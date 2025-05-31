Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin - Son Dakika
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Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin

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Hatay\'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
31.05.2025 10:08  Güncelleme: 10:25
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Hatay\'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin
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Hatay'ın Samandağ ilçesinde kuduz vakası sonrası Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü mahalleleri karantinaya alındı. 4 mahallede yaşayan vatandaşlar sokak köpekleri nedeniyle sokağa çıkmakta tedirginlik yaşıyor. Bir vatandaş, "Her 3 adımda bir köpekleri görüyoruz. Sahilde yürümek istiyoruz ama köpeklerin saldırmasından dolayı yürüyemiyoruz ve korkuyoruz" dedi.

Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Tekebaşı Mahallesi'nde başıboş bir köpekte kuduz belirtisi görülmesi üzerine bölgeye gelen ekiplerce numune alınmıştı. Adana Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Laboratuvarı'na gönderilen numunede yapılan analizde kuduz hastalığı tespit edilmişti.

Hatay'da 4 mahallede kuduz vakası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin

4 MAHALLEYE KUDUZ KARANTİNASI

Bunun üzerine Samandağ İlçe Hayvan Sağlığı Zabıtası Komisyon kararıyla Tekebaşı, Meydan, Gözene ve Çöğürlü Mahalleleri karantinaya alınarak, bölgeye hayvan giriş ve çıkışı yasaklandı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de bölgede aşılama çalışması devam ederken mahalle, sakinleri sayıları oldukça fazla olan köpeklerden dolayı tedirgin ve korktuklarını söyledi.

Hatay'da 4 mahallede kuduz vakası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin

"HER 3 ADIMDA BİR KÖPEKLERİ GÖRÜYORUZ"

Sahilde köpeklerin saldırmasından korktukları için yürüyemediklerini ifade eden Kader Tokmak, "Sosyal medyadan kuduz vakası olduğunu öğrendik. Son dönemde köpekler yaygınlaştı. Her 3 adımda bir köpekleri görüyoruz. Sahilde yürümek istiyoruz ama köpeklerin saldırmasından dolayı yürüyemiyoruz ve korkuyoruz. 3 ay önce 70 yaşındaki annemin bacağını köpek ısırdı. Karantinaya alındı mahalle ve o da korkutuyor. Yetkililerden önlemlerini alsınlar. Hayvanlar toplanacaksa veya aşısı yapılacaksa onları yapsınlar. Kuduza karşı bunları yapsınlar. Çünkü korkuyoruz" dedi.

Hatay'da 4 mahallede kuduz vakası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin

"KUDUZ KÖPEKLERDEN KORKUYORUZ"

Mahalledeki kuduz vakası nedeniyle tedirgin olduğunu belirten Behçet Arslan, "Mahallede kuduz vakası var. Küçük çocuklar için korkuyoruz ve tedirginiz. Kuduz köpeklerden korkuyoruz. Belediyelerin köpekleri toplaması gerekiyor. Burada köpek çok var" şeklinde konuştu.

Hatay'da 4 mahallede kuduz vakası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin

"KORKUYORUZ, ÇOCUKLAR DA TEDİRGİN OLUYOR"

Bölgede ortaya çıkan kuduz vakası sonrası tedirginlik yaşadıklarını dile getiren Nedim Doğru, köpekler için yetkililerden çözüm talep ederek, "Bizim mahallede köpekler çok görülüyor. Mahallenin her sokağında her yerde çok köpekler var. Kuduz vakasını olduğunu duydum. Kuduz olayından dolayı tedirginiz. Evdeki kapıları köpeklerden dolayı kapatıyoruz. Korkuyoruz ve çocuklarda tedirgin oluyor. Yetkililerin köpeklerle ilgilenmelerini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 4 mahalleye kuduz karantinası, vatandaş sokağa çıkarken tedirgin - Son Dakika

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