ilgili vatandaşları bilgilendirme gereği duyulduğu belirtildi.

Bahse konu hastanede 30 Ocak'tan itibaren 2. basamak yoğun bakımda tedavi gören hastanın, 6 Şubat'ta oksijen desteğine ihtiyacı kalmadığı, bu sebeple 7 Şubat saat 10.35 itibarıyla taburcu edildiğinin kayıtlardan görüldüğü ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tekerlekli sandalye ile acil servis girişinde bekleyen hastanın, acil servis görevlileri ve hasta yakınları gözetiminde bulunduğu esnada fenalaştığı, bunun üzerine kırmızı alana alındığı kamera kayıtlarından anlaşılmıştır. Hastane kayıtlarından hastanın entübe edilerek 40-45 dakika hastaya müdahale edildiği ve 11.40'ta hastanın vefat ettiğinin kayıtlara geçtiği tespit edilmiştir. Konuyla ilgili il sağlık müdürlüğümüzün yürütmekte olduğu inceleme devam etmekte olup süreçle ilgili gerekli bilgilendirmeler yapılacaktır."

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Aydın Valisi Yakup Canbolat, Kuşadası ilçesinde özel bir hastanede 94 yaşındaki adamın ölümüne ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Canbolat, ilçedeki özel bir hastanede tedavi gören 94 yaşındaki hastanın taburcu edildiği sırada ölümüne ilişkin İl Sağlık Müdürlüğünce soruşturma yapıldığını belirtti.

Konunun tüm yönleriyle araştırıldığına dikkati çeken Canbolat, "İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından inceleme yapılması için bir ekip görevlendirildi. Ekiplerimiz konuyu tüm yönleriyle inceleyip araştırıyor." ifadelerini kullandı.

Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler

İnsan Hakları, Hastane, 3-sayfa, Sağlık, Sözler, Aydın, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastane rezaleti büyüyor! Sandalyede can veren yaşlı adamın yakınından dehşete düşüren sözler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Mustafa Sagdic:
    ülkede sağlık sistemi gerçekten çok kötü. psikolojik olrak özel hastaneye gitmeye zorluyorlar. 99 19 Yanıtla
  • Seyhan Aktaş:
    özel hastaneler parayı almak için hastanın canlı olması lazım,yaşlılarla vakit kaybetmezler 78 0 Yanıtla
  • ozkan Karakas:
    Mustafacim hayır ülke sağlık durumu avruoadab dahha iyi İsveç iskandinavlar dhaha kötü Avrupa aynı sanırım ve sağlık iyi asıl sıkıntı değer verme ve saygı sevgi özgüven yobaz sağlık kısmı sağ olsun Erdoğan herşeyi verdi sıkıntı calisanda ,ben bir rötken çektirmek için üç ay sırada bekledim bir hastane kontrol için 1000 Kr verdim ister calisam ister calimayayim majör olmayin Şikinti calisanda doymuş iş sevgisi yok sadece menfaat 19 37 Yanıtla
  • Ramo:
    94 yaşındaki insanı yalnız bırakın sonra hastanedekilerden şikayetçi olun ya sizden kim şikayetçi olacak peki 20 18 Yanıtla
  • Cengiz Mertoglu:
    Ulke bitmis hala biz ayaktayiz gorunumu veriyorlar Mustafa Kemal Ataturk Ulkeyi kutardi akp batirdi dusman bile bunu yapamazdi o yuzden erken secim gitsinler artik... 29 8 Yanıtla
  • Ferudun Ozmen:
    Her şey tamam da 94 yaşında ki bir insanı neden ailesi hastane de tek başına bırakır yoğun bakımda yatıyor olsa bile en azından bekleme salonunda kafeterya da orada burada bir şekilde beklersin.. En azından maddi durumunuz iyiymiş galiba ki özel hastanede yatıra bilmişsiniz. Çoğu insan kamu hastanelerinde yoğun bakımda yer bulamıyor. Acil servis kırmızı alanda yer açılmasını bekliyor sırayla. 20 8 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    Özel hastaneler yıl sonu ölüm raporu yayınlıyor. Yüksek çıkan bu hastaneler kapatma cezasıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu yüzden rahmetli amcamız vefat ettiği halde sağ gibi davranıp taburcu etmeye çalışmışlar. İnsan hayatının ticari bir menfaate maruz kaldığı dönemlere geri dönüyor ülke.. Allah ailesine sabır versin mekanı cennet olsun. Hakkınızı aramaktanda bir adım geri atmayın. Rabbim yardımcınız olsun 23 0 Yanıtla
  • Cenk:
    Ülkede sağlık, eğitim ve ulaşım tamamen özellerin eline geçti. Bakın en çok zam yapanlarda bunlar. Herşeyleride tamamen para. Birileri bile bile insanları bu özel sektörlere doğru hızla ettiriyorlar. Vatandaşi ortaklaşa hem soyuyorlar hemde canlarından ediyorlar. Dahası ölmek üzere hatta ölen hastaları Devlet hastanelerine gönderiyorlar.. 17 0 Yanıtla
  • mustafa aykanat:
    Sağlığında, eğitiminde özeli zararlıdır. Kamulaştırılmalıdır 14 0 Yanıtla
  • Nuriye Gunal:
    anlamıyorum özel hastanelerde bu kadar olay oluyor hala özel hastaneye gitmek için sıraya giriyorlar git Devlet hastanesine 8 3 Yanıtla
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